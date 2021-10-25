الكولا مشروب غازي مرطب وهو مصنوع من الماء المضاف إليه غاز ثاني أكسيد الكربون ونكهة الكولا وكافيين وكمية عالية من السكر، ما يجعل الإكثار من شرب الكولا سببا للإصابة بالعديد من الأمراض من بينها مرض السكري وتسوس الأسنان.

تنتشر الكولا بأنواع مختلفة في الأسواق مثل "كولا لايت" و"كولا زيرو" و"الكولا الخضراء"، ووفقا لشركة إنتاج الكولا، فإن ما يميز هذه الأنواع عن الكولا العادية هو كمية السكر، فهذه الأنواع تحتوي على مادة الاسبرتام البديلة للسكر. ورغم التحذيرات من أضرار الإفراط في شرب الكولا على الصحة، إلا أنه من الممكن استخدامها للقضاء على البكتريا وذلك بفضل حامض الفوسفوريك والليمون الذي يجعل درجة حموضتها عالية وتصل إلى ثلاث درجات.