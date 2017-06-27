اللغة الأمازيغية

كانت تعرف بالبربرية سابقا، وهي مجموعة لغات ولهجات تنتشر في شمال إفريقيا من غرب النيل شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن ضفاف البحر المتوسط شمالا إلى دول الساحل الإفريقي جنوبا.

تنتمي الأمازيغية أو تمازيغت كما يسميها الناطقون بها لعائلة اللغات الآفروآسيوية التي تنتمي إليها أيضا اللغة المصرية القديمة واللغات السامية كالعربية والعبرية. عدد المتحدثين باللغة الأمازيغية الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين للمنطقة المغاربية غير معروف لأن الدول التي ينتشرون فيها لا تجري إحصائيات بهذا الخصوص. خاض ناشطو القضية الأمازيغية نضالا طويلا ضد أنظمة الدول التي يعيشون فيها من أجل انتزاع الاعتراف بهويتهم الثقافية والحق في ممارسة لغتهم، ومنذ التسعينيات بدأت عدة دول، على رأسها المغرب والجزائر، بسن قوانين تعترف بحقوق الأمازيغ وتعتبر لغتهم لغة رسمية. يعتبر تيفيناغ الحرف الرئيسي في اللغة الامازيغية وقد تحول أيضا لرمز للثقافة الأمازيغية.