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اللحوم

اللحوم غنية بالبروتين والحديد والكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة، وللاستفادة من هذا الغذاء ينصح بتناوله باعتدال، فالإكثار منه مضر ويؤدي إلى الإصابة بالسمنة وبأمراض خطيرة.

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول الضار. وتعد اللحوم البيضاء أقل ضررا من الحمراء، والإكثار من من تناول الأخيرة يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الكوليسترول والسمنة والسكري والنقرس والتهاب المفاصل وضغط الدم، فضلا عن أن دراسات حديثة أظهرت أن تناول اللحوم المصنعة يؤثر على خصوبة الرجال، فالدهون الموجودة فيها تؤثر سلبا على السائل المنوي للرجال.

Mann blickt in Unterhose, Angst, kulturelle Phobien, Koro, shorts, underpants, Suo yang (Mandarin) oder Shuk yang/ S(h)ook yong (Kantonesisch, „schrumpfender Penis“), Syndrom der genitalen Retraktion (SGR), genital retraction syndrome Copyright: Colourbox/Tuomas Lehtinen

"آكل اللحوم".. مرض تناسلي يثير الذعر في بريطانيا 29.10.2021

داء الدونوفان هو مرض تناسلي يدمر تدريجيا أنسجة الأعضاء التناسلية إذا ترك دون علاج. حالات الإصابة به تتزايد في المملكة المتحدة، ما جعل الأطباء يدقون ناقوس الخطر. فما هي أعراض المرض وكيف يمكن علاجه والوقاية منه؟
Chicken meat, fish, cottage cheese, yogurt and eggs on white table, Huehnerfleisch, Fisch, Huettenkaese, Joghurt und Eier auf dem weissen Tisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فوائد مذهلة لفيتامين "ب 12" على الصحة والحالة النفسية 07.10.2021

يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟
Ein junger Mann hebt am 26.08.2015 am Isarstrand in München (Bayern) Fleisch von einem Einweggrill auf einen Pappteller. Der warme und trockene Sommer hat viele Münchner zum Grillen an den Fluss gelockt. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa-Korr Müll-Plage am Isarstrand vom 30.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

دراسات حديثة تفند ارتباط تناول اللحوم بالذكورة 26.09.2021

لا يزال العديد من الرجال يربطون تناول المزيد من اللحوم بارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديهم. غير أن دراسات حديثة فندت هذا المفهوم الذكوري وكشفت أن النظم الغذائية النباتية ضرورية للصحة الجنسية أيضاً.
Weiniger als eine Stunde, nachdem das Schaf geschächtet worden ist, liegen Teile seines Fleisches bereits auf einem Grill und werden gebraten, aufgenommen 18.07.2001. Foto: Matthias Tödt | Verwendung weltweit

أطباء ينصحون بالتقليل من تناول اللحوم.. لكن من المقصود؟ 07.08.2021

يعاني البعض من التعرق الشديد طوال فصول السنة، قد يكون ذلك بسبب الإصابة بمرض معين. لكن إن لم يشخص الطبيب سبباً لهذه المشكلة، يمكن حينها على الأقل التغلب على رائحة العرق التي تصبح كريهة. لكن كيف، وما دور اللحوم؟
A woman looks at vegetables in the vegan supermarket 'Veganz' in Berlin, Germany, 22 August 2013. Photo: Ole Spata

كيف يمكننا كمستهلكين الحد من التغير المناخي؟ 28.07.2021

مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟
Symbolbild rotes Fleisch various meat in a supermarket. meat in shop

دراسة تثبت وجود ارتباط بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون 19.06.2021

بعد دراسة لسنوات شملت مرضى بسرطان القولون، ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن تسبب "الألكلة"، التي تتسبب بدورها في الإصابة بالسرطان والوفاة. فهل من الواجب الامتناع كلياً عن تناول اللحوم الحمراء؟
Kopfsalat mit Ei, Käse, Schinken, Thunfisch, Paprika, Frühlingszwiebeln | Verwendung weltweit

التغير المناخي... كيف تقلص البصمة الكربونية لطعامك؟ 26.05.2021

التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.

(190601) -- NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL (EGYPT), June 1, 2019 () -- A woman takes selfies during a mass iftar, the meal to end their fast at sunset, in Egypt's New Administrative Capital, about 50 kilometers east of Cairo, on June 1, 2019. (/Ahmed Gomaa) |

مأكولات لتجنب الإصابة بارتجاع المريء في رمضان 11.04.2021

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تظهر ضرورة التعرف على طرق منع الإصابة بالارتجاع الحمضي، أو ما يعرف كذلك بارتجاع المريء، والذي يصيب البعض لدى تناول الفطور بعد صيام طويل. فكيف يمكننا الاستمتاع بإفطار طيب مع تجنب تلك المشكلة؟
31.10.2016 ILLUSTRATION - Ein Mann liegt am 31.10.2016 in Hamburg krank im Bett, waehrend seine Freundin ihn pflegt (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

نقص الحديد.. أكثر خطورة على هؤلاء الرجال! 08.04.2021

تتحدث العديد من الدراسات العلمية عن مخاطر نقص الحديد لدى النساء بسبب تكوينهن الفيزيولوجي، لكن نقص هذا المعدن الضروري للجسم له أضرار أخطر على فئة معينة من الرجال. فمن هم؟
A car carrying members of the World Health Organization (WHO) team tasked with investigating the origins of the coronavirus disease (COVID-19) arrives at Huanan seafood market in Wuhan, Hubei province, China January 31, 2021. REUTERS/Thomas Peter

للتحقيق في منشأ كورونا.. فريق منظمة الصحة يزور سوقا في ووهان 31.01.2021

بينما يردد دبلوماسيون صينيون ووسائل إعلام رسمية نظريات تقول إن فيروس كورونا ربما نشأ في دولة أخرى، قام خبراء منظمة الصحة العالمية بزيارة شديدة الحساسية لسوقٍ في مدينة ووهان الصينية، ظهر بها فيروس كورونا المستجد لأول مرة.
Viele Länder sind seit Wochen im Corona-Lockdown. In Wuhan, dem Ursprungsort der Pandemie, scheint alles wieder normal.

بعد شد وجذب.. الصين تحدد موعد وصول "محققو كورونا" 11.01.2021

بعد توبيخ علني نادر من جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قالت السلطات الصينية إن فريق خبراء دوليين من المنظمة مكلفاً بالتحقيق في منشأ جائحة كوفيد-19 سيصل إلى البلاد يوم الخميس القادم.
FILE PHOTO: A pangolin walks during a news conference after Thai customs confiscated live pangolins, in Bangkok, Thailand August 31, 2017. REUTERS/Prapan/File Photo

عربي في فريق منظمة الصحة لتقصي منشأ كورونا في الصين 25.12.2020

بعد عام على ظهور الإصابات الأولى بكوفيد-19، يتوجه فريق أبحاث مكون من عشرة باحثيين من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للكشف عن منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان. ضمن الفريق الأممي باحث عربي.
23.09.2020, Bayern, Nürnberg: Ein veganer Döner liegt au einem Teller im veganen Imbisses Vegöner. Früher war in dem Laden eine Metzgerei, heute werden hinter der einstigen Fleischtheke vegane Burger, Dürüm und Döner verkauft. (zu dpa-Korr: Mainstream statt Nische - viele verzichten auf Fleisch). Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دراسة كبرى: الامتناع عن أكل اللحوم يؤدي إلى فقدان العظام قوتها 25.11.2020

من يأكل أطعمة خالية من اللحوم أو يتبع حمية نباتية محضة يستهلك تلقائياً القليل من الكالسيوم ويكون عنده نقص في البروتينات. دراسة لباحثين بريطانيين بينت أن لذلك أيضاً تأثيراً على مرونة العظام.

Junge Frau im Vegan Supermarkt, Berlin 16.07.2013. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImox Boy Woman in Vegan Supermarket Berlin 16 07 2013 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImox

الخبراء يحذرون.. النباتيون معرضون لخطر السكتات الدماغية بدرجة أكبر! 20.11.2020

يجادل يعض النباتيين بأن الاستغناء عن اللحوم والمنتجات الحيوانية يقي من الأمراض والنوبات القلبية، بيد أن دراسات بينت مخاطر كبيرة أخرى ظهرت على من يعتمدون على عناصر غذائية نباتية خاصة، خالية حتى من منتجات اللحوم و الأسماك.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

اغتيال "ملك النقانق" بروسيا بالقوس داخل حمام ساونا 03.11.2020

فنحت السلطات الروسية تحقيقاً في جريمة قتل بالقوس والنشاب راح ضحيتها رجل عرّفت عنه وسائل إعلام محلية بأنه مستثمر يملك مصانع عدة للحوم الباردة، داخل حمّام ساونا في منزله قرب موسكو، فيما نجت زوجته التي كانت معه.
ARCHIV - Ein Einkaufswagen mit verschiedenen Produkten für Veganer wird am 18.01.2013 im neuen Veganz-Supermarkt in Frankfurt am Main (Hessen) an den Regalen vorbeigeschoben. Der erste hessische Markt mit rund 6000 rein pflanzlichen Artikeln in den Regalen richtet sich vor allem an Menschen, die sich vegan ernähren und damit auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Eier verzichten. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa Raus aus der Ecke: Vegetarische Lebensmittel finden immer mehr Käufer vom 23.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مواد غذائية رخيصة الثمن تزودك بكميات كبيرة من البروتين! 01.11.2020

تعد اللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب البيض أشهر مصادر للبروتين الحيواني. لكن هناك العديد من المواد الأخرى الغنية بالبروتين، منها حيوانية وأخرى نباتية. هنا قائمة بأرخص مصادر البروتين.
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