نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اللاجئون إلى ألمانيا

شهدت ألمانيا خلال الفترة من عام 2014 ولغاية عام 2017 موجات هجرة جماعية لم تعرفها منذ الحرب العالمية الثانية. وقدمت غالبية اللاجئين من سوريا عبر تركيا واليونان بسبب الحرب المستمرة هناك منذ عام 2011.

جاء معظم المهاجرين إلى ألمانيا من تركيا ويوغسلافيا والمغرب وشرق أوروبا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث ساهموا في تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية آنذاك. وقد حضر هؤلاء إما بطلب من الحكومات الألمانية أو بتسهيلات منها. غير أن مصادر الهجرة تغيرت مؤخرا لتصبح في غالبيتها من مناطق الفقر والنزاعات في سوريا أفريقيا والبلقان والعراق وأفغانستان وغيرها.

In this Monday, Jan. 7, 2019, image made from video released by Rahaf Mohammed Alqunun/Human Rights Watch, Rahaf Mohammed Alqunan views her mobile phone as she sits barricaded in a hotel room at an international airport in Bangkok, Thailand. Alqunan says she is fleeing abuse by her family and wants asylum in Australia. (Rahaf Mohammed Alqunun/Human Rights Watch via AP) |

العفو الدولية: تضاعف أعداد اللاجئين السعوديين بسبب القمع والوصاية 16.02.2019

كشفت منظمة العفو الدولية بأن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة، وتأتي النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة المحافظة في مقدمة السعوديين الباحثين عن اللجوء.
***undatierte Aufnahme*** Ein Wahlplakat der CDU mit Angela Merkel - Das große Ganze beginnt mit einem Ohr für die kleinen Dinge. - und ein Wahlplakat der SPD mit Martin Schulz - Es wird Zeit, die Probleme in Europa wieder zu lösen, statt sie auszusitzen - und ein Wahlplakat der CDU mit Angela Merkel - Klug. Besonnen. Entschieden. Damit unser Land auf dem Erfolgsweg bleibt. - für die Bundestagswahl im September 2017 stehen an einer Straße in Berlin. | Verwendung weltweit

اللاجئون إلى ألمانيا - الحلقة الأضعف في الانتخابات وحسابات الأحزاب؟ 15.09.2017

تتصادف الانتخابات البرلمانية الألمانية مع مرور سنتين على موجة اللجوء الكبرى إلى ألمانيا. كيف تتعاطى الأحزاب السياسية مع اللاجئين في معركتها الانتخابية؟ وكيف يرى اللاجئون ذلك؟ وما هي هواجسهم وتمنياتهم؟
Flüchtlinge, die kurz zuvor mit Zügen angekommen sind, warten am 12.09.2015 auf dem Hauptbahnhof in München (Bayern) auf einen Bus, der sie in eine der diversen Erstaufnahmeeinrichtungen fahren soll. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

اجتماع أوروبي طارئ لبحث أزمة اللاجئين وميونيخ تستغيث 13.09.2015

فيما باتت مدينة ميونيخ الألمانية تقترب بشكل كبير من "كارثة إنسانية" بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، يبحث وزراء العدل والداخلية الأوروبيون الاثنين في بروكسل في اجتماع طارئ أزمة الهجرة التي "اتخذت أبعاداً غير مسبوقة".
German displaced persons wait with their few belongings at the Anhalter Station in Berlin as they prepare to leave the German capital in Oct. 1945 in the aftermath of World War II. The Nazis surrendered to Allied forces on May 8.1945. (AP Photo/Henry Burroughs)

موجات الهجرة التي شهدتها ألمانيا منذ 1945 13.09.2015

موجة اللاجئين الكبيرة التي تضع ألمانيا أمام تحديات كبيرة هي ليست الأولى في تاريخ البلاد، فقد شهدت في السنوات السبعين الأخيرة موجات هجرة كان معظمها مؤلماً.
27.03.2015 * Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) steht am 27.03.2015 bei der Bundestagssitzung im Reichstag in Berlin in der Regierungsbank. Der Bundestag verabschiedet die umstrittene Pkw-Maut. Foto: Lukas Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

وزير ألماني ينتقد إخفاق الاتحاد الأوروبي في ضبط حدوده 13.09.2015

انتقد وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت إخفاق دول الاتحاد الأوروبي كلياً في السيطرة على حدود الاتحاد الخارجية في مواجهة تدفق آلاف اللاجئين، مطالباً باتخاذ "إجراءات فعالة".
Flüchtlinge kommen in der Nacht vom 11.09.2015 auf den 12.09.2015 mit einem Zug aus Budapest am Hauptbahnhof in München (Bayern) an und gehen von Polizisten begleitet durch den Bahnhof. Foto: Andreas Gebert/dpa

ميونيخ تطلب المساعدة من باقي الولايات لاستيعاب اللاجئين 13.09.2015

طلبت مدينة ميونيخ الألمانية مساعدة باقي الولايات الألمانية في مواجهة تدفق آلاف اللاجئين الذين لم تعد تملك أسرة ومراكز إيواء كافية لاستقبالهم، مؤكدة أن ولاية وبافاريا لم تعد تستطيع التصدي لهذا التحدي الكبير بمفردها.