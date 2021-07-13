الليمون يحمل أسرار العناية بالبشرة في موسم الصيف

يقال إن أفضل منتجات التجميل هي تلك التي تصنعها بنفسك من مواد طبيعية.

وحسب تقرير صحي بصحيفة "ذي انديبندنت" البريطانية فان الليمون يعد من ثمار الصيف المفيد جدا للجسم، في ظل ارتفاع درجة الحرارة. تعتبر حماية البشرة واحدة من أهم المميزات التي يمنحها الليمون.

ويقترح موقع "هيلث تيبس" خمس طرق لاستخدام الليمون للعناية بالبشرة:

1. ترطيب البشرة

يمكن صنع "جل" للاستحمام وذلك من خلال خلط الليمون مع ماء جوز الهند. إذ سيساعد ماء جوز الهند في ترطيب البشرة، بينما سيعمل الليمون على تنظيفها وتلميعها.

2. مستحضر تونر من الخيار والليمون

طريقة فعالة لمحاربة حب الشباب وتوهج الجلد. ويتكون المستحضر من الماء البارد والليمون وشرائح الخيار إضافة إلى شرائح الليمون.

وأثناء الاستخدام يوضع المستحضر على قطعة قطن تمرر على المنطقة المراد تنظيفها. وأضاف الموقع، أنه من المُفضل استخدام هذا المستحضر لمدة أسبوع على الأقل.

3. للشعر

يساعد الليمون في العناية بالشعر، إذ يساهم في نعومة الشعر وإضافة لمعان عليه. وتكمن طريقة الاستخدام في وضع كمية من الليمون على الشعر ومن ثم عرضه تحت أشعة الشمس. وعند تعرضه للشمس، يساعد الليمون على تنعيم الشعر وإعطاءه بريقا ذهبيا.

وللخروج بنتيجة إيجابية يجب استخدام هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

4. لصحة الأظافر

لطالما عانت بعض النساء من كسر أظافرهن أثناء ممارسة نشاطهن اليومي، إلا أنه بواسطة الليمون ستنسى المرأة هذه المشكلة. ويتكون المستحضر من خليط زيت الزيتون والليمون.

5.تحت الإبط

خواص الليمون تستخدم كمزيل طبيعي للعرق ويساعد في نفس الوقت على إزالة البقع الداكنة التي تتشكل عادة في هذه المنطقة، كون الليمون يحتوي على حامض خاص يُعرف بحامض الليمون، المسؤول عن إزالة البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة.

س.آ / م.س