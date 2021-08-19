تعيش الليرة التركية فترة عصيبة بعد تراجع سعرها نسبة زادات على 140 بالمائة بين عامي 2015 و 2021. ومن أبرز أسباب هذا التراجع هروب الاستثمارات وتراجع السياحة وتبعات كورونا وسياسات أردوغان التي لا تطمئن أصحاب رأس المال.

شهدت الليرة التركية خلال تاريخها فترات تضخم أوصلت سعرها إلى الحضيض مقابل الدولار الأمريكي في تسعينات القرن الماضي. ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا منذ بداية الألفية الحالية تم في عام 2004 حذف 6 أصفار من العملة ليبدأ الجيل الجديد من ليرة قوية ومستقرة. غير أن الأحداث التي تشهدها تركيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، إضافة سياسات أردوغان وتيعات أزمة كورونا أدت إلى تدهور قيمتها.