الكونغرس يصادق على فوز بايدن وترامب يتعهد بنقل منظم للسلطة

صادق الكونغرس الأمريكي الخميس (السابع من كانون الثاني/يناير 2021) على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسمياً في 20 كانون الثاني/يناير.

وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى "الكابيتول".

ومن جانبه تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بـ"انتقال منظم للسلطة"، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، حسبما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر. وقال ترامب، حسب المتحدث: "رغم أني لا أتفق إطلاقاً مع نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني/يناير"، وأضاف: "إنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأمريكا عظمتها".

ص.ش/م.ع.ح (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)