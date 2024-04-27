اللجنة الأولمبية تؤكد مشاركة رياضيين فلسطينيين في الأولمبياد

يُتوقّع مشاركة بين ستة وثمانية رياضيين فلسطينيين في أولمبياد باريس الصيف المقبل، ومن المقرّر أن تدعو اللجنة الأولمبية الدولية بعضهم حتى في حال إخفاقهم في تصفيات التأهل.

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ: "تعهّدنا بوضوح أنه إذا لم يتأهل أي رياضي إلى الأولمبياد، فستستفيد اللجنة الأولمبية الفلسطينية من بطاقات دعوة، على غرار أي لجنة أولمبية وطنية لم يتأهل رياضيوها (عبر التصفيات)". وعندما سُئل عن عدد هذه الدعوات، قال باخ "بين ست وثمان"، بحسب نتائج التصفيات "التي لا تزال مستمرّة في عدد من المسابقات".

وصرح المسؤول الرياضي الألماني، في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس أن لجنته "منذ اليوم الأوّل للنزاع" في غزّة "دعمت الرياضيين بأشكال مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريباتهم".

واستبعد باخ أن تكون اللجنة الدولية قد تعاملت مع روسيا بطريقة مختلفة بشأن غزوها لأوكرانيا، وذلك مقارنة بتعاملها مع إسرائيل وحربها في غزة. وأوقفت روسيا عن الكثير من الرياضات الدولية بعد الغزو ومُنع رياضيوها من المشاركة تحت علم بلادهم في أولمبياد باريس.

أما على الصعيد الفردي، فيمكن للرياضيين الروس المشاركة تحت راية محايدة في الألعاب، شرط عدم دعمهم علنًا للهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أو أن يكونوا أعضاء في ناد مرتبط بقوات الأمن. ويمكن استبعاد حتى الرياضيين الذين يستخدمون علامة "Z" التي ترمز لحرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. كما "سيُفتح إجراء تأديبي فوراً وتُتخذ الإجراءات أو العقوبات. وقد يصل هذا الأمر إلى طرد فوري من الألعاب". وجاءت العقوبات ضد روسيا نتيجة لانتهاك موسكو الهدنة الأولمبية بعيد أولمبياد بكين الشتوي ولضمّها منظمات رياضية أوكرانية.

أقل من 100 يوم على الأولمبياد والباريسيون يفتقدون الحماس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال باخ، الذي استقبل الأسبوع الماضي رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب: "الوضع بين اسرائيل وفلسطين مختلف تماماً". وشرح "لا يوجد انتهاك للميثاق الأولمبي، لا من اللجنة الأولمبية الإسرائيلية ولا من اللجنة الأولمبية الفلسطينية". وأضاف أنه كان منصفاً في تصريحاته العلنية بشأن أوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل و"العواقب المروّعة" للحرب في غزّة. وأردف "منذ اليوم الأوّل، عبّرنا عن مدى هولنا، أوّلاً في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ثم من الحرب وعواقبها المروّعة".

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ورأى باخ أن أولمبياد باريس سيكون مهماً "لإعادة إحياء الروح الأولمبية"، بعد النسخة الأخيرة التي شوّهتها التدابير الاحترازية خلال جائحة كوفيد-19 وأقيمت بمدرجات خالية من الجماهير. وتحوم شكوك حول حفل الافتتاح الطموح بضفاف نهر السين في 26 تموز/يوليو، فيما أنجزت معظم البنى التحتية للألعاب. وبدلاً من استعراض تقليدي في الاستاد الأولمبي لطوابير الدول المشاركة في اليوم الافتتاحي، من المقرّر أن تدخل البعثات على متن أسطول من القوارب في نهر السين أمام نحو 500 ألف متفرّج.

وأدت مخاوف من وقوع هجمات إرهابية، إلى تكهنات بإمكانية إلغاء الحفل أو تقليصه بشكل كبير. وتطرّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمكانية اقتصار الحفل على ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل أو أن "يُنقل حتى الى ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني.

وقال باخ "المقاربة الدقيقة للغاية والمهنية (من السلطات الفرنسية) تمنحنا الثقة بان هذا الافتتاح على نهر السين سيكون أيقونياً ولا يُنسى للرياضيين وبأن الجميع سيكونون آمنين". ورأى أن التذمّر الأخير من سكان باريس والتقارير الإعلامية السلبية اعتيادية قبل انطلاق أي دورة أولمبية "هي جزء من روح العصر لدينا لأننا نعيش في زمن ملتبس. وهناك أشخاص مشكّكون. البعض خائفون. والبعض الآخر قلق حيال مستقبله".

ودخل باخ في السنة الأخيرة من ولايته الثانية الأخيرة لمدة أربع سنوات، بيد أن بعض اللجان الوطنية اقترح تعديل القوانين لبقائه فترة إضافية. لكنه رفض التعليق على هذه المسألة قائلاً "أعطتني لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية توصيات صارمة بعدم التطرّق إلى هذه المسألة قبل انتهاء (أولمبياد) باريس، وأعتقد أن لديها سببا وجيها لذلك".

ف.ي/ع.ج.م/ه.د (ا ف ب)