 الكويت تعتقل متظاهرين من ″البدون″ يطالبون بالجنسية | أخبار | DW | 17.07.2019

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أخبار

الكويت تعتقل متظاهرين من "البدون" يطالبون بالجنسية

أفادت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات الكويتية اعتقلت أكثر من 12 شخصا من "البدون" بينهم ناشط حقوقي معروف، في حملة استهدفت متظاهرين طالبوا بالحصول على الجنسية.

Kuwait Demonstration für Einbürgerung (picture-alliance/AP Photo)

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قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2019) في بيان إن 12 معتقلا من "البدون" يواجهون في الكويت عددا من التهم، بينها المشاركة في تظاهرات غير مرخصة ونشر "أخبار كاذبة" وتهم مرتبطة بأمن الدولة.

 وأكدت المنظمة في بيان أنّ حملة الاعتقالات نفّذت بين 11 و14 تموز/ يوليو الحالي اثر تظاهرات نفّذها "البدون" احتجاجا على انتحار شاب يدعى عايد المدعث (20 عاما) بسبب عدم قدرته على الحصول على أوراق رسمية وفقدان عمله نتيجة لذلك، وفقا للمنظمة. ومن بين المعتقلين أحد أبرز الناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق "البدون" عبد الحكيم الفضلي.

 ورأت لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو أنّه "عبر استمرارها في منع "البدون" من الحصول على الجنسية، تحرم السلطات هؤلاء (...) منذ وقت طويل من مجموعة من الحقوق الأساسية بينها حقهم في الصحة والتعليم والعمل".

 وتتّهم منظمات حقوقية الكويت بسوء معاملة نحو 100 ألف شخص من دون جنسية. وتصر الكويت أن غالبية "البدون" قدموا من دول مجاورة وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية.

 وتؤكّد منظمة العفو أن "البدون" ما زالوا يواجهون قيودا في العمل والرعاية الصحية والحصول على دعم من الدولة مثل المواطنين الكويتيين رغم الإعلان عن إصلاحات في عام 2015.

 

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

 

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