 اللاجئون السوريون "كلمة السر" المُعلنة في الانتخابات التركية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.05.2023

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سياسة واقتصاد

اللاجئون السوريون "كلمة السر" المُعلنة في الانتخابات التركية

اللاجئون في تركيا أصبحوا قضية تقتنص من خلالها الأحزاب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية برفض وجودهم وإطلاق الوعود بإرجاعهم إلى بلادهم. بحسب التقديرات يبلغ عدد اللاجئين في تركيا نحو 5.5 مليون، جلهم من سوريا.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو خمسة ملايين (24.04.2022)

يعمل اللاجئون السوريون في كل مدن تركيا

 

في 9 نيسان/ أبريل في حي "باغتشيلار" في إسطنبول، وقف رجال أمام باب منزل. واحد منهم، رجل كبير يصرخ ويبدو عليه الانزعاج الشديد: "هل يمكنني الذهاب إلى سوريا وقتل شخص ما هناك؟" يسأل بصوت عالٍ ثم يجيب على نفسه: "لا". سبب غضبه هو مقتل شقيقه، عامل النسيج الذي قُتِل بالرصاص من قِبَل رجل سوري خلال صراع بين مجموعتين.

مختارات

يحل شهر رمضان هذا العام على السوريين في ظروف شديدة القسوة اجتمعت فيها الحرب الأهلية بكارثة الزلزال، في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً.

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا إلى أكثر من 50 ألف شخص. وبحسب مسؤول تركي وآخر في المعارضة السورية فإن نحو 40 ألف سوري غادروا تركيا إلى شمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال.

هل يتم حظر منظمة "الذئاب الرمادية" في ألمانيا أيضاً؟ توجه جديد من البرلمان الألماني لدراسة حظر هذه المنظمة، غير أن أنقرة لن تنظر إلى الخطوة بعين الرضا، خاصة لارتباط الحركة بحزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب طيب أردوغان.

سينان أوغان، مرشح الرئاسة عن التحالف القومي اليميني، يزور عائلة الضحية ويصرح بالقول: "أعدكم بأننا سنرحل السوريين في أسرع وقت ممكن. لن نسمح بمقتل أي تركي على يد سوري". السياسي أوغان البالغ من العمر 55 عاما هو واحد من أربعة مرشحين للرئاسة سيتنافسون في الانتخابات في 14 أيار/ مايو القادم. وأوغان هذا من أتباع حركة "  Ülkücü"  المعروفة  في ألمانيا باسم الذئاب الرمادية .

بعد صراع سياسي داخل الحزب، تم طرد سينان أوغان من حزبه القومي المتطرف "  MHP"، وتتراوح نسبة تأييده في الوقت الراهن، وفقًا للاستطلاعات، بين 1.3 و 2.5 في المئة.

سينان أوغان مرشح يميني لانتخابات الرئاسة

سينان أوغان مرشح يميني لانتخابات الرئاسة

لا ينفرد بهذا التوجه حزب سياسي واحد، بل تقريبا جميع الأحزاب تفعل الشيء نفسه، بإشعال مشاعر الكراهية ضد اللاجئين بوعود إعادتهم إلى بلادهم بعد الفوز في الانتخابات، والذين يصل عددهم إلى أربعة ملايين فرد. عدا تحالف الخضر - اليسار المؤيد للكرد، يختلف بكونه الوحيد الذي يعارض هذه الخطوة. وقد شعر كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الجمهوري (CHP) والمرشح للرئاسة في أكبر تحالف معارض، بالاستياء الذي شعر به الناس منذ فترة وقد جعل من سياسة اللجوء إحدى أولوياته منذ عدة سنوات. ويعتزم  كليتشدار أوغلو  التفاوض بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد .

ويتعهد بالتفاوض مع النظام السوري بشأن عودة اللاجئين بعد الفوز في الانتخابات. وجرى إدراج هذه النقطة أيضا في برنامج الحملة الانتخابية الخاص به. إضافة إلى ذلك، يريد الحزب إعادة فحص اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ويرى ضرورة عقد اتفاقية جديدة لإعادة اللاجئين مع دول الجوار. وبالإضافة إلى ذلك، يريد الحزب مراقبة معابر الحدود "المفتوحة" بتقنيات وطائرات بدون طيار جديدة وبناء حواجز حين يكون ذلك ضروريا لمنع الهجرة غير المسيطر عليها. كما سيتم إعادة النظر في تسهيلات التأشيرة مع مختلف الدول أيضا.

شعر كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الجمهوري (CHP) والمرشح للرئاسة في أكبر تحالف معارض، بالاستياء الذي شعر به الناس منذ فترة وقد جعل من سياسة اللجوء إحدى أولوياته منذ عدة سنوات.

يعتزم كليتشدار أوغلو التفاوض بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

حتى حزب أردوغان

حتى قبل عام واحد، كان  حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم يحمي السوريين. كان ينظر إليهم بشكل أساسي على أنهم قوى عمل رخيصة، لا غنى عنها لمنفعة الاقتصاد التركي. ومع ذلك، ينخفض قبول المجتمع للسوريين المهاجرين بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم والفقر، مما أدى إلى تغير في سياسة الحزب في هذه القضية.

و "مع اكتشاف أن السوريين لن يعودوا خلال بضع سنوات ، تغير المزاج"، يشرح الباحث في مجال الهجرة مراد أردوغان من جامعة أنقرة. وبحسب رأيه اكتشفت الأحزاب المعارضة هذا التوتر المتزايد في المجتمع، بعد أن تمكنت من الفوز بدعم الناخبين من خلال موضوع اللاجئين، كما تبنى حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا الأمر أيضا، لذا أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان  عن خططه لإعادة السوريين الطوعية والآمنة. ويريد حزبه مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما فعل حتى الآن ويوضح الباحث في مجال الهجرة: "في الوقت الحالي، يتباهى حزب العدالة والتنمية بأعداد كبيرة من عمليات الترحيل".

ويجري مراد أردوغان دراسة تحت عنوان "بارومتر السوريين" منذ خمس سنوات، ويتابع حياة الأتراك والسوريين ويدرس التعايش بينهم في البلاد. يقول الباحث في مقابلة مع DW: "نطرح السؤال كل عام حول مدى أهمية قضية اللاجئين في المجتمع التركي". ووفقاً له، كانت تحتل دائما المركز الثالث أو الرابع. ويضيف أردوغان: "في الدراسة الحالية، ترتفع القضية إلى المركز الثاني، مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية". ووفق نتائج الدراسة، يؤيد ما يقرب من 90 في المائة من  المشاركين في الدراسة، عودة السوريين إلى بلادهم .

يبحث مراقبون في مجال الهجرة مدى تأثير سياسات الأحزاب حول اللاجئين على سلوك الناخبين. والجواب حول تأثير ذلك جاء بالإيجاب وبلغ 60 بالمئة من المشاركين في الدراسة، حسبما يفيد الباحث في شؤون الهجرة مراد أردوغان. ويقول إن هذا الموضوع يتيح للأحزاب السياسية مساحة كبيرة لحصد الفائدة، خصوصا عندما يضيق مجال التسابق بين الأحزاب. ووفقا لـ"بارومتر السوريين"، يتمنى أكثر من 88.5 في المائة من الأتراك عودة اللاجئين السوريين، كما يدعم هذا المطلب 85 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية.

مطالب غير واقعية

ومع ذلك، يرى الباحث في الهجرة مراد أردوغان أن عودة السوريين أمرا غير واقعي. وبحسب معلوماته يعيش حاليا في تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري لديهم حماية مؤقتة. بالإضافة إلى أن هناك 100 ألف يحملون تصاريح إقامة صالحة. وقد تم تجنيس بين 200 إلى 300 ألف منهم. أي أن مجموع السوريين في تركيا يقارب 4 ملايين شخص.

ويضيف بالقول إن عدد اللاجئين غير القانونيين يبلغ حوالي 400 ألف شخص، ويأتون بشكل رئيسي من أفغانستان، وباكستان والعراق وأفريقيا. كما أن هناك حوالي مليون لاجئ ينتظرون الترحيل. وبالتالي، يصل ـ حسب خبير الهجرة ـ إلى إجمالي 5.5 مليون لاجئ يقيمون حاليا في تركيا. ويكرر: "لا يوجد بلد آخر في العالم قد استقبل عدداً كبيراً من اللاجئين كما فعلت تركيا". مثل هذا التحدي الكبير لم يمكن حتى لألمانيا التغلب عليه.

ويعيش العديد من السوريين في تركيا لأكثر من عشر سنوات الآن ويتابع أطفالهم دراستهم في المدارس، ويعمل البالغون في وظائف، على الرغم من أنهم يعملون بشكل غير قانوني في الغالب. ولذا يكرر الباحث "إن إرجاعهم خلال عدة سنوات، كما تزعم الأحزاب، أمر مستحيل". ويضيف أن حوالي 900 ألف طفل ولدوا في تركيا، وسوريا ليست وطنا لهم.

اللاجئون ضحية للعنف

يزيد  التضخم الفاحش والبطالة والفقر صعوبة حياة الناس في تركيا، ومع سياسة الفائدة المنخفضة التي يديرها الرئيس رجب طيب أردوغان، يعيش الاقتصاد في حالة أزمة عميقة وتتلاشى القدرة الشرائية بسرعة، كما يؤثر الفقر أيضا على الطبقة المتوسطة. وتستغل الأحزاب اليمينية الشعبوية والقومية بشكل رئيسي الفرصة لأغراضها. فهي تنشر الكراهية تجاه الأجانب. وتنشر بروباغندا تقول فيها لقد "تم الاستيلاء على تركيا من قبل الشباب الأجانب".

يزيد التضخم الفاحش والبطالة والفقر صعوبة حياة الناس في تركيا، ومع سياسة الفائدة المنخفضة التي يديرها الرئيس رجب طيب أردوغان، يعيش الاقتصاد في حالة أزمة عميقة وتتلاشى القدرة الشرائية بسرعة، كما يؤثر الفقر أيضا على الطبقة المتوسطة.

أكثر من 50 بالمئة من اللاجئين السوريين في تركيا يرغبون بترك تركيا

الانتقادات التي كانت في البداية سلمية تحولت إلى أعمال عنف أيضاً. ففي آب/ أغسطس 2021، دمرت عصابة محلات سورية في أنقرة، لأن أصحابها لا يدفعون الضرائب ويعيشون على المساعدات الحكومية، بحسب زعم رجال العصابة. وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2022، قتلت مجموعة مقنعة السوري نائل النايف البالغ من العمر 19 عاما في إسطنبول أثناء نومه في شقته. وفي حزيران/ يونيو 2022، أطلقت القوات الأمنية التركية النار على 35 لاجئا في مدينة عصمانيه، لأنهم حاولوا الهرب من ملجأ اللاجئين. كما تعرض العديد من اللاجئين للعنف بعد الزلازل الكبرى في شباط/ فبراير، لأنهم اعتبروا مخربين.

ويرى الباحثون في شؤون الهجرة أن المزيد والمزيد من اللاجئين يرغبون في مغادرة تركيا، وخاصة في اتجاه أوروبا. "هؤلاء لا يرون مستقبلاً في سوريا ويشعرون بعدم الأمان في تركيا"، كما يقول الباحث في شؤون الهجرة مراد أردوغان. وقبل أربع سنوات، أراد 25 بالمائة من السوريين مغادرة تركيا والهجرة إلى بلد ثالث، وفقًا لـ"بارومتر السوريين". كما أشارت آخر دراسة إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة وصلت إلى 55 بالمائة. ويعتقد مراد أردوغان: "إذا سألناهم الآن، فإنه من المؤكد أنهم سيتجاوزون حاجز 70 بالمائة".

إلماس توبجو/ ع.خ

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

  • الرئيس أردوغان يزور مركز تنسيق الطوارئ في أنقرة (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أردوغان يعلن الحداد العام

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • البحث عن مفقودين في حلب تحت أنقاض منازل هدمها الزلزال (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا

    وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

    وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة