اللغة السرية لنادلي المطاعم .. طريقة لفهم ما يدورحولك

لا بد وأنك لاحظت أن هنالك إيماءات أو كلمات خاصة مقتضبة يتحاور بها النادلون في المطعم من أجل تمرير معلومة معينة بطرق سرية يعتمد عليها العاملون هناك من أجل فهم الزبون وحاجته . نقدم إليك طريقة سهلة لفهم ما يدور حولك.

نظرات سرية أو إيماءة بالرأس أو تلويح سريع باليد - عندما يكون المطعم ممتلئا، لا يكون أمام الموظفين عادة خيار سوى التواصل مع بعضهم بشكل غير لفظي. وهذا أيضا مهم جدا من أجل إنجاز العمل بسلاسة. رصدت مجلة فوكوس الألماني العديد من المطاعم في عدة أنحاء من العالم وخرجت بملاحظات طريفة وهامة.

المشاهير في المطعم

ترفع النادلة يدها وتشكل حرف "V" بالسبابة والإصبع الأوسط؟ وهذا يعني أن هذا الضيف هو "شخص مهم جدا" (VIP). وبطريقة مختلفة قليلا، يمكن أيضا أن تكون علامة النصر مع الإبهام الممدود والتلويح للمطبخإشارة إلى وجود ضيف من كبار الشخصيات.

عيد ميلاد زبون

إذا كنت تحتفل بعيد ميلادك، فإن فريق الخدمة بأكمله، في المطاعم الجيدة، سيعرف ما يحدث في لمح البصر. ويتصرف على هذا الأساس وقد يقوم بمفاجئتك بحركة خاصة تجعل من احتفالك لا ينسى. وبحسب المجلة الألمانية فإذا أشار النادل إلى بقية الزملاء إلى سرة بطنه فهذه هي طريقته لإخبار الآخرين أن هنالك عيد ميلاد.

في بريطانيا والولايات المتحدة

في بريطانيا، يُستخدم مصطلح "VNP" للإشارة إلى الضيوف اللطفاء، ويكتب النادل هذا المصطلح بجوار اسم الضيف.

أيضا في بريطانيا يجب عليك الانتباه: إذا قال النادل لبقية الزملاء أنه يجب "تغيير Tetley's"، فهذا لا يعني تغيير برميل بيرة Tetley، بل يعني الاتصال بالشرطة .

في الولايات المتحدة، عندما يُطلق لفظ "Campers"، يُشير إلى الضيوف الذين بقوا لفترة طويلة، مما يعني أنهم بحاجة إلى دفعهم إلى مغادرة المكان، أوجعلهم يطلبون مشروبا إضافيا.

البحث عن زميل مختف

في كل مطعم هناك من يحاول الاختفاء من أجل العمل بشكل أقل. فهناك من يحاول الذهاب إلى دورة المياه باستمرار من أجل أن يحظى ببعض الراحة. لذلك فإن كان المدير يخبر النادل بالتوجه إلى زميله إلى الطاولة 17 فهذا يعني أن يبحث عنه في دورة المياه. كما أن هذا المصطلح قد يستخدم من أجل إعلام بقية الزملاء أن النادل بحاجة إلى استراحة قصيرة أو أنه بحاجة إلى الذهاب إلى الطاولة 17 أي دورة المياه.

أما عندما يضع النادل يده على صدره، فهذا يعني أنه يحتاج إلى مساعدة أو أن الضغط عليه بالطلبات يزداد.

ع.أ.ج