الكيوي فاكهة "سحرية" بفوائد لا حصر لها!

لاشك أن تناول أنواع مختلفة من الفواكه من الأمور الضرورية لتزويد الجسم بما يحتاجه من طاقة وحيوية. بيد أن هناك فاكهة على وجه الخصوص صغيرة الحجم، حلوة المذاق وبفوائد "سحرية" على الجسم، لاسيما عند تناولها بشكل يومي.

عند الحديث عن الأطعمة التي تعود بفوائد جمة على الجسم، غالبا ما يتم حصر قائمة الطعام في مجموعة معينة من الفواكه والخضروات على غرار: الموز والبرتقال، والخيار والتفاح وغيرها.

إلا أن هناك أيضا فاكهة "سحرية" في متناول عامة الناس، ويُمكن لتناولها يوميا أن يكون له آثار إيجابية للغاية على الجسم. ويتعلق الأمر بالكيوي، التي تعود بفوائد صحية ونفسية وأيضا جمالية، حسب تقرير مطول لمجلة "فوكس" الألمانية.

وأولى هذه الفوائد، وهي أن الكيوي غني بمضادات الأكسدة، والتي تُساعد الجسم على التخلص من الجذور وحمايته من الضرر. كما يُمكن لمضادات الأكسدة هذه أن تدعم صحة القلب والهضم والجهاز المناعي وحتى النوم، حسب مجلة "فوكس".

يشار إلى أن الإجهاد التأكسدي، يحدث بشكل طبيعي عند ممارسة الرياضة وعند التقدم في العمر. لكن يمكن السيطرة على الأمر باتباع نظام غذائي صحي يتضمن بالتأكيد فاكهة "الكيوي"، وفق ما ذكره موقع "فيت أند ويل"، الذي يُعنى بالشؤون الطبية.

أما ثاني فوائد تناول الكيوي بشكل يومي، فهي أن هذه الفاكهة صغيرة الحجم تعد "قنبلة" لما تحتويه من فيتامين "سي"، حيث يحتوي 100 غرام من الكيوي على كمية أكبر من فيتامين "سي" الموجودة في البرتقال. وفيتامين "سي" هو فيتامين مضاد للأكسدة، ويقوي جهاز المناعة، ويحافظ على صحة الجسم.

يساعد تناول الكيوي بشكل يومي في تقليل التوتر، أرشيف. صورة من: Harun Ozalp/Anadolu/picture alliance

أيضا، يحتوي الكيوي على الكثير من فيتامين "بي 9"، الذي يلعب دورا كبيرا في تكوين خلايا الدم الحمراء. ويعد هذا الفيتامين مهما بشكل خاص للنساء الحوامل، لأنه يدعم نمو الطفل، حسب مجلة "فوكس" الألمانية.

كذلك، يساعد تناول الكيوي بشكل يومي في تقليل التوتر، إذ تساعد هذه الفاكهة في تحسين الحالة المزاجية. كما أن فيتامين "سي"، الذي تحتوي عليه يساعد في تقليل إنتاج هرمونات التوتر، وتقوية جهاز المناعة.

فضلا عن ذلك، يحتوي الكيوي أيضا على فيتامينات "بي" و"المغنيسيوم"، والتي يمكن أن تساعد أيضا في التحكم في التوتر، حسب نفس المصدر الألماني.

الجدير ذكره أن دراسة صدرت مؤخرا، توصلت إلى أن تناول الكيوي قد يُحسن الصحة العقلية والحالة المزاجية، بسبب احتواء هذه الفاكهة على فيتامين "سي"، الذي يُعرف بتأثيره الإيجابي على المزاج، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ر.م