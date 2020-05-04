الكويت: "أعمال شغب" لمصريين في مراكز احتجاز المخالفين

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت صباح اليوم الاثنين (الرابع من مايو/أيار 2020) إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة، يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم. وأكدت وزارة الداخلية أنه "فور حدوث الشغب والفوضى" تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شددت الوزارة على أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب... وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون".

وأشارت إلى أنه حضر ممثلون من السفارة المصرية لإبلاغ رعاياهم بأن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة لجميع مخالفي الاقامة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء. واضاف البيان أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من "أعمال شغب" داخل مواقع الإيواء وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر كويتية أن وزارة الخارجية الكويتية ستجتمع مع السفير المصري طارق القوني اليوم الاثنين، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ماحدث من فوضى أمس.

من جانبه ذكر موقع "مصراوي" أن مراكز إيواء المخالفين المصريين شهدت "تجمهرا كبيرا من المصريين المخالفين للإقامة في الكويت والمحتجزين في مراكز الإيواء منذ أكثر من ثلاثة أسابيع دون السماح لهم بالخروج إلى خارج تلك المراكز". وأضاف أن "المصريين المخالفين ناشدوا بسرعة إجلاءهم من الكويت نظرا لأوضاعهم الإنسانية التي تحملوها طوال تلك الفترة".

ع.ج.م/ع.ج (د ب أ، رويترز)