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الكومبيوتر

الكومبيوتر جهاز تقني لمعالجة المعلومات والبيانات من خلال برامج متخصصة بذلك. وقد أصبح هذا الجهاز أحد أكثر الأجهزة استخداما خلال أقل من ربع قرن على انتشاره. وفي أيامنا هذه دخل هذه الجهاز مختلف مجالات عملنا اليومية.

يعود تاريخ اختراع أول كومبيوتر إلى عام 1941 على يد المهندس الألماني كونراد تسوزه. ومنذ بداية الثمانينات شاع انتشاره مع عرض شركة آي بي ام/ IBM أول كومبيوتر شخصي في الأسواق.

02.09.2013 epa03847752 Two women use social networking site Tumblr in a cafe in Hanoi, Vietnam, 02 September 2013. A new Vietnamese government decree banning internet users from posting information found online on social media sites took affect on 01 September. According the decree, blogs and social media sites, such as Twitter and Facebook, should be used to provide and share personal information only. EPA/LUONG THAI LINH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

هذا ما يجب الانتباه له عند شراء جهاز كمبيوتر مستعمل! 20.02.2021

تدفع الظروف المالية البعض لتفضيل شراء جهاز كمبيوتر مستعمل بدلا من الحصول على جهاز جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار بعضها. وكالسيارات، فلأجهزة الكمبيوتر المستعملة سوق واسع ولكن عليك أولا الحرص من بعض الأمور .. ما هي؟
Manager steht Wasser bis zum Hals | Verwendung weltweit

كيف تنقذ الموبايل والكومبيوتر من البلل؟ 21.10.2019

الحماية من الماء لا تعني مقاومة جهاز الموبايل أو الكومبيوتر المحمول لسوائل أخرى، هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عندما يسقط الموبايل في حوض الاستحمام أو انسكاب القهوة على الكومبيوتر. فما هي؟
The declassified phone transcript, released by the White House,of a conversation between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy from July 25, 2019 is seen in this photo illustration in Washington, DC on September 25, 2019. - The White House released a call transcript Wednesday confirming Donald Trump asked his Ukrainian counterpart to probe his political rival Joe Biden -- a day after Democrats seized on the explosive allegation to launch an impeachment process. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo credit should read ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images)

اتهامات بتدخل البيت الأبيض بعد مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني 26.09.2019

هل تدخل البيت الأبيض بتزييف نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني التي فتح مجلس النواب تحقيقا بشأنها؟ مسرب الوثيقة يتهم البيت الأبيض بذلك وبأنه أوعز بإزالة النص الإلكتروني من نظام الكومبيوتر. البيت الأبيض يرد.
14.05.2019, Nordrhein-Westfalen, Paderborn: Elektroingenieur Rainer Mallebrein zeigt die erste Computermaus. Weltweit gibt es nur noch vier Exemplare: Der Erfinder der allerersten Computermaus hat nun eines der seltenen Geräte nach Nordrhein-Westfalen verschenkt. «Das ist die Ur-Maus. Wir waren unserer Zeit weit voraus. Wir haben sie zwischen 1965 und 1968 entwickelt, als es noch keine Personal Computer gab, nicht einmal das Wort PC», sagte der 85-Jährige am Dienstag in Paderborn. Foto: Dieter Menne/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

المخترع "المنسي" صاحب أول فأرة حاسوب على الإطلاق 12.08.2019

بالرغم من وجوده في أغلب المنازل إلا أن القلة يعرفون أن مهندس الإلكترونيات الألماني راينر ماليبراين هو أول من صنع فأرة حاسوب على الإطلاق بين 1965 و1968، لكن النسخة الأمريكية هي التي غلبت في نهاية المطاف.
Nachdenklicher Mann mit Haftnotitz auf der Stirn © Markus Bormann #25204796 - Portfolio ansehen Fotolia

الكشف عن طريقة بسيطة لاستعادة الذاكرة 06.06.2019

يُعاني كثيرون من نسيان بعض المعلومات، دراسة كشفت عن طريقة بسيطة لاستعادة الذاكرة قام بها علماء متخصصون في أبحاث الدماغ يتوقع أن تمهد لاستعادة المعلومات في عملية تشبه استعادتها في الكومبيوتر.

لاري نصار.. قضية "وحش الأطفال" التي هزت أمريكا 20.01.2018

هزت قضية لاري نصار، الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي، المجتمع الأمريكي بشدة. الرجل متهم باغتصاب والتحرش بــ 140 طفلة ومراهقة خلال فترة عمله. عُثر في جهاز الكومبيوتر الخاص به على صور وأفلام جنسية لأطفال، وله هو شخصياً خلال ممارسته أفعاله مع بعض اللاعبات. واليوم يقف أمام ضحاياه في المحكمة.
A Syrian woman travelling to the United States through Amman opens her laptop before checking in at Beirut international airport on March 22,2017. Hours after the US government warned that extremists plan to target passenger jets with bombs hidden in electronic devices, and banned carrying them in cabins on flights from 10 airports in eight countries in the Middle East and North Africa, Britain tightened airline security on flights from the same region, banning laptops and tablet computers from the plane cabin. / AFP PHOTO / ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

لماذا تخشى أوروبا القرار الأمريكي بحظر الحواسيب داخل طائراتها؟ 17.05.2017

بعد بدء تنفيذه في دول في الشرق الأوسط وما ترتب عنه من جدل واستياء، القرار الأمريكي بحظر أجهزة الكومبيوتر قد يشمل أيضا الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، فماهي تداعيات هذا القرار وماذا سيعني ذلك بالنسبة للمسافرين؟

Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg werten am Freitag (11.02.2005) Bilder einer Untersuchung am stärksten Kernspintomographen Europas aus, der zuvor erstmals am Menschen getestet wurde. Wissenschaftler wollen mit Hilfe des Gerätes, das Prozesse im Inneren des Gehirns sichtbar macht, Nervenkrankheiten wie Alzheimer, Multiple-Sklerose und Epilepsie erforschen. Kernstück der 9,2 Millionen Euro teuren Anlage ist ein vier Meter langer und 32 Tonnen schwerer Ganzkörper-Magnet. Das erzeugte Magnetfeld hat eine Stärke von 7 Tesla und ist damit 140 000 mal stärker als das der Erde. Kernspintomographen mit dieser Technologie wurden laut Institut bislang nur in den USA genutzt. Gängig sind Kernspintomographen mit 1,5 bis 3 Tesla Stärke. Foto: Jens Wolf/lah (zu lah 4343 vom 11.02.2005) +++(c) dpa - Report+++

تحقيق- الصور وبعض الألوان تسبب الصرع ! 09.05.2017

بات معروفا لدى العلماء والأطباء أنّ بعض الصور المتوهجة الموجودة في التلفاز أو ألعاب الكومبيوتر قد يكون لها تأثيرات على البشر المعرضين للإصابة بالصرع الناتج عن الحساسية تجاه الصور. الجديد ان الحساسية غالبا سببها صور ثابتة

لعبة سباق افتراضي بسرعة تفوق الخيال 15.04.2017

سرعة تصل إلى 480 كيلومترا في الساعة. هذه السرعة أصبح بإمكان عشاق السباق الافتراضي أن يصلوا إليها بفضل لعبة سباق تم تطويرها مؤخرا. المزيد عن تفاصيل هذه اللعبة في الفيديو
epa02786851 A undated handout supplied by Airbus on 20 June 2011 shows an Airbus A330-300 aircraft of Saudi Arabian airlines. Saudi Arabian Airlines, Saudi Arabiaâ?_s national airline, has placed a firm order 20 June 2011 for four additional A330-300 aircraft in addition to the eight ordered in July 2008, taking the total order for the type to 12. EPA/P.MASCLET / AIRBUS HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES.

واشنطن تمنع حمل أجهزة الكترونية بالطائرات القادمة من الشرق الأوسط 21.03.2017

قررت الولايات المتحدة أن تمنع اعتبارا من الثلاثاء المسافرين القادمين من الشرق الأوسط من أن يصطحبوا معهم داخل مقصورة الطائرة الأجهزة الالكترونية مثل الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، بحسب مسؤولين أمريكيين.

فنان العصر الرقمي روبوت بكاميرا 27.01.2017

في العصر الرقمي، يحل الكومبيوتر محل الانسان حتى في الفن. روبوت خماسي بكاميرات، يرسم الوجوه فقط، اخترعه فنان فرنسي فارق القلم والريشة الى كيبورد الكومبيوتر.
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz

كمبيوتر يتعرف على الأصوات بمشاهدة الفيديو 04.12.2016

تمكن فريق بحثي أمريكي من تطوير تقنية جديدة لمساعدة الكمبيوتر في التعرف على الأصوات الطبيعية مثل هدير الأمواج وهتافات الجماهير في المدرجات، إذ يمكن للكومبيوتر الربط بين العناصر البصرية والأصوات الطبيعية المرافقة لها.

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احترس .. تقنية تحول كمبيوترك إلى "جاسوس"! 27.11.2016

توصل فريق بحث علمي من جامعة إسرائيلية إلى ابتكار وسيلة تقنية تجعل من سماعات جهاز الكومبيوتر قادرة على التنصت على المحيطين بها حتى بدون ميكروفون. وقال الباحثون إنهم نجحوا في تحويل سماعة الجهاز ليعمل كالميكروفون تماماً.
#66641263 - Safety concept © Sergey Nivens

الفيروسات الرقمية الخمسة الأخطر! 31.10.2016

تتجازو أحيانا بعض فيروس الكومبيوتر حد الخطر التقليدي من حيث معدل انتشارها أو الأضرار التي تسببها، ويمسي من أسوأ المخاطر التي تشكل تهديدا للفضاء الإلكتروني. موقع "ساينس أليرت" أورد أخطر خمسة فيروسات في عالم الإنترنت.

GERMANY - AUGUST 17: A Visitor try out a VR game at the Sony Play Station stand at the Gamescom 2016 gaming trade fair during the media day on August 17, 2016 in Cologne, Germany. Gamescom is the world's largest digital gaming trade fair and will be open to the public from August 18-21. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Schuermann

آخر صيحات ألعاب الكومبيوتر في معرض "غيمز كوم" 17.08.2016

أنطلق الأربعاء معرض غيمز كوم لألعاب الكمبيوتر في مدينة كولونيا الألمانية والذي تعرض فيه مئات الشركات آخر منتجاتها في مجال التقنية الحديثة وألعاب الكومبيوتر. المعرض الذي من المتوقع أن يزوره نصف مليون شخص، يستمر خمسة أيام.
ILLUSTRATION - Das Wort Virus ist am 24.08.2012 auf einem Computerbildschirm in Berlin zu sehen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa Korr-Bericht Risiko Blackout-Virus - Energiebranche rüstet gegen Hacker auf vom 03.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

فيروس جديد يسرق البيانات من الكومبيوتر عبر المروحة 05.07.2016

عادة ما يلجأ المستخدم إلى فصل الكمبيوتر الخاص به عن الإنترنت لحمايته من خطر الاختراق بواسطة قراصنة الشبكة الدولية، ولكن فريقاً من الباحثين توصل إلى تقنية جديدة للتغلب على هذه الوسيلة المحكمة لحماية أجهزة الكمبيوتر.
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