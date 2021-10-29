اللحوم غنية بالبروتين والحديد والكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة، وللاستفادة من هذا الغذاء ينصح بتناوله باعتدال، فالإكثار منه مضر ويؤدي إلى الإصابة بالسمنة وبأمراض خطيرة.

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول الضار. وتعد اللحوم البيضاء أقل ضررا من الحمراء، والإكثار من من تناول الأخيرة يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الكوليسترول والسمنة والسكري والنقرس والتهاب المفاصل وضغط الدم، فضلا عن أن دراسات حديثة أظهرت أن تناول اللحوم المصنعة يؤثر على خصوبة الرجال، فالدهون الموجودة فيها تؤثر سلبا على السائل المنوي للرجال.