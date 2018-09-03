 الليبيون يهاجرون نحو ″تويتر″ بعد حجب فيسبوك في مدنٍ عدة | سياسة واقتصاد | DW | 04.09.2018

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سياسة واقتصاد

الليبيون يهاجرون نحو "تويتر" بعد حجب فيسبوك في مدنٍ عدة

تناقل مواطنون في ليبيا خبر حجب موقع فيسبوك في مدينة طرابلس وما حولها، وذلك بعد اشتداد حدة المعارك منذ أسبوع بين الميليشيات المتقاتلة، فيما كان الناس بين مؤيدٍ ومعارض لهذه الخطوة.

Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

تناقل خبر حجب فيسبوك في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها

بات مشهد الصراع في ليبيا مألوفًا منذ عام 2011، لدرجة غيابه عن ساحة الأخبار منذ فترة، لكن آخر حلقة من الاشتباكات التي بدأت تدور منذ نحو أسبوع بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301 وكتيبة دبابات أبو سليم وجميعها (تخضع تبعيتها) لحكومة الوفاق الوطني، من جهة،  وبين اللواء السابع مشاة في ترهونة، من جهة أخرى، هذه الاشتباكات أعادت ليبيا إلى الواجهة.

هذه الاشتباكات المستعرة انعكست على سكان ليبيا وخاصة سكان العاصمة طرابلس، حيث انتشرت الأخبار عن أماكن الاشتباكات وحدتها، وبعضها لم يكن دقيقًا او ربما ساهم في كشف أماكن تمركز بعض الميليشيات للطرف الآخر، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تناقلها، خاصة عبر موقع فيسبوك  الذي يعتبر المنصة الأهم بالنسبة لليبيين.

Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

الليبيون وسكان العاصمة وما حولها منهم، تناقلوا خبرًا حول حجب موقع فيسبوك في تلك المناطق ظهر يوم الاثنين 3 أيلول/ سبتمبر 2018.

Screenshot Facebook Verbot Libyen (facebook.com/Tripoli.Event)

أسباب الحجب!

يلعب فيسبوك دور منصة الأخبار الرئيسية في ليبيا، إذ تنشر عليه البيانات الصادرة عن المسؤولين والوزراء والجماعات المسلحة ذات النفوذ الفعلي في البلاد، فيما يتهمه البعض بأن الناس تستخدمه لنشر أخبار كاذبة أو محرضة تساهم في زيادة إشعال نار التوتر، وكتب أحد المغردين على تويتر: "آخر الأخبار تفيد بأنه تم إغلاق الفيسبوك لأنه يساهم بخلق الفتنة".

بينما رأى البعض الآخر ان هناك من يريد إخفاء تفاصيل المعارك الدائرة عن الناس، لذلك تم حجبه، كي لا تصل حقيقة ما يجري، فكتب أحد الليبيين على تويتر: "حجب موقع فيسبوك فى ليبيا  للتعتيم على حجم الدمار والقتل فى مدينة طرابلس".

موسم الهجرة إلى تويتر

الليبيون بدؤوا استخدام وسم/ هاشتاغ "#حجب_فيسبوك_في_ليبيا"، ووصل حجم التداول لهذا الوسم حوالي نصف مليون.  

وبعد أن واجهوا صعوبة في الدخول إلى فيس بوك بدؤوا ينشطون على موقع تيوتر، ما أثار سخرية الليبيين الآخرين وتداولوا تغريدات طريفة حول بدء استخدام المنصة الجديدة، فتم تداول تغريدة بين العديد من الليبيين: "بعد حجب موقع فيسبوك في ليبيا بدأت الهجرة الجماعية إلى تويتر".

وكتب آخر ساخرًا من حالة بدء استخدام الناس لتويتر:

"سألتني خالتي بعد أن تم إغلاق الفيسبوك.. هل تعرفين استخدام تويتر؟

أجبت: وما هو تويتر؟"

وغرد آخر "حجبوا فيسبوك، ترقبو الجبهة اللي بتنفتح في التويتر، أغلقوا حدود التويتر و ابنوا سواتر".

"بعض نازحي الفيسبوك على مشارف تويتر".

حجب أم مشكلة عالمية!

لم يصدر رد واضح من أي مسؤول عن سبب حجب الموقع، وقال سكان إن مواقع الإنترنت الأخرى يمكن تصفحها، بينما أصدرت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بياناً قالت فيه إن "انعدام الأمن أسفر عن انقطاعات للكهرباء وإن مهندسي الصيانة لا يستطيعون الوصول إلى بعض المحطات التي توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع الكهرباء"، لكن لم يشر البيان إلى مشكلة فيسبوك

بينما نشرت بعض الصفحات التابعة لبعض الميليشيات ومنها صفحة "المراقب الليبي" أن "مجموعة مسلحة تُرغم شركة الاتصالات على حجب موقع فيسبوك عن المستخدمين في ليبيا".

Screenshot Facebook Verbot Libyen (facebook.com/The.Libyan.Observer)

حيث تتحكم مؤسسات تابعة للدولة في استخدام الإنترنت كما تراقبه جهات أمنية تسيطر عليها في الواقع جماعات مسلحة تعمل مع الحكومة الضعيفة في طرابلس والتي تدعمها الأمم المتحدة.

هذا الحجب تزامن مع مشكلة تقنية واجهها موقع فيسبوك، حيث كانت شركة فيسبوك قد قالت إن "مشكلة فنية منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعى أو وضع رسائل عليها ومنعتهم أيضا من الوصول إلى تطبيقى واتسآب وإنستغرام للرسائل وإنها تمكنت من إصلاح معظم المشكلة"، ما جعل البعض يعتقد أنه لا حجب حقيق حدث في ليبيا بل تأثر الناس بالمشكلة العالمية.

مختارات

وهذا ما أكده مدير مكتب الإعلام بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية مراد بلال حيث نفى حجب موقع فيسبوك في ليبيا، موضحًا أن هناك خللاً في المتصفح تجري متابعته مع مزود الوصلات الدولية.

" موضوع حجب الفيس بوك في ليبيا لا أساس له من الصحة إنما عطل صار للفيس بوك والانستغرام علي مستوى العالم..".

بينما يؤكد بعض الليبيين استمرار عدم القدرة على استخدام موقع فيسبوك، حتى بعد إصلاح الخلل العالمي.

بين مؤيد ومعارض

هذا الإجراء أثار حفيظة العديد من الليبيين حيث اعتبره البعض محاولة لمنع الناس من الوصول إلى الحقيقة، وكتب أحدهم على تويتر: " تقدر تحجب الفيسبوك، بس متقدرش تحجب الحقيقه المرة".

بينما اعتبر كثيرون ان هذا الحجب سيساهم في تخفيف حدة الإشاعات

"لو تأكد حجب الفيسبوك في ليبيا ....اعتقد انه قرار صحيح للكثير من المرضى"

"من أجمل الأخبار الي سمعتها اليوم هو حجب الفيسبوك فى ليبيا، لأنه يعتبر الدرجة الأولى فى المجتمع الليبي  لترويج الإشاعات والطعن وتشويه الناس".

"سقوط قديفه قرب الحدود الشمالية والجنوبية للفيسبوك مما أدت لقتل العديد من الصفحات الكاذبه وجرح البعض"

يأتي كل هذا بينما تستمر المعارك الأعنف في العاصمة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت من تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي الذي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    الجنوب

    تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س


مختارات

أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية تقدم لكم هذه الجولة المصورة للإسهام في محاولة لقراءة المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (03.09.2018)  

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