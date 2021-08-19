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الليرة التركية

تعيش الليرة التركية فترة عصيبة بعد تراجع سعرها نسبة زادات على 140 بالمائة بين عامي 2015 و 2021. ومن أبرز أسباب هذا التراجع هروب الاستثمارات وتراجع السياحة وتبعات كورونا وسياسات أردوغان التي لا تطمئن أصحاب رأس المال.

شهدت الليرة التركية خلال تاريخها فترات تضخم أوصلت سعرها إلى الحضيض مقابل الدولار الأمريكي في تسعينات القرن الماضي. ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا منذ بداية الألفية الحالية تم في عام 2004 حذف 6 أصفار من العملة ليبدأ الجيل الجديد من ليرة قوية ومستقرة. غير أن الأحداث التي تشهدها تركيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، إضافة سياسات أردوغان وتيعات أزمة كورونا أدت إلى تدهور قيمتها.

Pro-nationalist demonstrators gesture during riots against refugees in Ankara, Turkey August 11, 2021. Picture taken August 11, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan TPX IMAGES OF THE DAY

تركيا ـ تصاعد العداء للأجانب يثير قلق المهاجرين السوريين 19.08.2021

يواجه قرابة أربعة ملايين لاجئ في تركيا تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في الآونة الأخيرة. وفي حي يوسف باشا الشهير في إسطنبول، حيث يتواجد الكثير من المهاجرين، تسود حالة من القلق حيال مصير المهاجرين واللاجئين في تركيا.
February 18, 2017 People wave with flags showing Turkish President Recep Tayyip Erdogan before Turkish Prime Minister Binali Yildirim is expected to address a crowd of around 10,000 in Oberhausen, Germany, February 18, 2017, to promote Turkey's constitution referendum on April 16, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

تحليل ـ أردوغان يبحث عن طوق نجاة أمام كابوس من الأزمات 21.03.2021

تلاحقت الأزمات وتصاعدت الانتقادات بصورة غير مسبوقة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، فعجت الساحة التركية بالكثير من التطورات في مؤشر على تحول وشيك، قد يساهم في تقويض شعبية "السلطان" وبالتالي فتح صفحة جديدة في البلاد.
HAFTASONU UYGULANACAK OLAN SOKAGA CIKMA KISITLAMASI ONCESINDE VATANDASLAR EMINONU’NE AKIN ETTI. COK SAYIDA VATANDAS KISITLAMA ONCESINDE BURADAKI DUKKANLARA GELEREK SON ALISVERISLERINI YAPTI (FOTO: ISTANBUL,DHA)

الأزمة الاقتصادية في تركيا.. لا ضوء في نهاية النفق! 16.02.2021

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الأزمة الاقتصادية. لقد استطاع وقف تراجع العملة. لكن خبراء يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر. ويتعجب البعض من إعلانه عن "مهمة القمر" في زمن الأزمة الاقتصادية!
ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 26: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan (R) and Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (L) visit Presidential Library in Ankara, Turkey on November 26, 2020. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحليل: هل تستطيع الدوحة وقف تدهور الليرة وإنقاذ أنقرة؟ 29.11.2020

تبدو قطر الدولة الوحيدة التي تستثمر في تركيا هذه الأيام رغم هروب غالبية الاستثمارات الأجنبية من الأخيرة. فما هي دوافع الدوحة إلى هذا السخاء وهل تنجح في وقف تدهور الليرة التركية والحد من أزمات أنقرة الاقتصادية؟

GERMANY, BONN - AUGUST 18: Symbol photo on the topics Turkish Lira, lira devaluation, USA sanctions, public debt, etc. Portrait of the Turkish President Recep Tayip Erdogan, framed by US dollar banknotes. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بعد هبوط قياسي لليرة.. أردوغان يطيح بحاكم البنك المركزي 07.11.2020

أصدر الرئيس التركي مرسوماً قضى فيه بإقالة حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، وذلك على خلفية تسجيل الليرة التركية مستويات تدني قياسية.
CORRECTING CAPTION BYLINE TO LEFTERIS PITARAKIS - People walk past a currency exchange shop in Istanbul, Tuesday, Aug. 14, 2018.The Turkish lira has nosedived in value in the past week over concerns about Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's economic policies and after the United States slapped sanctions on Turkey angered by the continued detention of an American pastor. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

انزلاق الليرة ـ اقتصاد تركيا يترنح وسط أزمات شرق المتوسط 29.07.2020

تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟
CAIRO, EGYPT - APRIL 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF EGYPT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi (R) meets East Libya-based military commander Khalifa Haftar (L) at Al Ittihadiyah Palace in Cairo, Egypt on April 14, 2019. Presidency of Egypt / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تدخل مصري محتمل في ليبيا.. مخاوف أمنية أم أطماع اقتصادية؟ 15.07.2020

في ضوء دعوة برلمان طبرق لمصر للتدخل عسكرياً في ليبيا، أسئلة عديدة مثيرة للجدل طرحت حول حرب محتملة بين مصر وتركيا على الأرض الليبية. فهل يمكن لمصر الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا في ظل الأزمات التي تواجهها البلاد؟

Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

ضربة إدلب تهوي بالليرة التركية لأدنى مستوى لها منذ عام ونصف 28.02.2020

في الوقت الذي تشهد فيه جبهة القتال بين تركيا والنظام السوري تصعيداً عنيفاً أسفر عن مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً و16 عسكرياً تابعين للنظام السوري، شهد السوق المالي التركي تقهقراً لليرة لأدنى مستوى لها منذ 17 شهراً.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a joint press conference with Tanzania's President at the State House in Dar es Salaam, on January 23, 2017 as part of his three-day tour to east Africa that will include visits to Mozambique and Madagascar. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

تحليل: ترامب وأردوغان يدفعان الاقتصاد التركي نحو الهاوية 20.10.2019

لم يعد النمو الاقتصادي التركي مثالا يحتذى على ضوء الأداء السيء لليرة التركية والركود القاتل لعدة قطاعات اقتصادية، أما اسباب ذلك فلا تعود فقط إلى تهديدات ترامب ، بل أيضا إلى سياسات أردوغان التي لا تقتصر على قمع الحريات.
Turkish Treasury and Finance Minister, son-in-law of President Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak makes a press conferance about the new economy model of country at Dolmabahce Palace, Istanbul, Turkey, 10th of August, 2018. Today, Turkish Lira hit a record low against major currencies, recording 6.00 liras against US dollar and 7.00 liras against Euro. The Turkish currency had plunged by almost 30 percent against the US dollar since the end of last year. Photo by Mustafa Alkac/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

الأزمة المالية في تركيا.. ألمانيا طوق النجاة؟ 22.09.2018

في ظل استمرار أزمتها الاقتصادية، لجأت تركيا إلى ألمانيا من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من أقوى اقتصاد أوروبي. وتسعى من خلال زيارة أردوغان المرتقبة وزيارة صهره التمهيدية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
GERMANY, BONN - AUGUST 18: Symbol photo on the topics Turkish Lira, lira devaluation, USA sanctions, public debt, etc. Portrait of the Turkish President Recep Tayip Erdogan, framed by US dollar banknotes. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحليل - رفع المركزي التركي لسعر الفائدة لا يعني تجاوز الأزمة 16.09.2018

رغم معارضة أردوغان، يفاجئ المركزي التركي الأسواق ويرفع الفائدة بهدف استقرار الليرة، خطوة كهذه تكبح معدل النمو في وقت يتراكم جبل الديون مهدداً بأزمة اقتصادية تطال أوروبا. إلى أي مدى ستدعم برلين أردوغان للحيلولة دون ذلك؟

German Chancellor Angela Merkel greets Turkish President Recep Tayyip Erdogan upon his arrival at the G20 meeting in Hamburg, Germany on July 7, 2017. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سحب صيف لا تحط من أهمية أنقرة في حسابات برلين 05.09.2018

شد وجذب، صعود وهبوط، فتور وحميمية. قد لا تكفي تلك الثنائيات لتفسير كيمياء العلاقة بين برلين وأنقرة. بيد أنه من الأكيد أن حجم تركيا وموقعها الجغرافي وقوتها العسكرية ودورها في أزمة اللاجئين تمثل أهمية استراتيجية لبرلين.
auf der Istiklal, Istanbuls Haupteinkaufsstrasse, sterben die Geschäfte

وجهة نظر: أردوغان فقط من بإمكانه مساعدة تركيا 23.08.2018

هل يجب مساعدة تركيا مالياً؟ ردود الفعل على اقتراح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أندريا ناليس جاءت رافضة وسلبية في غالبيتها. ولا يمكن لتركيا الخروج من الأزمة إلا بقوتها الذاتية، كما يرى هنريك بومه في تعليقه.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Germany Prime Minister Angela Merkel meets at Presidential Palace, Ankara, Turkey. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DepoPhotos_15616102 Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Germany Prime Ministers Angela Merkel Meets AT Presidential Palace Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DepoPhotos_15616102

هل تحسم ألمانيا ترددها وتساهم في إنقاذ تركيا من أزمتها؟ 20.08.2018

برغم نفي الحكومة الألمانية نيتها دراسة تقديم مساعدة مالية لأنقرة في الوقت الراهن، إلا أن الجدل حول ماهية هذه المساعدات وضرورتها مستمر، كما أن أزمة الليرة التركية لم تنفرج بعد. فما الدور الذي يمكن لبرلين أن تلعبه؟
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan stehen am Mittwoch (02.11.2011) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Berlin nebeneinander. Erdogan hält sich aus Anlass des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens zu einem zweitägigen Besuch in Deutschlannd auf. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn |

تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا 20.08.2018

تحاول تركيا حاليا تحسين علاقاتها مع ألمانيا، خاصة بعد تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة. لكن تركيا كانت غالبا هي السباقة لتعكير صفو العلاقات مع حليفها التاريخي ألمانيا، وهذه أبرز محطات الخلاف بينهما.
A boxing match. Confrontation between the USA and Turkey. Turkish and American national flags on Boxing gloves. Sports competition between the two countries. Concept of the foreign policy conflict.

من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان 17.08.2018

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران/يونيو 2018 لعدة أسباب، فكيف تطور ولماذا؟
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