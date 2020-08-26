 الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تعتزم تعويض ضحايا الجرائم الجنسية  | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.09.2020

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أخبار

الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تعتزم تعويض ضحايا الجرائم الجنسية 

من المرتقب أن تقدم الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تعويضات لضحايا جرائم الانتهاكات الجنسية التي وقعت بين جدرانها، من خلال تشكيل لجنة مستقلة للبت في الطلبات وتحديد مبالغ التعويضات التي قد تصل إلى 50 ألف يورو.

الكنائس الألمانية

بث مباشر من داخل كنيسة ألمانية

أعلن غيورغ بيتسينغ، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان (الكاثوليك)، في مدينة فولدا اليوم الخميس (24 سبتمبر/ أيلول 2020) أن من المنتظر أن تمنح الكنيسة الكاثوليكية ضحايا جرائم الانتهاكات الجنسية داخل أروقتها، تعويضات تصل إلى 50 ألف يورو، سيتم صرفها بناء على طلبهم.

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مختارات

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن نتائج دراسة شاملة وثقت انتهاكات واسعة النطاق في حق أطفال وقصّر بالكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا. ويعتزم الأساقفة الكاثوليك الإعلان رسميا عن نتائج الدراسة كاملة في الـ25 من الشهر الجاري.

على خطى ألمانيا وبلجيكا وسويسرا، قررت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تعويض ضحايا الاعتداءات الجنسية من القاصرين الذين تم الاعتداء عليهم في أروقة الكنائس، دون أن تحدد الكنيسة قيمة المبلغ.

وجاء إعلان بيتسينغ في ختام الجمعية العمومية للخريف التي عقدها المؤتمر في مدينة فولدا. وأوضح بيتسينغ أن التعويضات سيتم صرفها لمرة واحدة وسيتم تحديدها لكل واحد من الضحايا من خلال هيئة مستقلة مختصة باتخاذ القرار.

وأضاف بيتسينغ أن من الممكن أيضا تعويض الضحايا عن تكاليف المشورات العلاجية، مشيراً إن كل هذه المدفوعات سيتم البت فيها مستقبلا من خلال لجنة مركزية يتم تعيين أعضائها بشكل مستقل، مبرزاً أنه من غير المسموح تعيين هؤلاء الأعضاء في الكنيسة.

واستطرد بيتسينغ أن الهيئة لن تختص بتحديد قيمة التعويض وحسب بل كذلك ستصدر تعليمات بدفع المبالغ، وقال إنه بهذه الطريقة سيتم تسريع وتيرة الإجراءات وهو ما كان العديد من الضحايا قد طالبوا به.

وكان الهدف المعلن للأساقفة هو الاتفاق على تعويضات محددة لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها قساوسة، وأكد بيتسينغ أن المهم هو اتباع " نظام موحد"، مشيراً إلى أن المبالغ المدفوعة سيتم توجيهها وفقا للأحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات المالية عن الضرر.

وكانت دراسة طرحها مؤتمر الأساقفة الألمان قبل عامين، انتهت إلى أن ما لا يقل عن 1670 شخصا من رجال الدين الكاثوليك ارتكبوا جرائم انتهاك جنسية بحق 3677 قاصرا غالبيتهم ذكور في الفترة بين 1946 حتى 2014. وذكرت الدراسة أن هذه النتيجة تمثل فقط قمة جبل الجليد.

إ. ع/أ.ح (د ب أ)

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