الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد بعد فوز أردوغان

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء (30 أيار/ مايو 2023)، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

ويتوقع محللون اقتصاديون استمرار تراجع الليرة لتفقد حوالي 29% من قيمتها وتسجل 28 ليرة لكل دولار بنهاية العام الحالي إذا لم يتراجع أردوغان عن سياسته الاقتصادية. ويتوقع المحللون في بنك ويلز فارجو الأمريكي تراجع الليرة إلى 23 ليرة لكل دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

من ناحيته ، قال حسنين مالك المحلل الاقتصادي في شركة تليمير في دبي إن "فوز أردوغان لا يعتبر أمراً مريحاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب... فمع معدل التضخم المرتفع للغاية، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية وعدم وجود أي احتياطي صافي للنقد الأجنبي، يمكن أن تواجه تركيا أزمة مؤلمة تؤثر على كل الأصول".

في الوقت نفسه، فإن السياسات الاقتصادية والمالية للرئيس أردوغان أدت إلى خروج استثمارات أجنبية كبيرة من سوق الأصول المالية التركية حيث تراجعت استثمارات الأجانب في الأسهم والسندات التركية بنسبة 85% تقريباً أي حوالي 130 مليار دولار منذ 2013.

وأرغم الرئيس التركي البنك المركزي على ضخ مليارات الدولارات لتعويم الليرة التركية قبل الانتخابات، وسيكون عليه أيضاً تمويل رفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد والذي وعد به خلال الحملة.

وخسرت الليرة 7.3 بالمئة منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.

خ.س/ ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)