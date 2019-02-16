اللاجئون إلى ألمانيا

شهدت ألمانيا خلال الفترة من عام 2014 ولغاية عام 2017 موجات هجرة جماعية لم تعرفها منذ الحرب العالمية الثانية. وقدمت غالبية اللاجئين من سوريا عبر تركيا واليونان بسبب الحرب المستمرة هناك منذ عام 2011.

جاء معظم المهاجرين إلى ألمانيا من تركيا ويوغسلافيا والمغرب وشرق أوروبا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث ساهموا في تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية آنذاك. وقد حضر هؤلاء إما بطلب من الحكومات الألمانية أو بتسهيلات منها. غير أن مصادر الهجرة تغيرت مؤخرا لتصبح في غالبيتها من مناطق الفقر والنزاعات في سوريا أفريقيا والبلقان والعراق وأفغانستان وغيرها.