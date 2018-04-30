"اللجوء إلى المواطنين".. ألمان يخبئون اللاجئين منعاً لترحيلهم

منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2016، عندما بدأت الحكومة الألمانية بترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين إلى بلدانهم، بدأ المواطنون الألمان الرافضون لهذا الإجراء بتنظيم أنفسهم من خلال مبادرات إنسانية لمنع الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء، وأطلقوا على عملية إخفاء طالبي اللجوء المهددين بالترحيل في بيوتهم اسم "اللجوء إلى المواطنين" أو (Bürgerasyl) .
من أين جاءت فكرة "اللجوء إلى المواطنين"؟
الفكرة جاءت بالأساس من كندا، وبالتحديدمن حركة باسم "شبكة مدينة التضامن"، والتي يقوم فيها الكنديون بتنظيم نشاطات وفعاليات للضغط على الحكومة من أجل عدم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتأمين فرص أفضل للمهاجرين الذي دخلوا كندا بشكل غير قانوني، حسبما تقول المتحدثة باسم مبادرة "اللجوء إلى المواطنين" في مدينة نورنبيرغ الألمانية ميشيلا بايتس لمجلة سيسيرو.
وتضيف بايتس أنهم يرون عمليات الترحيل الجماعية لطالبي من ألمانيا "غير إنسانية"، مشيرة إلى أن ولاية بافاريا تأتي في المقدمة من حيث أعداد طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم، ولذلك حرصوا على تأسيس المبادرة في الولاية نفسها.
"عصيان مدني" من أجل التضامن؟
وترى المتحدثة باسم المبادرة أن هناك "اعتباطية" في ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، وخاصة في بافاريا، مضيفة إلى أن مجلس اللاجئين في الولاية تأكد من حالات تم فيها ترحيل بعض طالبي اللجوء "المندمجين" في المجتمع الألماني.
وحول ما إذا كانت مبادرتهم تقتصر على طالبي اللجوء الأفغان المهددين بالترحيل، تقول بايتس إنهم حددوا في البداية مساعدة طالبي اللجوء الأفغان كهدف لهم، حيث إن مبادرتهم مازالت "صغيرة"، على حد تعبيرها، لكنها أشارت إلى أنه من الممكن أن يساعدوا طالبي اللجوء السوريين أيضاً، في حال أعلنت الحكومة الألمانية في المستقبل أن الوضع في بعض المدن السورية آمن بما فيه الكفاية لإعادة بعض اللاجئين السوريين.
وبحسب الموقع الرسمي لمبادرة "مدينة التضامن" في أوروبا فقد توسعت مبادرة "اللجوء إلى المواطنين" لتشمل 18 مدينة ألمانية، بالإضافة إلى مدينتين سويسريتين وهما برن وزيورخ.
يصف القائمون على المبادرة "اللجوء إلى المواطنين" نوعاً من "العصيان المدني"، مثل الإضرابات والاعتصامات السابقة ضد الأسلحة أو النفايات النووية، مشيرين إلى ضرورة أن تعرف السلطات التي تقوم بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتم اضطهادهم فيها، مثل أفغانستان، أن هناك مواطنين يعارضون ذلك وسيخفون طالبي اللجوء عن السلطات.
ماذا لو ألقت السلطات القبض على طالب اللجوء المختبئ؟
بحسب القائمين على المبادرة فإن احتمال إلقاء القبض على طالب اللجوء الذي يخفونه يبقى قائماً دائماً، لكنهم يشيرون إلى أنه كلما ازداد عدد المواطنين الذين ينضمون للمبادرة، كلما ازدادت صعوبة إيجاد طالب اللجوء من قبل السلطات.
وعندما يتم القبض على طالب اللجوء المرفوض، فإن المبادرة تدعمه قانونياً في محاولة لإجراء قانوني آخر يمنع من ترحيله، مثل اللجوء إلى محاكم أعلى مثلاً.
عواقب قانونية؟
ولا يخفي المسؤولون على المبادرة إمكانية أن يؤدي نشاطهم إلى تبعات قانونية، مثل إمكانية بدء تحقيقات جنائية بحقهم، وحتى ملاحقتهم قانونياً ومعاقبتهم بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية"، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أنهم يحاولون تقليل تلك الأضرار المحتملة من خلال الاستشارة القانونية وطلب المساعدة القانونية من الحقوقيين المختصين.
وتنبه المبادرة الأشخاص الذين يدعمونها إلى ضرورة أن يكونوا مستعدين لدفع غرامة مالية تبلغ حوالي 100 يورو في أسوأ الحالات، وذلك في حال اتخاذ السلطات إجراءات قانونية بحقهم، مؤكدة في الوقت نفسه إلى أنهم يسعون إلى استخدام كل إجراء جنائي لحشد المزيد من الناس.
ويثير الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء الأفغان انتقادات واسعة للحكومة الألمانية من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية، وكانت آخر رحلة في بداية تموز/يوليو 2018، حيث تم ترحيل 69 أفغانياً إلى بلدهم، ليصل العدد الإجمالي للأفغان الذين تم ترحيلهم منذ نهاية 2016 إلى أكثر من 280 شخصاً.
وبالرغم من أن المبادرات الإنسانية مثل "اللجوء إلى المواطنين" قد تشكل ضغطاً على الحكومة من أجل التدقيق أكثر من مدى اندماج طالبي اللجوء قبل ترحيلهم، إلا أنه من الواضح أن سياسة ترحيل طالبي اللجوء ستستمر في ألمانيا، في محاولة من التحالف الحكومي لوضع حد لتيار اليمين الشعبوي المتصاعد في أوروبا.
محيي الدين حسين-مهاجر نيوز
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
بداية الموجة
في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
استقبال وترحيب
مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
أزمة السكن
عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
بداية أحداث قلبت الموازين
كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
مطالب بالترحيل
أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
تحديد سقف لعدد اللاجئين
على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هجمات متفرقة ينفذها لاجئون
وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هجمات معادية للاجئين
وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
عملية دهس وراءها داعش!
في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
سياسة ميركل في مرمى الانتقادات
تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟
أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش