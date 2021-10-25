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الكولا

الكولا مشروب غازي مرطب وهو مصنوع من الماء المضاف إليه غاز ثاني أكسيد الكربون ونكهة الكولا وكافيين وكمية عالية من السكر، ما يجعل الإكثار من شرب الكولا سببا للإصابة بالعديد من الأمراض من بينها مرض السكري وتسوس الأسنان.

تنتشر الكولا بأنواع مختلفة في الأسواق مثل "كولا لايت" و"كولا زيرو" و"الكولا الخضراء"، ووفقا لشركة إنتاج الكولا، فإن ما يميز هذه الأنواع عن الكولا العادية هو كمية السكر، فهذه الأنواع تحتوي على مادة الاسبرتام البديلة للسكر. ورغم التحذيرات من أضرار الإفراط في شرب الكولا على الصحة، إلا أنه من الممكن استخدامها للقضاء على البكتريا وذلك بفضل حامض الفوسفوريك والليمون الذي يجعل درجة حموضتها عالية وتصل إلى ثلاث درجات.

Cola is pouring into glass on white background Bild: #41087966

"الصودا دايت" تزيد من الوزن.. كيف ذلك؟ 25.10.2021

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن تناول "الصودا دايت" المخصصة للحمية بدلاً من العادية، قد يزيد من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن وخصوصاً عند فئة معينة من الأشخاص أكثر من غيرهم. هنا المزيد من التفاصيل.
Symbolfoto zum Thema Zucker in Lebensmitteln und Getränken: Frau trinkt Coca-Cola. Foto: Klaus Rose

الكولا تحت مجهر مؤسسة اختبار الجودة الألمانية 28.05.2016

الكولا قنبلة السكريات الأخطر وفق كثير من الخبراء، لكن مؤسسة ألمانية مختصة بفحص الجودة حذرت من وجود مواد ملوثة وبقايا إصباغ كيماوية خطرة في المشروب الأسود الأكثر شيوعا في العالم. المفاجأة أنه ثم العثور على نسبة من الكحول.
A glass of cola with ice cubes

ما الذي يحدث لجسمك لو ابتعدت عن شرب الكولا؟ 12.09.2015

للمشروبات الغازية سحر خاص يدفع الكثيرين لإدمانها. هناك من يعتقد أن منتجات الدايت صحية لخلوها من السكر، لكن خبراء الصحة توصلوا لنتائج ربما تدفعنا للابتعاد عنها كليا.
Symbolbild kühles alkoholfreies Getränk: Hier wahrscheinlich Cola. #36079168 © Kzenon - Fotolia.com

ما الذي يحدث في جسمك بعد تناول المياه الغازية؟ 05.08.2015

يتحدث الكثيرون عن مخاطر المياه الغازية وأضرارها. فهل تعرف بالضبط ماذا يحدث في جسمك في الدقائق التي تلي تناولك لزجاجة مياه غازية؟ مدون بريطاني يرصد التغير الذي يحدث في عمل أعضاء الجسم.
©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN ; MONTBELIARD LE 12/01/14 - ILLUSTRATION UNE CANETTE DE SODA COCA-COLA LIFE REDUIT EN CALORIES ET AU GOUT SUCRE D ORIGINE NATUREL - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/LIONEL VADAM

الكولا الخضراء: بديل "صحي" عن الكولا العادية؟ 15.05.2015

بعد كوكاكولا زيرو طرحت الشركة الأمريكية منتجا جديدا اسمه كوكاكولا "لايف" ويتميز بلون عبوته الخضراء. الشركة تقول إن هذا المنتج الجديد لا يحتوي على كميات عالية من السكر مقارنة بالمنتجات الأخرى. فهل هذا صحيح فعلا؟
#65456994 -Drinks Machine © photogoodwin

الكولا منظف سحري ينجح فيما تعجز عنه مواد أخرى 08.09.2014

من المعروف أن مشروب الكولا من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس، غير أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا المشروب يمكن أن يستخدم أيضا كوسيلة تنظيف سحرية.
A Koala sits on a branch at the WILDLIFE Sydney Zoo on April 24, 2013. AFP PHOTO / Greg WOOD (Photo credit should read GREG WOOD/AFP/Getty Images)

اكتشاف "جهاز صوتي جديد" عند دببة الكولا 10.12.2013

تصدر ذكور دببة الكوالا خوارها أثناء الاستنشاق حيث يشبه الزفير صوت الشخير أثناء عملية الاستنشاق وصوت التجشؤ أثناء عملية الزفير. لكن هذه الأصوات تصدر من "جهاز صوت جديد" يقع خارج الحنجرة بحسب ما توصلت إليه دراسة حديثة.
Symbolbild kühles alkoholfreies Getränk: Hier wahrscheinlich Cola. #36079168 © Kzenon - Fotolia.com

شركات الأغذية متهمة بزيادة انتشار السكري في الدول الفقيرة 27.06.2012

يحتوي لتر واحد من مشروب الكولا على 100.6 غرام سكر، وقس على ذلك باقي المشروبات المرطبة حلوة المذاق. وحسب دراسة حديثة فإن هذه المشروبات والسلع الغذائية المحوّلة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والبدانة والسكري.
Eine Mitarbeiterin der Flughafen Stuttgart GmbH demonstriert mit einem Plastikbeutel am Donnerstag, 2. November 2006, auf dem Flughafen in Stuttgart die neuen Sicherheitsbestimmungen fuer Fluessigkeiten im Handgepaeck. Demnach duerfen Fluessigkeiten nur noch in einem transparenten, wiederverschliessbaren Plastikbeutel mit einem Volumen von maximal 1 Liter mit an Bord genommen werden, die Flaschen oder Tuben selbst duerfen jeweils nur 100 ml Inhalt haben. (AP Photo/Thomas Kienzle) --- An employee of the airport in Stuttgart, southwestern Germany, demonstrates with a plastic bag the new rules for liqiuds in handluggage on Thursday, Nov. 2, 2006. Liquids must be transported in a transparent and reclosable plastic bag with a volume of up to one liter. The liqiuds itself must be in a container with a maximum volume of 100 millilitre. (AP Photo/Thomas Kienzle)

اختراع ماسح الكتروني قادر على اكتشاف السوائل الخطيرة 17.05.2007

توصل خبراء ألمان إلى اختراع جهاز ماسح قادر على اكتشاف السوائل الخطيرة في قوارير الزجاج والبلاستيك، أما مجالات استخدامه فتشمل الأمكنة العامة من مطارات وملاعب وصالات، إضافة إلى الأبنية والمجمعات السكنية.