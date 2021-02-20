الكومبيوتر جهاز تقني لمعالجة المعلومات والبيانات من خلال برامج متخصصة بذلك. وقد أصبح هذا الجهاز أحد أكثر الأجهزة استخداما خلال أقل من ربع قرن على انتشاره. وفي أيامنا هذه دخل هذه الجهاز مختلف مجالات عملنا اليومية.
يعود تاريخ اختراع أول كومبيوتر إلى عام 1941 على يد المهندس الألماني كونراد تسوزه. ومنذ بداية الثمانينات شاع انتشاره مع عرض شركة آي بي ام/ IBM أول كومبيوتر شخصي في الأسواق.
هزت قضية لاري نصار، الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي، المجتمع الأمريكي بشدة. الرجل متهم باغتصاب والتحرش بــ 140 طفلة ومراهقة خلال فترة عمله. عُثر في جهاز الكومبيوتر الخاص به على صور وأفلام جنسية لأطفال، وله هو شخصياً خلال ممارسته أفعاله مع بعض اللاعبات. واليوم يقف أمام ضحاياه في المحكمة.