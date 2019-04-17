اللجنة العليا للانتخابات تأمر بإعادة الانتخابات في إسطنبول

أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية اليوم الاثنين (السادس من أيار/ مايو 2019).

ورحّب ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وقال أوزيل إن اللجنة العليا للانتخابات حددت الـ 23 من حزيران/ يونيو موعداً لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول. وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر رجب أوزل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.

وكان حزب العدالة والتنمية طالب بانتخابات جديدة، مؤكداً وقوع "مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس. واتخذ قرار إلغاء الاقتراع السابق والأمر بإجراء اقتراع جديد خلال اجتماع للجنة انعقد في أنقرة لمناقشة "طعن استثنائي" ضد النتائج كان تقدّم به العدالة والتنمية في نيسان/أبريل.

مرشح المعارضة ينتظر القرار الرسمي للجنة

وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم إمام أوغلو، فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية. إمام أوغلو، الذي تسلم الشهر الماضي عهدته لرئاسة بلدية إسطنبول، قال إنه ينتظر قرار لجنة الانتخابات الرسمي قبل أن يعطي أي تصريح.

وكان الرئيس التركي أردوغان رفض قبول الخسارة في إسطنبول، وندد بحصول ما وصفها بـ "انتهاكات واسعة النطاق". بدوره يتهم حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أردوغان بأنه "خاسر سيء" وبأنّه يريد التشبث بإسطنبول بكل الوسائل، العاصمة الاقتصادية والديموغرافية للبلاد.

أ.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)