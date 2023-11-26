الكويت: حكم بسجن وزير دفاع أسبق في قضية "أموال صندوق الجيش"

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد (26 تشرين الثان/نوفمبر 2023) بسجن وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش".

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش. ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما.

واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.

وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس آذار 2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.

وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر كانون الأول 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق. وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد وجميع المتهمين في القضية من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس آذار2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.

ا.ف/ م.س (رويترز)