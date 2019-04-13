 الكوليرا في اليمن - وباء يفتك حتى بالأطباء | عالم المنوعات | DW | 15.04.2019

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منوعات

الكوليرا في اليمن - وباء يفتك حتى بالأطباء

أضاف وباء الكوليرا بعداً أشد عتمة الى مشهد اليمن المبتلى بالحرب والجوع والفقر المدقع. الوباء الفتاك الذي ينتشر عبر المياه والأغذية بات لا يستثني الأطباء العاملين على علاج المصابين. DW عربية وثّقت المأساة عن كثب .

Yemen Sanaa - Cholera (J. Abdullah)

"شعورٌ صعبٌ أن يموت طفلك بين يديك وأنت تنظر إليه غير قادرٍ على إنقاذه"، يقول اليمني عبدالملك محمد حسن، وهو واحد من ألوف اليمنيين، اجتاحت موجة جديدة من وباء الكوليرا حياتهم لتحيلها مأساة، فيما يعيش الملايين من سكان البلاد رعباً متزايداً، من الوباء الفتاك الذي ينتشر عبر الماء والغذاء ولا يستثني حتى الأطباء.

تعيش أسرة عبدالملك، في إحدى المناطق الريفية بمحافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء، ويوضح الأب لـDW عربية أنه بعد إصابة طفله "فتح الله"، البالغ من العمر 12 شهراً بالكوليرا جراء المياه الملوثة، حاول إسعافه إلا أن المسافة الفاصلة بين منزله وأقرب المراكز الطبية المتخصصة أجهزت على حياه طفله.

وفي خضم سرده تفاصيل إسعاف طفله وكيف أن صعوبة التنقل والطرق الوعرة الغالبة في الريف منعت إنقاذه، يؤكد حسن أن الموت ليس مصيراً محتوماً دائماً، إذ أنّ الطفلة "ريماس"، وعمرها عام واحد، وهي ابنة شقيقه، أصيبت بالكوليرا وتم إسعافها إلى المركز نفسه لينقذ حياتها.

في المدن أيضاً، الموجة العنيفة من الكوليرا والتي تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، كادت أن تودي بعدد من أفراد أسرة منصور حمود (في الخمسينيات من العمر)، بمحافظة إب، حيث يروي لـDW أن السبب كان فاكهة اشتراها ظهراً من وسط المدينة وبمجرد عودته وبدء تناولها عاش ساعات عصيبة بين الحياة والموت إلى جانب اثنين من أفراد أسرته، حيث جرى إسعاف الثلاثة إلى مستشفى لم تكن تتوفر فيه إمكانات إسعافهم، بما استدعى نقلهم إلى مركز آخر أنقذ حياتهم، ومع ذلك لا يزال يعاني آثار الإصابة على الرغم من مرور أسابيع.

Yemen Sanaa - Cholera

لا يملك اليمن بنية تحتية مناسبة للتصدي لوباء الكوليرا. الخيم تمثل محطة علاج مؤقتة لعزل المصابين عن باقي المرضى.

الكوليرا تقتل الطبيب

أما في صنعاء التي سجلت عدداً كبيراً من الإصابات في الشهور الأخيرة، كان التجلي الأبرز للكارثة ولحالة الرعب التي يعيشها السكان، وفاة طبيب، وهو الدكتور محمد عبدالواحد عبد المغني (63 عاماً)، حيث كان يعمل في علاج أمراض الإسهال المائي والكوليرا في مستشفى "السبعين" الخاص بالأطفال، منذ نحو عامين، إلا أن خبرته الطبية وعلاقته المباشرة بالدواء والمراكز المعنية لم تقه من براثن الوباء الذي يعالجه، لقي حتفه.

ويوضح عمرو، وهو نجل الطبيب عبد المغني لـDW أنّ والده استيقظ فجر الثالث والعشرين من مارس/آذار المنصرم ليتوجه للمركز الطبي الذي يعالج فيه مرضى الكوليرا، وحينها كانت قد بدت عليه أعراض المرض - الإسهال المائي الحاد، والمرجح انتقاله من أحد المرضى. وعندما أجرى الفحوصات اللازمة تأكد أنه مصاب، استمر أياماً يعتني فيها بحالته التي تدهورت وبمرضاه في الوقت ذاته، ليفارق الحياة بعد خمسة أيامٍ من إصابته من المرض.

 "فاجعة ومصيبة حلت علينا، لم نكن نتوقع ولم نستوعب ما حصل حتى الإن، كان كل شي بالنسبة لنا"، يضيف عمرو. ومما زاد مأساة أسرته، أنه لم يكن يعمل بالمستشفى بوظيفة رسمية تضمن مستحقات لأسرته، بقدر ما كان يتسلم مرتباته الشهرية خلال عامين من محاربة الكوليرا من منظمة اليونيسف التي تدعم المستشفى، ولم تلقّ عائلته من الرعاية ما لقيته الحادثة من اهتمام في وسائل الإعلام.

Yemen Sanaa - Cholera: Patient wird behandelt

حتى الأطباء بات يصرعهم الوباء

حالة طوارئ داخلية

على الرغم من أن وباء الكوليرا لم يستثن أغلب المدن اليمنية، إلا أن المدن المزدحمة بالسكان شمال ووسط وغرب البلاد، تعد الأكثر تأثراً، واعتباراً من السابع من أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الصحة اليمنية الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا، في حينٍ باتت فيه المراكز الطبية والمستشفيات تعج بالمرضى ومرافقيهم منذ أسابيع، على نحوٍ استدعى إنشاء مخيمات ومراكز استقبال إضافية طارئة بأكثر من مدينة.

وتقول لـDW عربية، ريم سراج وهي طبيبة تعالج في أحد المراكز المستحدثة بصنعاء، إن الطواقم الطبية تستقبل متوسط 20 إلى 25 حالة مرضية يومياً، وتضيف "نستقبل ونعالج أي حالة إسهال مائي حاد، حيث نجري عملية  فحص سريع خلال ثوانٍ، يليها فرز للمرضى وتعويض المحتاجين للسوائل عن طريق المحاليل الوريدية أو محلول الإرواء، رغم شحة هذه المحاليل والامكانيات المحدودة للمركز".

مضاعفات الأزمة الإنسانية

تتفق أغلب تقييمات الأطباء والمسؤولين والمنظمات العاملة في اليمن، على أن الموجة الجديدة من الكوليرا، تعد حصيلة مجموعة من الأسباب، يتصدرها الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه أغلب سكان البلاد كنتيجة لـ"انهيار المرافق الصحية وانعدام خدمات المياه والصرف الصحي"، وفقاً لمنظمة الصحة الدولية.

ويرجع المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء الدكتور يوسف الحاضري تفشي الكوليرا "بهذه الصورة"، إلى تراكمات أربعة أعوام من الحرب أو ما يصفه بـ"العدوان" والحصار (المفروض من التحالف بقيادة السعودية حسب وصفه)، وكنتيجة لتدمير "البنية التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت المائية والصرف الصحي". 

Yemen Sanaa - Cholera (J. Abdullah)

عيادة في خيمة

ويلخص الحاضري الجهود المبذولة حالياً لمواجهة الوباء، بإجراءات تتولاها كلٌ من وزارتي الصحة والمياه، بالإضافة إلى الجهود والدعم المقدم من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ويقول إن دعم الأخيرة وإن "كان لا يرتقي إلى مواكبة التحديات كاملة ولكن يشكرون عليه ويحتاج إلى المزيد".

مئات الوفيات والأطفال أقل مقاومة للمرض

وفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة، فإنه حتى السابع من نيسان/ أبريل الجاري، رصدت الوزارة 391 حالة وفاة من أصل 1190 حالة إصابة، في حين بلغت الوفيات منذ أول موجة للكوليرا في العام 2017 وحتى الشهر الجاري 3200 وفاة وأكثر من مليون ونصف حالة إصابة واشتباه.

وضمن أحدث الإحصائيات، أفاد بيان صادر عن "منظمة الإغاثة الإسلامية"، الخميس، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 120 ألف حالة اشتباه بالمرض، وجرى التأكد من 1640 إصابة منها، كاشفاً أنّ كثيراً من الحالات وقعت في صفوف الأطفال، دون سن الخامسة، والذين يعانون سوء التغذية بما يجعلهم أقل قدرة على مقاومة المرض.

صفية مهدي- صنعاء. اليمن

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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