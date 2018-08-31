 اللاعبون الكبار في إدلب .. أوراق تزيد من تعقيد المشهد | سياسة واقتصاد | DW | 06.09.2018

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سياسة واقتصاد

اللاعبون الكبار في إدلب .. أوراق تزيد من تعقيد المشهد

معركة يُتوقع نشوبُها في إدلب أطرافها متعددون. بعضهم يحاول إثبات وجوده والآخر يسعى لتعظيم مكاسبه والخاسر الأكبر هو المدنيون. فما هي أوراق اللعب بأيدي الأطراف المتداخلة في الأزمة؟ وكيف يمكن أن تغير تلك الأوراق من المشهد؟

Syrien Krieg Regierungstruppen in Idlib bei Aleppo (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

تتجه أنظار العالم في الساعات القادمة إلى محافظة إدلب، ذات الثلاثة ملايين نسمة، وآخر المعاقل الكبرى للمعارضة المسلحة لنظام بشار الأسد. فصائل مختلفة بعقائد وأفكار وتوجهات شتى اجتمعت هناك وسط مدنيين يخشون أن يكون ثمن القضاء على آخر تلك المعاقل هو محوهم ومنتطقتهم من الوجود.

لاعبون إقليميون ودوليون لديهم الكثير من أوراق اللعب، كل يغني على ليلاه ويبحث عن مكاسبه الخاصة، وسط ذعر هائل من كارثة بشرية تنتظر المدنيين، حذرت منها الأمم المتحدة نفسها.

الولايات المتحدة..اهتمام مفاجئ؟
لم تتدخل الولايات المتحدة كثيراً في الأزمة السورية إلا مع تواتر الانباء بشأن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي، ما حدا بواشنطن أن توجه ضربة لبعض المنشآت العسكرية السورية. والآن عادت واشنطن للظهور بتصريحات لنيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، وتغريدات لوزير الخارجية مايكل بومبيو: "إن الثلاثة ملايين سوري، الذين أجبروا بالفعل على ترك منازلهم وهم الآن في إدلب، سيعانون من هذا العدوان. أمر غير جيد. العالم يراقب."

الاهتمام الأمريكي تركز على التحذير من استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين ومحاولة التخفيف من عواقب الحرب عليهم. فيما يرى مراقبون أن واشنطن لا تريد إلا إفساد العلاقة بيين أنقرة وموسكو، إلى جانب محاولات ترامب تخفيف الضغط الداخلي عليه وإشغال الرأي العام والإعلام الأمريكي بأمر آخر، بعيدا عن مشكلاته المتزايدة

تركيا.. محاولات تقليل الخسائر

تكمن الأزمة بين تركيا وروسيا بشأن إدلب في فكرة الحاجة إلى عملية عسكرية، حيث ترى أنقرة أن أي تحرك سوري -روسي في المنطقة قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين، قدرتها تركيا بنحو نصف مليون شخص.

Dr. Mustafa El-Labbad (Privat)

مصطفى اللباد، خبير الشؤون التركية

ويرى مصطفى اللباد، خبير الشؤون التركية، أن أنقرة لا تريد إيقاع هزيمة ساحقة بالمعارضة المسلحة في إدلب كي لا تخرج من الملعب السوري خاسرة تماماً، خاصة وأنها تدعم بعض القوى هناك، فيما ستتعاظم مكاسب النظام السوري، ما سيثير حفيظة تركيا ومن ورائها أوروبا، لذا فهناك مفاوضات تجري حالياً للتوصل لحلول وسط بين تركيا وروسيا بشأن إدلب.

ويتابع اللباد في حديث مع DW عربية قائلاً إنه "من المتوقع أن تتخلى تركيا عن هيئة تحرير الشام في مقابل حماية المدنيين في إدلب وتحجيم العمليات وعدم اللجوء لسياسة الأرض المحروقة".

وبحسب اللباد فإن روسيا تحرص على إرضاء تركيا باعتبارها شريكاً في ملفات عدة، وإنهاء أزمة إدلب يتحقق باستهداف فصائل مسلحة بعينها وترك المدنيين والفصائل الأخرى لكي تصبح أكثر اعتدالاً، ما قد يُمكن تركيا من التحدث باسمهم لاحقاً في أي مفاوضات مقبلة.

أما ريهام مقبل، الباحثة السياسية في الشأن الإيراني والتركي، فقالت إن تركيا ستعمل على تحجيم الأكراد قدر استطاعتها وأن الاجتماعات المرتقبة بين إيران وتركيا وروسيا لحسم معركة إدلب سيكون أكبر مكاسب تركيا منها هو إبعاد الأكراد قدر الإمكان عن حدودها ومنع وفود موجات جديدة من اللاجئين إليها.

إيران.. إثبات الحضور

Reham Mokbel (privat)

ريهام مقبل، الباحثة السياسية في الشأن الإيراني والتركي

يرى كثيرون أن إيران فقدت الكثير من حضورها في سوريا، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على عدد من نقاط تمركز قوات الحرس الثوري وحزب الله. وتقول ريهام في مقابلتها مع DW عربية إن الضغوط الدولية للتقليل من النفوذ الإيراني لم تنقطع حيث أجبرت على التمركز على بعد 80 كيلومتر من حدود الجولان وتقلصت المناطق التي تسيطر عليها، وكل هذه أمور تجعل مشاركتها في معركة إدلب المتوقعة ضرورة خاصة أنه إذا ما استولت روسيا والنظام السوري على إدلب بشكل كامل فسيكون لإيران حضور قوي للغاية على الأرض ما سيجعلها لاعبا أساسيا في أي تفاهمات مقبلة.

روسيا.. الدب الذي يلتمس الجميع رضاه

لا ينكر أحد أنه منذ دخلت روسيا الساحة السورية انقلبت الموازين، وبعد أن كان الحديث يدور حول الأيام الباقية لنظام بشار الأسد صار الحديث حول الأيام الباقية لفصائل المعارضة المسلحة.

مختارات

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تركيا الأربعاء عن جهود بلاده لمنع كارثة إنسانية في إدلب منها منع التصعيد إلى جانب زيادة مساعدتها الإنسانية لدول الجوار السوري في حال حدوث هجوم على آخر قلعة للمعارضة في سوريا. (05.09.2018)

المستشارة الألمانية ميركل تحذر من وقوع مأساة إنسانية في إدلب السورية، لكنها في الوقت ذاته تقول "هناك قوات متشددة ينبغي محاربتها". (06.09.2018)

سامر إلياس، المتخصص في الشأن الروسي يرى أن لموسكو الكثير من أوراق الضغط، فهي أقوى اللاعبين عسكرياً، وتتحكم تماماً في النظام السوري. كما تحتاج أنقرة لموسكو بشدة، خاصة بعد أزمتها مع واشنطن وتوتر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وكذلك إيران، لا يمكنها الاستغناء عن موسكو، فهي بحاجة لمساندتها فيما يتعلق بالملف النووي والدعم الدبلوماسي في حال إقرار مزيد من العقوبات الأمريكية على طهران.

ويضيف إلياس في حواره مع DW عربية أن روسيا بهذه الأوراق ستضغط وبشدة لإنفاذ ما تراه من أولويات كإعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين. لكنها أيضا لن تخسر تركيا، التي قد يتعرض أمنها القومي للخطر، إذا ما خرجت العملية العسكرية في إدلب عن إطارها، الذي لا يقلق تركيا ولا يعرض حلفاءها في المدينة لضرر كبير. كما أن روسيا لن تستعدي أوروبا بسبب موجة اللاجئين المتوقعة "وكان هذا سبب الزيارات الروسية لألمانيا وفرنسا لإقناعهم بالأولويات الروسية خوفاً من انسحاب أوروبا تماماً من مسألتي إعادة الإعمار واللاجئين وهو ما لن تحتمل روسيا القيام به وحدها"، حسب سامر إلياس.

المقاتلون الأجانب.. لا أحد يريدهم

مع اشتداد حدة المعارك في سوريا بين المعارضة المسلحة باختلاف فصائلها وبين القوات الروسية والسورية والإيرانية، تدفق عدد غير قليل من المقاتلين الأجانب على سوريا. ويثير مصير هؤلاء الكثير من القلق في الأيام المقبلة حيث تركزت أغلبيتهم في إدلب.

Syria Al Nusra Front Kämpfer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo)

مقاتلون تابعون لما كان يعرف بجبهة النصرة، بمحافظة إدلب (أرشيف)

ريهام مقبل، الباحثة السياسية،  قالت لـDW عربية إن أحد أهم النقاط التي ستتمسك بها تركيا في مفاوضاتها التوصل إلى وسيلة لمنع تسلل هؤلاء المقاتلين إلى داخل أراضيها أو إلى أوروبا أو روسيا؛ إذا ما اندلعت معركة إدلب.

ويتفق معها في هذا الشأن سامر إلياس، المتخصص في الشأن الروسي، والذي يتوقع أن يسفر التنسيق الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران عن تشكيل مركز استخباراتي يُعنى بجمع المعلومات عن المقاتلين الأجانب، مضيفاً أنه قد يتم توجيه ضربات دقيقة ومباشرة لقياداتهم بعد استنفاد محاولات إنهاء التيار المتشدد في القاعدة.

وأشار إلياس أيضاً إلى أن موضوع المقاتلين الأجانب يعني الصين بدرجة كبيرة، فهناك ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل من الإيغور الصينيين، الذين يحاربون في هذه المنطقة بجانب الكثير من المقاتلين الأوروبيين ما يؤكد الحاجة إلى وجود تعاون استخباراتي مع أوروبا.

عماد حسن

  • Anschlag Idlib Syrien (AP)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أهمية استراتيجية

    تعتبر محافظة إدلب في شمال غربي سوريا آخر المعاقل الرئيسية لفصائل المعارضة، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فهي من جهة محاذية لتركيا الداعمة للمعارضة، ولمحافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية. كما أن مدينة إدلب (مركز المحافظة) لا تبعد عن طريق حلب - دمشق الدولي سوى 20 كليومتراً.

  • Olivenbaum (Colourbox)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    إدلب الخضراء

    قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا كان غالبية سكان إدلب يعتمدون على الزراعة وخصوصاً الزيتون والقطن والقمح. وبسبب اشتهارها بزراعة الزيتون فقد كان يطلق عليها "إدلب الخضراء". كما أنها كانت سوقاً تجارياً واسعاً للمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى كونها أحد مراكز صناعة الصابون في سوريا.

  • Syrien Bürgerkrieg Museum in Idlib (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أرض مملكة إيبلا

    وتعرف محافظة إدلب بكثرة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تعود لحقب تاريخية قديمة، ومن أبرزها مدينة إيبلا الأثرية، إحدى أقدم الممالك في سوريا قبل الميلاد. قبل اندلاع النزاع في 2011، كان متحف إدلب يتميز باحتوائه على مجموعة قيمة من الرقم المسمارية، التي تروي عبر نصوص سياسية وأدبية تاريخ مملكة إيبلا. إلا أن المتحف الذي أُعيد افتتاحه هذا الشهر، لم يسلم خلال سنوات الحرب من القصف وأعمال السرقة والنهب.

  • Syrien Demonstration gegen Präsident Bashar Al-Assad in Idlib (dapd)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    معقل للمعارضة

    انضمت محافظة إدلب سريعاً إلى ركب الاحتجاجات على النظام السوري التي اندلعت في آذار/ مارس 2011، والتي تحولت لاحقاً الى نزاع مسلح تعددت أطرافه. وفي آذار/ مارس 2015 سيطر "جيش الفتح"، وهو تحالف يضم فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

  • Syrien Al-Nusra-Front Twitter-Bild Kämpfer in Idlib (picture-alliance/AP Photo/Nusra Front on Twitter)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    اقتتال داخليّ

    بعد اقتتال داخلي بين الفصائل المتعددة في 2017، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مقابل تواجد محدود لفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي. وفي 18 شباط/ فبراير 2018، أعلنت الحركتان المذكورتان اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" لتخوضا مجدداً معارك مع جهاديي هيئة تحرير الشام.

  • Syrien Russische Luftangriffe (picture-alliance/AA/M. Khder)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    مليونان ونصف المليون

    ومنذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، وطوال سنوات، شكلت محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديين جهاديين فيها بشكل دوريّ. ويعيش في إدلب حالياً نحو 2,3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون نزحوا من مناطق أخرى، مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح ولا سيما من الغوطة الشرقية التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (Reuters/A. Abdullah)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    هجمات كيميائية

    منذ 2014 تعرضت إدلب إلى عدة هجمات كيميائية، فبعد تأكيد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن قوات النظام استخدمت الغازات السامة في كل من بلدة تلمنس (21 نيسان/ ابريل 2014) وبلدتي سرمين وقميناس (آذار/ مارس 2015)، تعرضت مدينة خان شيخون لهجوم كيميائي في 2017، أدوى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 30 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بشن الهجوم، رغم نفي الأخير.

  • Syrien Angriff von Assads Truppen in Mashad, Aleppo (picture-alliance/AA/M. Sultan)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تصعيد في منطقة "خفض التصعيد"

    تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق في إدلب في أيلول/ سبتمبر الماضي. لكنها تعرضت نهاية 2017 لهجوم عسكري تمكنت خلاله قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

  • Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    الأسد: هدفنا الآن إدلب

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد في 26 تموز/ يوليو الماضي أن "هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد". وفي 9 آب/ أغسطس الجاري قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع في إدلب قالت بأنها لفصائل معارضة وجهاديين وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام.

  • Syrien neue Gefechte trotz Waffenruhe (Reuters/K. Ashawi)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تحذيرات من "حمّام دم"

    ودعت الأمم المتحدة إلى التوصل إلى "اتفاقات" لتفادي "حمام دم" في إدلب، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديمستوريا قد قال في أيار/ مايو إنه في حال تكرار سيناريو الغوطة في إدلب فإن حجم الدمار وأعداد الضحايا قد تكون أكبر بست مرات، مشيراً إلى نصف الناس الذين يعيشون في إدلب، البالغ عددهم 2,3 مليون شخص، نازحون و"ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه".

  • Syrien / Russischer Luftangriff (Reuters)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تمهيد للهجوم؟

    وبعد أن اتهمت روسيا فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل بهجوم كيميائي في إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا، أبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب، خصوصاً بعد أن عززت روسيا من وجودها العسكري قبالة السواحل السورية، فهل سيتكرر سيناريو الغوطة في إدلب؟ محيي الدين حسين


مختارات

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