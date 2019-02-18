 اللاجئون في ألمانيا: من ″حنان″ ماما ميركل إلى ″قسوة″ خليفتها؟ | معلومات للاجئين | DW | 19.02.2019

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معلومات للاجئين

اللاجئون في ألمانيا: من "حنان" ماما ميركل إلى "قسوة" خليفتها؟

رغم أن كثيرين في ألمانيا يشبّهون زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي الجديدة أنغريت كرامب-كارينباور بسلفها أنغيلا ميركل، إلا أن تصريحات الزعيمة الجديدة تظهر أنها ترسم مع حزبها سياسة لجوء جديدة تختلف عن سياسة "ماما ميركل".

Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (Reuters/K. Pfaffenbach)

"يجب أن نظهر بوضوح أننا تعلمنا درسنا"، هذا ما قالته أنغريت كرامب-كارينباور، خليفة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي، وذلك بعد "ورشة نقاشية" للحزب حول سياسة الهجرة في البلد الذي استقبل أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ منذ خريف عام 2015.

وقالت كرامب-كارينباور في حديث للقناة الألمانية الأولى إنها لا تستبعد إغلاق الحدود بوجه طالبي اللجوء في حال تكرار "الحالات الطارئة" مثلما حصل خلال موجة اللجوء عام 2015، مشيرة إلى حاجة ألمانيا إلى "نظام ذكي" لحماية الحدود بشكل خاص أثناء الحالات الطارئة.

مقرّبة من ميركل ولكن!

وتعرف كرامب-كارينباور بأنها مقربة من زميلتها المستشارة أنغيلا ميركل التي دعمتها لتكون خليفة لها على رأس الحزب، ورغم أن كثيرين في الوسط السياسي والإعلامي في ألمانيا يشبهونها بالمستشارة، لكن يبدو أنها تدرك حاجة حزبها لتغيير سياسة اللجوء التي اتبعتها ميركل والتي أثارت الاستياء في المجتمع الألماني حتى تمكّن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي من دخول البرلمان الألماني، مستغلاً التخبط السياسي في التعامل مع أزمة اللجوء في ألمانيا.

ورغم أن كثيرين يشبهونها بالمستشارة، تحاول كرامب-كارينباور النأي بنفسها عن إرث المستشارة، حيث قالت في يوم فوزها برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي: "لدي سيرتي ومسيرتي الخاصتين".

وفي إحدى التصريحات المثيرة للجدل، دعت كرامب-كارينباور إلى ترحيل اللاجئين السوريين الذين يدانون بأعمال إجرامية، في خطوة استبعدها حتى وزير الداخلية المتشدد في سياسة الهجرة هورست زيهوفر.

Deutschland PK Annegret Kramp Karrenbauer in Berlin (picture-alliance/Eventpress Rekdal)

أنغريت كرامب-كارينباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي خليفة لأنغيلا ميركل

"محبوبة الناس"

وقد كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثاً في ألمانيا خسارة "ماما ميركل" –كما يسميها بعض اللاجئين في البلاد، لأول مرة، صدارة قائمة مجلة "فوكوس" لأحب الساسة في البلاد، لصالح كرامب-كارنباور، وفقا لما ذكرته المجلة الألمانية استنادا إلى استطلاع أجراه معهد "إينسا" لأبحاث الرأي.

ولم تحضر المستشارة الألمانية الورشة النقاشية التي عقدها حزبها من أجل مراجعة سياسة اللجوء، وذلك "لكي يكون النقاش مفتوحاً". وشارك في الورشة التي استمرت يومين 100 سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي، وانتهت بورقة ختامية جاء فيها: "يجب أن نوفّق بين الإنسانية والتشديد (في سياسة اللجوء)".

وقد أدت سياسة اللجوء التي اتبعتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جدل واسع في البلاد، وكادت مواقفها من الهجرة أن تنهي عقد الائتلاف الحاكم في البلاد.

ففي تموز/يوليو من عام 2018 حصل خلاف بين المستشارة التي كانت وقتها على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي، ووزير داخليتها هورست زيهوفر الذي كان رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، وصل إلى حد أن هدد زيهوفر بتقديم استقالته من الحكومة.

سياسة ميركل مازالت تثير الانتقادات

وكان الخلاف وقتها على موضوع إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود مباشرة، والذي كان زيهوفر يريد تطبيقه، وترفضه ميركل، ولولا وصول الطرفين إلى اتفاق حول هذه المسألة، لكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمام احتمال انهياره، وهو خيار لم يكن يفضله كثيرون، خصوصاً وأن تشكيل الائتلاف الحالي استغرق حولي ستة أشهر بعد مفاوضات وصفت بـ"الماراتونية".

ZDF-Sendung Klartext, Frau Merkel! Syrischer Flüchtling: Ich liebe Sie! (picture-alliance/dpa/ZDF/J. Roehr)

المستشارة أنغيلا ميركل حاضرة دائما بين المهاجرين واللاجئين

وحتى بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء أزمة اللجوء، مازال المسؤولون الألمان يتبادلون الانتقادات حول سياسة اللجوء آنذاك، فقد انتقد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أداء سلفه توماس دي ميزيير في التعامل مع أزمة اللاجئين في عام 2015.

وقال زيهوفر لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" الألمانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء (12 فبراير/شباط) إن ما عرضه الوزير السابق في كتابه الصادر حديثاً "يعد خاطئاً من الناحية الموضوعية".

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وكتب دي ميزيير كتاباً تحت عنوان "الحكم"، صدر هذا الأسبوع، وصف فيه تصريحاً لزيهوفر بأنه "مهين للكرامة".

وكان دي ميزيير قرر في عام 2015 بصفته وزيراً اتحادياً للداخلية بألمانيا عدم رفض طالبي لجوء على الحدود مع النمسا، ووصف زيهوفر ذلك فيما بعد بأنه "هيمنة للفوضى" (في ظل عدم استخدام القانون).

وقد أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي أن قيادته ستجتمع في نهاية شهر شباط/فبراير الحالي لمناقشة النقاط التي نصت عليها الورقة الختامية للورشة النقاشية للحزب، خصوصاً النقاط التي يريد الحزب أن يضيفها لبرنامجه في الانتخابات الأوروبية القادمة.

وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير إن قيام حزبه المسيحي الديمقراطي بتحليل النقاط التي تحتاج للمفاوضات فيما يتعلق بسياسة اللجوء "إشارة مهمة"، مضيفاً لصحيفة "باساور نويه بريسه": "نحتاج لكليهما: لإظهار الإنسانية و إدماج الأشخاص الذين يحتاجون للحماية، وللتشدد تجاه الملزمين بمغادرة ألمانيا".

وبعد فترة ترحيب كبير بالمهاجرين في ألمانيا، خصوصاً في عامي 2015 و2016، هناك أمر واحد مؤكد في البلاد، وهو أن سياسة "الأبواب المفتوحة" التي اتبعتها "ماما ميركل" ستنتهي مع رحيلها من القيادة.

محيي الدين حسين

المصدر مهاجر نيوز

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟ (02.07.2018)  

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