الكومبيوتر جهاز تقني لمعالجة المعلومات والبيانات من خلال برامج متخصصة بذلك. وقد أصبح هذا الجهاز أحد أكثر الأجهزة استخداما خلال أقل من ربع قرن على انتشاره. وفي أيامنا هذه دخل هذه الجهاز مختلف مجالات عملنا اليومية.

يعود تاريخ اختراع أول كومبيوتر إلى عام 1941 على يد المهندس الألماني كونراد تسوزه. ومنذ بداية الثمانينات شاع انتشاره مع عرض شركة آي بي ام/ IBM أول كومبيوتر شخصي في الأسواق.