اللجوء الإنساني يعني احتماء شخص ببلد آخر أو بمنطقة أخرى هربا من الملاحقة والحروب في بلده أو مكان إقامته. ووفقا للقانون الدولي ينبغي على السلطات المعنية تقديم مختلف أنواع الدعم للهاربين حتى تزول أسباب لجوئهم.

تدفع الحروب والنزاعات الكثيرين إلى الهروب من أوطانهم طلبا للأمان في دول أخرى. وتقوم عدة دول بينها ألمانيا باستقبال آلاف اللاجئين سنويا وتقدم لهم الرعاية والسكان ومستلزمات العيش الأخرى الضرورية. وفي حالات كثيرة تُعطى الإقامة الدائمة والجنسية لطالبي اللجوء السياسي الذين تُقبل طلباتهم. أمّا في حالات اللجوء الإنساني فإن الحقوق المعطاة للاجئ تشمل مختلف الحقوق عدا الجنسية، فهذا النوع من اللجوء ينتهي بانتهاء الغرض المُسبِّب له، ومما يعنيه ذلك عودة اللاجئ إلى بلده بعد أن تضع الحرب أوزارها فيه ويسود الأمن والأمان فيها.