 اللجوء في ألمانيا: الخوف من تغيير مهمة مراكز الاستقبال المؤقتة | سياسة واقتصاد | DW | 28.06.2018

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سياسة واقتصاد

اللجوء في ألمانيا: الخوف من تغيير مهمة مراكز الاستقبال المؤقتة

يخطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لإيواء طالبي اللجوء في ما يسمى مراكز الاستقبال المؤقت أو الانتقالي، ومما يعنيه ذلك لزوم بقائهم فيها حتى البت النهائي في طلباتهم، وهو الأمر الذي يثير قلق الكثيرين.

Flüchtlingsunterkunft Oerbke (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

نهاية الأسبوع وقف أشخاص مجددا أمام الباب، وصل عددهم إلى عشرين ضيفا تقريبا يطلبون الدخول، كما تقدر بريغيت غيردس. تستخدم السيدة كلمة ضيف من حين لآخر، وتحسن لفظها أحيانا، لأنه وجب عليها في الحقيقة استخدام كلمة طالبي اللجوء أو ربما لاجئين. على كل حال هم حاليا بوجه خاص سوريون وعراقيون وأفغان وأتراك وأحيانا جورجيون يطرقون باب مركز الاستقبال الذي تديره السيدة غيردس في البلدة الصغيرة باد فالينغبوستل. إنهم أشخاص تركوا خلفهم في الغالب رحلة قاسية قبل الوصول إلى هنا في شمال ألمانيا الهادئ.

فكرت السلطات المعنية في استخدام مفهوم مركز الاستقبال. هذه المراكز تُستخدم لاستقبال طالبي اللجوء الذين لم يقدموا بعد طلب لجوئهم. هنا يتم تسجيلهم وفحصهم من قبل طبيب، كما يتم تلقيحهم في الغالب. ثم تأتي جلسة الاستماع إليهم حيث يروون قصتهم ويحاولون البرهنة عن لزوم قبولهم كلاجئين وعدم إبعادهم.

لاجئو حرب من سوريا

أشخاص مثل سمير الحسين، رجل نحيف يتكلم بصوت خافت وتقريبا خجول. رسوم وشم تمتد على ذراعه مثل خيوط العنكبوت. وهو في الحقيقة كوافير أو حلاق نسائي، إلا أنه لم يقص شعرا منذ مدة، كما يقول وكأنه يعتذر. وأثناء التسجيل يتبع بسرعة التعليمات ويحملق لتوه في الكاميرا لأخذ صور. وهو لا يبتسم، وينحدر من عفرين، كما يترجم أحد العاملين في مركز الاستقبال. إذن من تلك المدينة في شمال سوريا التي دخلتها في بداية السنة وحدات تركية لطرد المقاتلين الأكراد.

Bayerisches Transitzentrum - mögliches Ankerzentrum (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

مركز إيواء انتقالي في بافاريا قد يتحول إلى مركز إقامة دائم

لماذا جاء إلى ألمانيا؟ "بسبب الحرب، إذ انتشرت الميليشيات في كل مكان". وقال بأنه حاول مع آخرين الدفاع عن مدينته أمام هجوم الجيش التركي والميليشيات السورية. إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك، واليوم ترزخ عفرين تحت السيطرة التركية.

الحسين يتحدث بتعثر ثم يسترسل في الكلام، ويتحدث بسرعة ويحكي كيف سُجن من قبل نظام الرئيس السوري الأسد حيث أمضى سنة في السجن إلى أن تمكن من الهرب. وهو يكشف عن أثر جروح في ذراعه وعلى جبينه. ويقول بأنه لا يمكن وصف ما عايشه داخل السجن في عفرين بكلمات. "وإذا ما قارنا هناك بالمكان هنا، فإن هنا يُعتبر جنة".

هنا يعني وحدات سكنية بسيطة محاطة بعشب وأشجار عالية. قبل بضع سنوات انطلق من هذه الثكنة التي تبعد ساعة من الزمن بالقطار من عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى هانوفر جنود انجليز إلى الحرب، مؤخرا إلى افغانستان والعراق. والآن تبقى الكثير من البنايات مهجورة. حارس يجلس أمام بيت خشبي، عائلة وصلت لتوها تحمل أكياسا بلاستيكية. مكان جميل تقريبا رغم السياج الذي يحيط به.

لن يمكث سمير الحسين طويلا في هذا المخيم: اسبوعين أو ثلاثة وفي حالات استثنائية ستة وهي المدة التي تتطلبها إجراءات البت في الملف. والأشخاص الذين يتوفرون حاليا على فرص بقاء جيدة هم بالأساس سوريون يحصلون بسرعة على رد إيجابي ويتم توزيعهم على البلديات في جميع أنحاء ألمانيا، حسب القانون. وفي حال طول مدة تلك الإجراءات، فإن طالبي اللجوء يتم إيواؤهم في مراكز أخرى.

مكان بتاريخ مظلم

يوجد حاليا 370 شخصا في مركز الإيواء ببلدة باد فالينغبوستل. وأحيانا يكون عددهم أكثر أو أقل يسكنون في الثكنة العسكرية السابقة. في ملعب كرة قدم يلعب طفل صغير وعلى السياج تُعلق ملابس من أجل تجفيفها. وتوجد حلبة سباق ومقهى خاص بالنساء وكذلك روضة أطفال. فحتى 2015 عاش هنا جنود بريطانيون. تم إنشاء البناء في ثلاثينات القرن الماضي من قبل الجيش النازي الألماني. كانت البلدة المكان الذي خطط  فيه النازيون لشن الهجوم على روسيا. وحتى الانجليز خططوا لاحقا من هنا لتدخلات أجنبية. والثكنة بمطاعمها وحاناتها وقاعة السينما كانت تقدم فرص عمل كثيرة للمنطقة، وقد احتضنت من حين لآخر لاجئين، في البداية الألمان الذين تم تهجيرهم من شرق أوروبا، ثم لاجئون من ألمانيا الديمقراطية وفي الختام لاجئون من روسيا. لكن المكان له أيضا تاريخ مظلم: فالآلاف من سجناء الحرب الروس لقوا حتفهم هنا.

Horst Seehofer Innenministerkonferenz in Quedlinburg (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يريد تحويل مراكز الاستقبال الانتقالي إلى مراكز إقامة طويلة

إنه "مكان مثقل تاريخيا"، كما يقول أندرياس إيغه مختار قرية اوبربكه الهادئة المتاخمة للثكنة العسكرية. انطلاقا من مكتبه يمكن النظر إلى مساحات خضراء وبيوت قديمة وإلى السقوف الرمادية للأكواخ. وفي الوسط نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية. موقع صغير يعيش في سبات إلى حين سماع أصوات مرتفعة، إنها أصوات أسلحة ثقيلة وربما دبابات، هناك جنود يتدربون على الحرب. تقع القرية والثكنة السابقة ضمن أحد أكبر مواقع التدريب العسكرية في أوروبا الغربية. وحسب اتجاه مهب الرياح يمكن سماع  الضوضاء بشكل قوي أو ضعيف.

ضوضاء يقول عنها كاي فيبر من مجلس شؤون اللاجئين ساكسونيا السفلى بأنها تثير "الرهبة والخوف" لدى الناس الوافدين من مناطق الحروب. في 2015 بعد أشهر قليلة فقط من انسحاب الانجليز من المنطقة ومع قدوم عدد متزايد من طالبي اللجوء إلى ألمانيا ووجوب إيجاد دور إيواء لهم، عندها وافق على الثكنة كمقر للسكن الطارئ. إلا أنه يعتبر المكان غير لائق لفترات سكن طويلة. ويقول فيبر بأن ذلك لا يعود فقط للضوضاء،  بل أيضا لأن الثكنة بعيدة عن جميع منظمات الإغاثة التي تُعنى تقليديا باندماج اللاجئين.

انتقاد مراكز الاستقبال المؤقت

لكن من الممكن رغم كل التحفظات أن يقيم أشخاص لفترات طويلة هنا، منذ أسابيع يدور جدل في ألمانيا حول ما يُسمى مراكز الاستقبال المؤقت أو الانتقالي التي يخطط لها وزير الداخلية هورست زيهوفر من الحزب المسيحي الاجتماعي الحليف الصغير لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي. وحتى هذه المراكز فهي مثيرة للجدل، هناك يريد زيهوفر مستقبلا إتمام تدابير البث في ملفات اللجوء والإسراع فيها لتنفيذ إعادة الأشخاص الذين لا يحصلون على لجوء. ويُتوقع أن يمكث طالبو اللجوء الكبار حتى فترة تصل إلى 18 شهرا، فيما تبقى العائلات هناك ستة أشهر. ومن المتوقع أيضا تنفيذ مشاريع نموذجية لذلك في ولايات ألمانية مختلفة. وتدعم حاليا ثلاث ولايات لينها ساكسونيا السفلى هذا المخطط، فيما تتردد ولايات أخرى. وفي هذا الإطار توفر بلدة باد فالينغبوستل- اوبربكه ببيوتها والبنية التحتية لنحو 7000 شخص كل ما يتوقعه وزير الداخلية بالنسبة من مراكزالاستقبال مستقبلا.

ويخشى البعض أن تتحول تلك المنشأة إلى مكان إقامة دائم بالنسبة إلى مئات الأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء في ألمانيا، وهناك خشية من أن "يصاب هؤلاء بالقنوط ومشاكل نفسية". وقد يتحول المكان إلى نقطة جذابة لمظاهرات اليمين واليسار على حد سواء.

وينتاب القلق سكان المنطقة الذين يتوقعون أن تتحول الثكنة السابقة والبيوت الفارغة إلى مركز لإيواء للاجئين. إلا أن التدابير البيروقراطية والمسائل العالقة تحول دون تنفيذ سريع لتلك الإجراءات.

ناومي كونراد/ إيستر فيلدن/ م.أ.م

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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