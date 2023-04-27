 اللاجئون السودانيون.. بين جحيم الحرب في الداخل والروتين في مصر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.05.2023

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سياسة واقتصاد

اللاجئون السودانيون.. بين جحيم الحرب في الداخل والروتين في مصر

تزيد البيروقراطية أوضاع السودانيين كارثية في داخل بلادهم المشتعلة، وهم في طريقهم للفرار، وحتى خارج الحدود. و"الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية" رأت النور قبل أيام، بيد أنها تواجه تحديات جسيمة.

آلاف السودانيين يفرون من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم ويواجهون ظروفا قاسية خلال رحلة الهروب (21/04/2023)

آلاف السودانيين يفرون من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم ويواجهون ظروفا قاسية خلال رحلة الهروب

يفتقر آلاف اللاجئين السودانيين في مصر إلى الدعم بسبب قيود التأشيرات وعوائق بيروقراطية أخرى. "ما يجري في السودان لم يصنف بعد على الصعيد العالمي على أنه أزمة إنسانية"، تقول الناشطة السودانية رانيا عبد العزيز لـ DW. وكانت الناشطة قد غادرت الخرطوم بمحض الصدفة في آذار/مارس لقضاء شهر رمضان مع أسرتها في القاهرة. بعد ذلك، اندلعت الاشتباكات في منتصف نيسان/أبريل، ومن هنا قررت الشابة البالغة من العمر 37 عاماً البقاء في  مصر في الوقت الحالي، ومساعدة اللاجئين السودانيين المتوافدين على مصر.

مختارات

وسط نقص الدعم الرسمي، يعتمد السودانيون على رفاقهم من المواطنين للفرار. وفي غضون ذلك، تتصاعد أزمة إنسانية جديدة بالقرب من مصر. DW تحدثت مع لاجئين سودانيين في دول مجاورة، وخبراء وباحثين حول الأزمة.

فر قرابة 330 ألف شخص من السودان ، منهم أكثر من مائة ألف إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، وفقا للأمم المتحدة التي تتوقع أن يتفاقم عدد النازحين في الأفق المنظور.

شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

في غضون ذلك، تواصل القنصليات المصرية والسفارة المصرية إصدار التأشيرات السياحية لمن يرغب بالقدوم إلى مصر رغم الاشتباكات المستمرة بين الجنرالين المتحاربين عبد الفتاح البرهان وخصمه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، والتي خلفت آلاف الجرحى وأكثر من 500 قتيل، بحسب الأرقام الرسمية.

"لاجئون وليسوا سواح"!

وتقول رانيا عبد العزيز: "السودانيون لم يأتوا إلى هنا بقصد السياحة، لقد نزحوا وأصبحوا لاجئين".

وتكمن مشكلة التأشيرة السياحية في أنها لا تمنح السودانيين الواصلين إلى مصر الحق في الحصول على المساعدات التي تمنح للمصريين ولا حق تلقي العون والمساعدات الدولية الخاصة باللاجئين.

"هناك عقبات بيروقراطية وإدارية كبيرة عند الجانبين المصري والسوداني في إنجاز المعاملات الورقية اللازمة للتمكن من دخول مصر بشكل قانوني، ولا يعفي الجانب المصري في هذا الوقت السودانيين من التأشيرات"، تقول لـ DW هاجر علي، الباحثة في "المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية" GIGA.

وأضافت هاجر علي أن تراكم المعاملات الورقية الناتجة عن إجلاء الموظفين الدبلوماسيين والأجانب في بداية الاشتباكات يؤخر طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين العاديين. وتابعت إن العديد من السودانيين أفادوا في تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا توجد حتى الآن مكاتب خاصة باللاجئين على الجانب السوداني. علاوة على ذلك، لا تقدم السفارة السودانية في مصر أي دعم، كما تقول رانيا عبد العزيز.

وتواصلت DW مع السفارة السودانية بالإضافة إلى العديد من القنصليات السودانية في مصر لكنها لم تتلق رداً حتى وقت نشر هذا التقرير.

افتراش الأرض والتحاف السماء

في غضون ذلك، تدهور الوضع على المعبر الحدودي السوداني المصري في بورتسودان. وقال عبد الله الفاتح، أحد سكان الخرطوم الذي فر مع أسرته، لوكالة الأنباء أشوشيتدبرس في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم عندما وصلوا بعد رحلة استغرقت 20 ساعة إلى بورتسودان، وجدوا الآلاف ... يخيمون خارج منطقة الميناء: "كان قد أمضى الكثير من المخيمين في الهواء أكثر من أسبوع، دون طعام أو خدمات أساسية في الحر الشديد".

أخيراً، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستطلق خطة استجابة مشتركة بين مختلف الوكالات الداعمة وستعيد توجيه بعض الموارد البشرية والمخزونات من تشاد وجنوب السودان "في أقرب وقت ممكن".

قد يصبح هذا أكثر أهمية في الأيام القليلة المقبلة، إذا تحققت أحدث تقديرات الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أولغا سارادو، يوم الثلاثاء (الثاني من أيار/مايو 2023)، إنه في حالة عدم حل النزاع في أي وقت قريب، فإن المنظمة الأممية تقدر أن عدد اللاجئين السودانيين يمكن أن يرتفع من 100ألأف في الوقت الحالي إلى 800 ألف لاجئ.

السودانيون يساعدون بعضهم البعض

في ظل عدم وجود دعم رسمي للاجئين السودانيين في مصر، فإن الجالية السودانية الكبيرة في مصر، التي هاجرت بسبب الاضطرابات السياسية في عدة موجات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومنذ الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في عام 2019، هبت لتقديم العون للسودانيين الواصلين حديثاً إلى مصر.

مساعدات من متطوعين مصريين للاجئين السودانيين بالقرب من مدينة أسوان المصرية (02/05/2023)

مساعدات من متطوعين مصريين للاجئين السودانيين بالقرب من مدينة أسوان المصرية

تقول رانيا عبد العزيز: "التعاون مذهل". وتسوق المثال التالي: تم تحويل مدرسة سودانية في القاهرة مغلقة بسبب الإجازات الحالية إلى مأوى للاجئين، ويقوم أطباء ومعالجون نفسيون سودانيون بمساعدة المصابين بالأمراض الجسدية والصدمات نفسية.

ومع ذلك، بالنسبة لبقية السكان في السودان، لا يزال الوضع متردياً على الرغم من وعد العديد من المرافق الصحية باستئناف العمل هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، استنفذت تلك المرافق أجزاء كبيرة من مخزونها ولا تزال الطرق خطرة بسبب المعارك المستمرة.

منذ اندلاع الاشتباكات، غادر آلاف الأشخاص العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق التي يدور يها القتال إلى مناطق أكثر أماناً. وأكدت أولغا سارادو أن "حوالي 334 ألف شخص نزحوا داخل السودان". ومع ذلك، لا يزال آخرون عالقين لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار تذاكر الحافلات التي ارتفعت بشكل كبير، أو أنهم خائفون للغاية أو أضعف من أن يغادروا وسط القصف والهدن الهشة. وتعلق رانيا عبد العزيز: "لا توجد ممرات إنسانية آمنة وسوف تنفذ مخزونات السودانيين (من الطعام والشراب وغيرها من الاحتياجات اليومية) في القريب العاجل".

دفعة جديدة من أجل الديمقراطية

في غضون ذلك، قررت جماعات منادية بالديمقراطية في السودان تشكيل تحالف جديد باسم "الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية". وكان سلف التحالف، "قوى الحرية والتغيير"، قد عانى من خلافات داخلية حول دور العسكريين في الحكومة.

يمكن تصبح للمظلة الجديدة، المنضوية تحتها عدد كبير من الأفراد والجماعات، ثقلاً سياسياً بمجرد انتهاء القتال. ووقع على البيان التأسيسي ما لا يقل عن 130 مثقفاً سودانياً بارزاً، و13 منظمة نسائية، و22 منظمة مدنية، و29 نقابة وجمعية تجارية، و12 حزباً وجماعة سياسية، و9 لجان مقاومة.

وقالت زهرة حيدر المتحدثة باسم التحالف الديمقراطي الجديد لـDW: "نحن نواجه تحديات. هناك الكثير من عدم الثقة وعدم تقبل الآراء الأخرى". لذلك، ترى زهرة حيدر أن التغلب على هذه العقبات هو التحدي الأول والأهم لكي تحظى "الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية" بثقة السودانيين.

وقالت حيدر: "لكننا نمتلك أيضًا الكثير من نقاط القوة. الجبهة لديها قواعد شعبية داعمة، ولديها رؤية واضحة أبعد من مجرد وقف الحرب ودعوة الجيش إلى الامتناع عن التدخل في الحياة السياسية في السودان". وختمت زهرة حيدر المتحدثة باسم "الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية" حديثها بأن "الآمال معلقة كبير على هذه الجبهة، وقد تكون الخيار الأخير للسودان ليصبح ديمقراطياً وينعم بسلام دائم".

جنيفر هوليس/خ.س

  • Sudan Treffen zwischen Vertretern des Militärrats und der Demonstranten in Khartum (AFP/Getty Images/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إعلان الوساطة الإفريقية الإثيوبية المُشتركة الجمعة (12 يوليو تموز 2019) بأن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن "الإعلان السياسي" المُحدد لكافة مراحل الفترة الإنتقالية، وخارطة طريق لتنظيم الانتخابات. هذا الإعلان يأتي في وقت لم تُبدد فيه بشكل نهائي المخاوف من تعطيل انتقال السلطة للمدنيين.

  • Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt (picture-alliance/AA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في الحادي عشر من يوليو/ تموز استيقظ السودانيون على بيان للمجلس العسكري الحاكم يعلن فيه أن مجموعة ضباط حاولوا القيام "بانقلاب عسكري" لتقويض اتفاق بين الجيش والمعارضة لاقتسام السلطة لفترة مدتها ثلاث سنوات يعقبها إجراء انتخابات. الغموض ما يزال يحيط بأهداف مدبري محاولة الإنقلاب وارتباطاتهم.

  • Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات سلمية

    لأسابيع طويلة صمد المتظاهرون السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع. آلاف المحتجين كانوا يطالبون بمجلس انتقالي يحدد فيه المدنيون مستقبل البلاد. ولكن في مطلع حزيران/ يونيو 2019 تحرك العسكر لفض الاعتصام بقوة السلاح ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

  • Sudann Khartum Soldaten Protest (Reuters)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    باسم الأمة..

    متظاهر يحمل علم السودان بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش. العلم يرمز إلى مطلب المتظاهرين في المشاركة بشكل متساو في رسم مستقبل البلاد، والمقصود مشاركة الشعب والجيش على قدم المساواة في ذلك. ولو حدث ذلك، سيكون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية.

  • Sudan Khartum - Unruhen (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إشارات تحذيرية

    قبل أيام من فض الاعتصام، كان هناك حضور قوي للجيش. ورأى الكثير من المتظاهرين في ذلك أن الجيش ربما لا يبدو مستعدا لتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما كان يأمله السودانيون بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.

  • Sudan April 2019 | Omar al-Baschir, Präsident (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    نهاية حقبة

    هيمن الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة منذ عام 1993 وحتى الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019. قمع معارضيه بكل قسوة. ومن أجل الحفاظ على سلطته أمر البشير بحل البرلمان عام 1999. في تلك الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يجد في السودان ملاذا آمنا له. لكن اسم البشير يبقى مرتبطا بشكل وثيق مع الحر ب ضد الانفصاليين في إقليم دارفور.

  • Sudan Bashir (picture-alliance/AP Photo/M. Hjaj)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الديكتاتور أمام المحكمة

    كثير من السودانيين كانوا يأملون في رؤية الديكتاتور وهو يمثل أمام المحكمة. أمل تحقق بالفعل عندما بدأت جلسة محاكمة عمر البشير في الـ 16من حزيران/ يونيو. وكانت التهم الأولية الموجهة إليه تتمثل في الفساد وحيازة عملات أجنبية بكميات كبيرة. فبعد سقوطه وجد رجال الأمن في قصره أكياسا مليئة بالدولارات قدرت بأكثر من 100 مليون دولار.

  • Sudan | Streik (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    حضور قوي للمرأة

    كان للمرأة السودانية حضور قوي في الاحتجاجات، حيث تتمتع المرأة بحرية أكبر منذ بدء الاحتجاجات. المرأة السودانية لا تقوي الاحتجاجات من حيث العدد فقط، بل تدعمها نوعيا أيضا، فهي التي أعطت الاحتجاجات وجها سلميا آخر. حضور المرأة في الاحتجاجات جسد رغبة الكثير من المواطنين في الديمقراطية والمساواة.

  • Sudan - Alaa Salah - Die Sudanesin führt Proteste gegen Präsident Omar al-Bashir an (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    أيقونة الثورة!

    أصبحت طالبة كلية الهندسة المعمارية آلاء صلاح، وجها بارزا من وجوه الثورة. وهذه الصورة التاريخية التقطها مصور كان حاضرا عندما صعدت آلاء إلى سطح سيارة لتلقي خطابا أمام المحتجين. ومنذ ذلك الوقت تشهد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة. صور من هذا النوع تعتبر من أدوات الثورة المهمة، فهي ترمز إلى الهوية الانتماء.

  • Sudanesische Menschenrechtsaktivisten versammeln sich am 11. Juni 2019 im schottischen Parlament in Edinburgh (picture-alliance/EdinburghEliteme/D. Johnston)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    تضامن عالمي

    بفضل شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر أخبار الاحتجاجات بسرعة حول العالم، وهذا ما حدث مع احتجاجات السودان. التي حظيت بعم معنوي عالمي كبير، كما تظهر هذه الصورة بمدينة ادينبورغ في سكوتلندا، حيث تطالب سيدة بوقف قتل المدنيين في السودان. كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي طالبوا فيه بوقف فوري لكل انواع العنف ضد الشعب السوداني.

  • Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    دعم للجيش أيضا

    لكن ليس كل السودانيين شاركوا في الاحتجاجات ضد العسكر. فهناك من يدعمهم، حيث يأملون في تشكيل حكومة صارمة. ويعتقد أنصار الجيش أنه فقط ومن خلال العسكر يمكن ضمان مستقبل مزدهر للبلاد. ويضعون أملهم هذا في شخص الجنرال عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الذي يحملون صورته.

  • Sudan Khartum | General Mohamed Hamdan Dagalo, Rapid Support Forces (RSF) (Reuters/M.N. Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في انتظار فرصته

    لكن الرجل القوي الفعلي في السودان هو الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي". فهو الرجل الذي يعتقد أنه أمر القوات بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية بقوة السلاح. وكان الجنرال قائدا لميليشيات "بالجنجويد" التي قمعت المتمردين بكل قسوة ووحشية في دارفور. ويخشى المتظاهرون من أن يصبح هذا الجنرال الرجل الأول في البلاد.

  • BG Sudan Proteste General Abdel Fattah Al Burhan mit dem Kronprinz von Abu Dhabi (picture-alliance/AP Photo/Ministry of Presidential Affairs/M. Al Hammadi)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    قلق في الخليج

    أثارت أحداث السودان قلق السياسيين في دول أخرى، مثل محمد بن زايد آل ثاني، ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخشى السعودية، حالها في ذلك حال الإمارات، من أن نجاح الاحتجاجات في السودان يعتبر بمثابة نجاح الثورة "من تحت" وقد يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة. ولهذا تدعم السعودية والإمارات عسكر السودان.

  • Sudan Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi (picture-alliance/Photoshot/MENA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الجار الشمالي يراقب بقلق!

    في القاهرة تتجه الأنظار بكثير من القلق والريبة والشكوك إلى الخرطوم. وتخشى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تساهم أحداث السودان في زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها في مصر بكل قوة. وإذا تمكنت الجماعة من ترسيخ أقدامها في السودان، كما تخشى مصر، فإن ذلك قد يساهم في إعادة القوة إليها في مصر أيضا.

  • Sudan Demonstrationen in Omduran (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات لا تنتهي

    في غضون ذلك تستمر الاحتجاجات في السودان. ففي يوم الجمعة (14 حزيران/يونيو 2019) طالب صادق المهدي أحد قادة المعارضة السودانية منذ عقود، بتحقيق رسمي في عملية فض الاعتصام بالقوة. الطلب أثار غضب العسكر. والاحتجاجات في السودان تدخل في مرحلة جديدة. كيرستن كنب/ ح.ع.ح


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