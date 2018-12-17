 اللاجئون العراقيون والعودة الطوعية.. هل تنجح ألمانيا في الإقناع؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.12.2018

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سياسة واقتصاد

اللاجئون العراقيون والعودة الطوعية.. هل تنجح ألمانيا في الإقناع؟

ترغب ألمانيا بإعادة الآلاف من اللاجئين العراقيين الى بلادهم، لذلك تعلن عن تحفيزات كبيرة للراغبين في العودة، وعن خطط مشتركة مع الحكومة العراقية لخلق ظروف أفضل لهم، لكن ما مدى سهولة إقناعهم بالعودة؟

Bildergalerie Von Bagdad nach München (Getty Images/AFP/A. Messinis)

تُسابق الحكومة الألمانية الزمن لأجل إقناع الكثير من اللاجئين العراقيين بالعودة إلى بلادهم، معلنة في هذا السياق عن مجموعة من التسهيلات للراغبين في العودة الطوعية. آخر التصريحات جاءت من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي صرّح بوجود أساسٍ أوّلي للعودة خلال زيارته الأخيرة للعراق، وهو ما يتطابق مع مناشدات من الحكومة العراقية التي وصفت الوضع الأمني بـ"الممتاز".

غير أن ماس بدوره يعترف أن "تحسّن" الوضع الأمني لا ينطبق على كلّ أجزاء العراق، كما أن مناشدات العودة تواجه تحدياً كبيراً في إقناع لاجئين مقتنعين بتفوّق جودة الحياة في ألمانيا على نظيرتها في العراق، فضلاً عن أن التسهيلات التي أعلنتها ألمانيا لإقناع اللاجئين بالعودة قد لا تظهر بالبريق المطلوب لدفعهم نحو مثل هذا القرار.

الترغيب تارة.. والصرامة تارة أخرى!

يوجد في ألمانيا ربع مليون عراقي تقريباً حسب أرقام الحكومة الألمانية، ويأتي العراقيون في المركز الخامس للاجئين المقيمين بألمانيا بعد القادمين من سوريا وكوسوفو وألبانيا وصربيا. أسباب نزوح آلاف العراقيين إلى ألمانيا تتعدّد عبر التاريخ، فقد كانت الأسباب السياسية هي الدافع في عهد صدام حسين، وبعد سقوط نظامه ودخول القوات الأمريكية للبلاد وما تبع ذلك من سنوات الفوضى الأمنية، كان البحث عن ملاذ آمن هو دافع غالبية العراقيين، خصوصاً المنتمين إلى الأقليات الدينية.

Irak Außenminister Heiko Maas in Bagdad (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

هايكو ماس في العراق

لكن الحكومة الألمانية تحاول منذ سنوات تخفيض عدد اللاجئين العراقيين بما أن نفوذ المنظمات المتطرفة تراجع كثيراً في بلادهم، ومن ذلك تقديم مساعدات مالية لأجل تأمين السكن في الأشهر الأولى لعودة اللاجئين إلى العراق، تصل إلى ثلاث آلاف يورو للعائلة الواحدة. كما سبق لوزير التنمية الألماني غيرد مولر أن أعلن عن افتتاح مركزين في العراق لتقديم المشورة والدعم بالنسبة للعائدين، متحدثا عن تعاون الحكومتين الألمانية والعراقية لخلق فرص للتكوين والتوظيف في العراق.

ولم تلجأ ألمانيا فقط إلى التحفيز المادي، بل نهجت كذلك سياسة صارمة للتشديد في استقبال المزيد من اللاجئين وفي استمرارهم بالبلد، لذلك يوجد الآلاف من العراقيين على قائمة الترحيل. وقد تسّببت هذه الصرامة في تراجع أعداد طالبي اللجوء بشكل عام في ألمانيا.

هل تنجح خطط الحكومة الألمانية؟

تعدّ ألمانيا أحد البلدان الأكثر استقطاباً للمهاجرين في العالم، ليس فقط القادمين من بلدان فقيرة أو هشة أمنياً، بل حتى منهم المنتمين إلى بلدان متقدمة نسبيا أو قطعت أشواطاً على درب النمو. ويرجع هذا الاستقطاب إلى وجود فرص للعمل والسياسات الاجتماعية التي تنهجها ألمانيا وقوة الخدمات الأساسية، فضلاً عن عوامل أخرى كوجود مناخ لحرية التعبير. من هذه النقطة الأخيرة ينطلق خيري سليمان، لاجئ إيزيدي في ألمانيا، كي يؤكد أن الحرية التي حصل عليها هنا لم ينعم بها طوال سنوات عيشه في العراق.

ويقول سليمان إنه مرتاح في ألمانيا حيث وجد كل ما لم يتوّفر عليه عندما كان في العراق، معدّداً أسبابا كثيرة لعدم الرغبة في العودة حاليا، منها "انتشار فكر إقصائي ضد الإيزيديين"، وهو ما ظهر وفق كلامه في "الشتائم التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع فوز الإيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل"، وكذلك هناك أسباب نفسية بسبب مقتل الكثير من أقرباء الإزيديين في العراق إبان هجوم "داعش" حسب قوله.

IS lässt mehr als 200 Jesiden frei (Reuters/Rasheed)

معاناة الأقلية الإيزيدية في العراق من هجمات "داعش"

بدوره يرى عزت نوح، وهو مهتم بقضايا الهجرة واللجوء في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية لن تستطيع إقناع اللاجئين بالعودة، والسبب أنها تناست الفرق الهائل في جودة الحياة بين ألمانيا والعراق، وتناست كذلك أن عدداً كبيراً منهم اندمجوا في ألمانيا وأضحت لهم مساراتهم الخاصة هنا. ويضيف نوح في حديثه لـ DW  عربية أن الكثير ممّن عادوا طوعياً إلى العراق يفكّرون بالتراجع عن هذه الخطوة وبحث العودة إلى ألمانيا نتيجة الصعوبات التي وجدوها في العراق.

لماذا التركيز على الجانب الأمني لوحده؟

كان واضحاً تركيز الحكومة الألمانية على تحسن الوضع الأمني بالعراق، بما أن الخوف على الحياة يعدّ أحد أكبر الأسباب التي يُمنح فيها حق اللجوء للراغبين في ذلك. وتفكّر ألمانيا أن المانع الأكبر من العودة إلى العراق كان هو انتشار الجماعات المتطرّفة، لذلك، وبعد انتصار القوات العراقية على "داعش" وخسارة هذا الأخير لجلّ مناطق نفوذه في العراق، أضحى ممكنا عودة الكثير ممّن حصلوا على حقّ اللجوء الإنساني.

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رفض طلبات لجوء العراقيين في ألمانيا

غير أن الوضع في العراق لم يتحسن  بالشكل الذي يتم تسويقه، فإن كانت حدة عمليات "داعش" قد انخفضت كثيراً، إلّا أنها لا تزال مستمرة. وهو ما يجعل خيري سليمان يقتنع أن الوضع الأمني لم يتحسن كثيرا في مناطق الإيزيديين، ودليله "وقوع اغتيالات بشكل دوري"، متحدثاً عن أن "داعش لا يزال يبسط نفوذه فكريا". ويربط سليمان بين تحسين الوضع الأمني وبين انتشار قوات دولية في مناطق الأقليات الدينية حتى تتم حمايتها بشكل أفضل وبالتالي توفير أسس صلبة للراغبين في العودة.

بدوره يبرز عزت نوح أن مشاكل العراق لا تنحصر في تحسنالوضع الأمني فقط، بل كذلك في "استمرار التشنجات بين المكوّنات الدينية وانتشار ثقافة التمييز وتمزق الوضع الاجتماعي"، وكذا في "غياب التنمية الحقيقية وتلكؤ الحكومات المتلاحقة في الحد من الفساد ومن سوء الإدارة". ويضيف المهتم بقضايا الهجرة أن بعض المكوّنات العراقية تعاني من التهميش خاصة في المشاركة السياسية، لذلك فأيّ دعوة للعودة الطوعية يجب أن ترى الوضع بشكل شمولي على حد تعبيره.

الكاتب: إسماعيل عزام

 

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

مختارات

العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

باتت الطفولة في بعض مناطق بلاد الرافدين تعيش في عراء. فسكان المخيمات يهربون من المناطق المحيطة بالموصل وصلاح الدين والحويجة التي لازل تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر عليها . ألبوم صور عن طفولة ضائعة بسبب إرهاب داعش. (02.04.2017)  

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رفض طلبات لجوء العراقيين في ألمانيا  

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