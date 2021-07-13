 الليمون يحمل أسرار العناية بالبشرة في موسم الصيف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.07.2021

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صحة

الليمون يحمل أسرار العناية بالبشرة في موسم الصيف

كثيرة هي فوائد الليمون خاصة في فصل الصيف حين يشتد الحر. لكن لليمون استعمالات لا تعتمد على موسم السنة فقط، فهو يحمل أسرار جمال البشرة وعلاجها.

Zitronen und nackte Haut in der Lemon Lounge

يقال إن أفضل منتجات التجميل هي تلك التي تصنعها بنفسك من مواد طبيعية.

وحسب تقرير صحي بصحيفة "ذي انديبندنت" البريطانية فان الليمون يعد من ثمار الصيف المفيد جدا للجسم، في ظل ارتفاع درجة الحرارة. تعتبر حماية البشرة واحدة من أهم المميزات التي يمنحها الليمون.

ويقترح موقع "هيلث تيبس" خمس طرق لاستخدام الليمون للعناية بالبشرة:

1. ترطيب البشرة 

يمكن صنع "جل" للاستحمام وذلك من خلال خلط الليمون مع ماء جوز الهند. إذ سيساعد ماء جوز الهند في ترطيب البشرة، بينما سيعمل الليمون على تنظيفها وتلميعها.

2. مستحضر تونر من الخيار والليمون

مختارات

مع قدوم الصيف، تعود الحاجة لاستخدام الكريمات المرطبة والواقية من الشمس، وقد لا يرى البعض غضاضة في استخدام الكريمات من الصيف الماضي وذلك توفيرا للنقود، بيد أن الأطباء يحذرون من آثار خطيرة نتيجة لذلك؟

الطبيعة وهبتنا صيدلية للأعشاب والنباتات المفيدة جدا للصحة. فمن منا لم يلجأ إلى الأعشاب لعلاج بعض الأمراض؟ الأعشاب مفيدة للعناية بالجلد ايضا. إليكم معلومات عن بعض الأعشاب التي تجود بها علينا الطبيعة للعنابة ببشرتنا. (24.04.2015)

طريقة فعالة لمحاربة حب الشباب وتوهج الجلد. ويتكون المستحضر من الماء البارد والليمون وشرائح الخيار إضافة إلى شرائح الليمون.

وأثناء الاستخدام يوضع المستحضر على قطعة قطن تمرر على المنطقة المراد تنظيفها. وأضاف الموقع، أنه من المُفضل استخدام هذا المستحضر لمدة أسبوع على الأقل.

3. للشعر 

يساعد الليمون في العناية بالشعر، إذ يساهم في نعومة الشعر وإضافة لمعان عليه. وتكمن طريقة الاستخدام في وضع كمية من الليمون على الشعر ومن ثم عرضه تحت أشعة الشمس. وعند تعرضه للشمس، يساعد الليمون على تنعيم الشعر وإعطاءه بريقا ذهبيا.

وللخروج بنتيجة إيجابية يجب استخدام هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

4. لصحة الأظافر

لطالما عانت بعض النساء من كسر أظافرهن أثناء ممارسة نشاطهن اليومي، إلا أنه بواسطة الليمون ستنسى المرأة هذه المشكلة. ويتكون المستحضر من خليط زيت الزيتون والليمون.

5.تحت الإبط

خواص الليمون تستخدم كمزيل طبيعي للعرق ويساعد في نفس الوقت على إزالة البقع الداكنة التي تتشكل عادة في هذه المنطقة، كون الليمون يحتوي على حامض خاص يُعرف بحامض الليمون، المسؤول عن إزالة البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة.

س.آ /  م.س

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