الليزر "يشوش" على منتخب الفراعنة؟ صحف عالمية تعلق على الواقعة

بعد مواجهة أخيرة أمام السنغال، خسرت مصر أمس الثلاثاء بطاقة التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح، ما أشعر الكثير من محبي الكرة المصريين بالخزن والحسرة على عدم الالتحاق بركب المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022.
وعقد المصريون أمالهم على لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لتسديد ركلة الترجيح الأولى للمنتخب المصري وفتح الباب أمام الفوز ببطاقة التأهل للبطولة المقامة في قطر هذا العام. إلا أن البداية لم تكن موفقة وأهدر صلاح الركلة الأولى، ثم أهدر أحمد سيد زيزو الركلة الثانية ومصطفى محمد الركلة الرابعة.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية أضواء الليزر على وجوه لاعبي المنتخب المصري وهم يقفون لتسديد ركلات الجزاء، وهنا قد يتساءل البعض عن تماشي هذه تسليط أضواء الليزر على وجوه اللاعبين خلال المباراة أو عند تسديد ركلات الترجيح مع قانون اتحاد الكرة.
يحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استخدام أقلام الليزر أو ”غيرها من من الأدوات التي يمكن أن تتسب في تشتيت انتباه اللاعبين أو المسؤولين" أثناء المباريات، وفقاً لكتيب قواعد سلامة وأمن المدرجات التابع للاتحاد. ويحمل الفيفا الدولة المستضيفة مسؤولية ”إجراء كشف أمني للتأكد من أن المشجعين ليس بحوزتهم أي أدوات خطيرة لا يمكن لأسباب قانونية اصطحابها للاستاد، ومن ضمنها اللافتات العنصرية أو المحرضة على العنف أو أقلام الليزر".
وفي أحداث سابقة مشابهة، تعرضت اتحادات كرة حول العالم لعقوبات بسبب سلوك المشجعين وتسليط مؤشرات الليزر على الفريق المنافس، مثلما تم عقاب السلفادور بسبب "غياب الأمن والنظام" أثناء مواجهة منتخب السلفادور أمام المكسيك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
"صالة ديسكو"
الصحافة الرياضية حول العالم تناولت تسليط أشعة الليزر التي كانت موجهة من قبل مشجعي منتخب السنغال على لاعبي الفريق المصري طوال المباراة.
وعلق موقع يورو سبورت بالقول بأن تعرض محمد صلاح لأشعة الليزر حدث "مع وصول الخطر لأعلى مستوى وبينما كانت فرصة الصعود لكأس العالم علي المحك".
وركز موقع صحيفة دير شبيغل الألمانية على الواقعة تحت عنوان "الكثير من أضواء الليزر تشوش على مسددي ركلات الترجيح المصريين". وجاء في الموقع: "مع استمرار المباراة باتت ظروفها غريبة وخارجة عن السيطرة. ومن ثم راحت المئات من أضواء الليزر تُوجه إلى منطقة جزاء المنتخب المصري ما جعلها أقرب إلى صالة ديسكو". كما تطرق المقال إلى رشق لاعبي المنتخب المصري بالأشياء أثناء مغادرتهم أرض الملعب.
أما موقع فان نيشن فوتبول فأبرز أن مشجعي السنغال "منحوا منتخبهم ميزة غير عادلة من خلال توجيه أقلام الليزر على وجوه لاعبي مصر". موقع ياهو سبورت وصف الأمر بأنه "ليس بالأمر غير المألوف في الكرة الدولية"، حيث أشهر مشجعي السنغال أقلام الليزر على مدار 120 دقيقة" في وجه لاعبي المنتخب المصري.
صحيفة ذي ميرور علقت على المباراة أيضاً قائلة: "أثرت على المباراة عوامل كثيرة، منها اضطرار لاعبي المنتخب المصري لتحمل استهدافهم بأشعة الليزر من المشجعين. بلغ الأمر ذروته حينما حاول محمد صلاح التركيز في تسديد ركلته الترجيحية وأضواء الليزر مسلطة على وجهها". وأضافت: "وفي نهاية المطاف لم يكن الأمر مفاجئاً حين فشل في تسديدها".
في واقعة بمجال آخر لكنها ليست بعيدة عما جرى في مباراة مصر والسينغال أدانت محكمة أسترالية في آذار/ مارس الماضي شابة لقيامها بتوجيه شعاع قلم ليزر على طيار أثناء التحليق في المساء أعلى منزلها. واعتبرت السلطات الأسترالية أن الأمر بمثابة تدخل في عمل طاقم الطائرة، وعلى الأخص الطيار، بما يهدد سلامتهم جمعياً. ووجهت المحكمة للشابة البالغة من العمر 27 عاما تهمة "تهديد سلامة شخص وامتلاك واستخدام سلاح بدون ترخيص".
وعلى الرغم من أن الشعاع الصادر من قلم الليزر قد يبدو للبعض محدوداً، لكن الوهج الصادر منه قادر على أن يعمي الشخص للحظات وإرباكه، وهو ما يهدد بفقدان الشخص القدرة على القيادة وبالتالي الوفاة أحيانا، وفقاً لموقع "ليكسولوجي" الأسترالي.
دينا البسنلي
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
نجم سطع في القرية!
في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
لم يكمل تعليمه
لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
البداية من مصر
محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صفقة العمر
في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
"أبو مكة"
تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الإنضمام إلى روما
انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
جوائز ونجاحات
استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صلاح المسلم
لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الصديق الحميم وراعي الموهبة
يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش