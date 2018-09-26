 الكنيسة البروتستانتية بألمانيا تحذر من عودة النزعات القومية ومعاداة السامية | أخبار | DW | 11.11.2018

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أخبار

الكنيسة البروتستانتية بألمانيا تحذر من عودة النزعات القومية ومعاداة السامية

حذر رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا من عودة النزعات القومية ومعاداة السامية، داعيا من يصوت للأحزاب الشعبوية اليمينية إلى التفكر في موقفه الذي يعطي شرعية لأحزاب ترفض الاختلاف.

Heinrich Bedford-Strohm (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

قال هاينريش بدفورت-شتروم اليوم الأحد (11 نوفمبر 2018) في مستهل الاجتماع السنوي للكنيسة بمدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا إنه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى قبل مائة عام، وبعد حرب أخرى مروعة، توصل المواطنون آنذاك للاستنتاجات الصائبة ودعوا "لعدم شن حرب مرة أخرى" وكذلك "لعدم معاداة السامية مرة أخرى".

مختارات

قرعت الكنائس الألمانية جرس الإنذار من تفاقم التضيق على الحريات الدينية في العالم وتنامي معاداة السامية في ألمانيا وأوروبا. وذكر التقرير أن عدد المسيحيين في العراق تناقص من نصف مليون عام 2013 إلى حوالي ربع مليون اليوم. (15.12.2017)

دعا ممثلو الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في ألمانيا أتباعهم بمناسبة عيد الفصح إلى التكافل والتعايش في كنف مجتمع متماسك، وحثوا على نبد معاداة السامية وإعطاء الفرصة لحياة افضل للاجئين والترحيب بهم. (01.04.2018)

وتابع بدفورت-شتروم وهو يشغل أيضا منصب أسقف مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا قائلا: "لاسيما نحن المسيحيون سوف نعمل على ألا يتم التخلي عن الدروس المستفادة من التاريخ وكذلك من أجل أن يظل تصالح الشعوب الهدف الأسمى لعملنا الاجتماعي والحكومي".

وأكد أنه يجب ألا يكون للكراهية وعدم الثقة مستقبل، حتى إذا حاولت قوى شعبوية يمينية بصفة خاصة إثارة المخاوف والعمل على شق الصف والتشكيك في الإجماع الأساسي على مجتمع متسامح وعالمي.

وبالنظر إلى الذكرى الثمانين لليلة تعقب النازيين لليهود والمعروفة باسم ليلة الكريستال والتي توافق التاسع والعاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حذر الأسقف الألماني من تأجج توجهات التحريض المعادية للسامية مجددا، وقال: "لن نسمح بأن يتم توصيف النصب التذكاري للمحرقة اليهودية بأنه نصب تذكاري للعار وأن تتم الدعوة لتغيير سياسة التذكر بـ 180 درجة".

وأضاف بدفورد-شتروم: "يتعين على من ينتخب أحزابهم (أحزاب اليمينيين) معرفة أنه يمنح هذا الفكر الخطير الشرعية"، مؤكدا أنه يتعين على جميع الديمقراطيين، ولاسيما المسيحيين التصدي لهذا الفكر.     

م.أ.م/ي. ب ( د ب أ)

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln ein Baugerüst vom Dom ab. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الكاتدرائية تتخلص من السقالة القديمة

    بتاريخ 22 يوليو/ تموز من العام الحالي (2013) تم في مدينة كولونيا إزالة سقالة يصل علوها 25 متراً من الصومعة العلوية لكاتدرائية كولونيا. وتم استخدام رافعة عملاقة لإنجاز تلك العملية. ووُضعت هذه السقالة قبل عشر سنوات كدعامة لجدران الكاتدرائية بعد سقوط أحجار منها. كما سيتم وضع الفولاذ المقاوم للصدأ مكان السقالات النحاسية والحديدية. وتم إطلاق السقالة القديمة من علو مائة متر.

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) ein Baugerüst vom Dom ab. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ساعات من العمل عوض ستة أشهر!

    لو تم فصل أجزاء السقالة جزءا بعد آخر وإنزالها بعد ذلك إلى الأسفل فإن ذلك سيطلب ستة أشهر من العمل. لكن الرافعة العملاقة التي تزن 750 طناً ساعدت على توفير كثير من الوقت، ونجح المكلفون بالورش في إنزال السقالة في ظرف بضع ساعات، تم فيه تسجيل العديد من المواقف الطريفة.

  • Arbeiter sichern am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Dom ein Baugerüst, das an einem Kran hängt. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    " نحن في يد الله"

    قال المسؤول عن الورش ميشائيل هاوك "نحن في يد الله" لما كان العمال بصدد إلقاء السقالة من علو 100 متر. هذه العملية لم تكن سهلةً بل كانت محفوفةً بالمخاطر. غير أن الرياح الخفيفة التي هبت في ذلك اليوم ساعدت على إسقاطها بشكل سليم.

  • Der neue Dombaumeister, Michael Hauck Foto: pixel

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    مدير ورش البناء

    يعمل ميشائيل هاوك منذ عام مديرا لورش البناء في الكاتدرائية ويشرف على كل أجزاء الكاتدرائية: جدران وأحجار وغيرها. يقول هاوك: " أنا أحس بكل أجزاء الكاتدرائية". ما يصفه هاوك يجب أن يكون صحيحاً، فمسؤولية تتجلى في الحيلولة دون تفتت الأجزاء القديمة للكاتدرائية.

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    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ورش بلا حدود

    السقالات كانت دائمة موجودةً على جدران أو صوامع الكاتدرائية. ولا يتذكر سكان كولونيا يوماً لم يكن فيه سقالات في الكاتدرائية. ويبدو أن ذلك أصبح شيئا "عاديا" عند الكولونيين كما يقولون. فالنسبة لهم فالكاتدرائية دليل على أن الأشياء يمكن أن تكون جميلةً حتى ولو أن الأشغال فيها لم تنته بعد.

  • Ansicht der Suedseite des Doms ohne Tuerme aus dem Jahr 1853 German photograph, 1853. ullstein bild - histopics Deutschland Geschichte Köln Südseite des Doms 1853

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    توقف البناء لمدة 300 عام

    كاتدرائية كولونيا قديمة وجديدة في نفس الوقت. عملية بنائها بدأت في القرن الثالث عشر وتوقفت عام 1510 بسبب نفاذ المال. وبقيت الكاتدرائية لمدة 350 عاماً بدون صوامع كما يتضح على هذه الصورة التي تعود إلى عام 1853. وتم إتمام الصوامع المزدوجة عام 1880 حيث تم الحفاظ على تصميمها الهندسي الذي وُضع لها عام 1248.

  • Der Kölner Dom hinter den Ruinen der Stadt im 2. Weltkrieg. Bildergalerie Kölner Dom

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    آثار الحرب على الكاتدرائية

    خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت كولونيا شبه مدمرة بالقنابل. ورغم أن الكاتدرائية تعرضت لسبعين ضربة إلا أنها صمدت في وجهها. ودامت عمليات الترميم عدة سنوات. وحتى في الوقت الحاضر لا تزال العديد من النوافذ ذات زجاج بلاستيكي عوض الزجاج الحقيقي الذي كسرته القنابل.

  • Das von Gerhard Richter gestaltete 113 Quadratmeter große Domfenster Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    زجاج جديد للنوافذ يثير حفيظة الكثيرين

    قام الفنان غيرارد غيشتار عام 2007 بوضع تصميم لزجاج النوافذ محاولاً محاكاة الشكل القديم لها لمرحلة ما قبل الحرب العالمية. لكن النتيجة التي خرج بها هذا الفنان لم تنل إعجاب الجميع.

  • Tauben vor dem Kölner Dom Foto: Michael Hartlepp

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الصقور لطرد الحمام

    يشكل الحَمَام خطورةً كبيرة على الكاتدرائية لأن الحمام يلحق أضراراً بالعديد من المواقع شديدة التأثر في الكنيسة. ولهذا تم استقدام طيور الصقور لإخافة الحمام ومنعه من الاقتراب من صوامع الكاتدرائية.

  • Ulmer Münster, größter Kirchturm der Welt, Baden-Württemberg

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    أعلى مبنى كنسي في العالم

    كانت الكاتدرائية أعلى مبنى من نوعه في العالم لمدة أربع سنوات بارتفاع وصل إلى 157 متراً، قبل أن تحل محله صومعة كنسية مونستار الصدارة، إذ يصل ارتفاعها 161،5 متراً وهو أعلى مبنى كنسي في العالم.

  • Kölner Dom und Hohenzollernbrücke bei Nacht, Foto: Foustontene - Fotolia.com #16998260

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    إنتهاء البناء يعني نهاية العالم!

    حتى لو أن كاتدرائية مدينتهم لم تعد الأعلى ارتفاعاً بين كنائس العالم فهي في عيون سكان كولونيا الأجمل. ومنذ 170 عاماً يتكفل سكان المدينة بجمع نصف تكاليف الصيانة عبر جمعية تم تأسيسها لهذا الغرض. ويبقى هدف الجمعية هو استمرار عمليات البناء. بالنسبة لسكان المدينة فإن انتهاء البناء في الكاتدرائية يعني نهاية العالم!

    الكاتب: أولويس بيرجر/عبدالرحمن عمار


 

مختارات

كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

بدأت عملية بناء كاتدرائية كولونيا في القرن الثالث عشر. ومنذ 800 سنة مضت لا تخلو الكنيسة من ورش الإصلاح، وهو ما تعود عليه سكان المدينة. وتم مؤخر إزالة سقالة وُضعت قبل عشر سنوات لحماية صومعتها من السقوط. (26.07.2013)  

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