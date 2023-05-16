 الكلب "ميسي" يفوز بجائزة أفضل أداء "مقنع" في مهرجان كان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.05.2023

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الكلب "ميسي" يفوز بجائزة أفضل أداء "مقنع" في مهرجان كان

فاز كلب بجائزة "بالم دوغ" عن أفضل أداء في فيلم للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه بمهرجان كان السينمائي. لجنة التحكيم أشادت بالأداء "المقنع" للكلب وأشارت إلى أنه "يتمتع بكل معايير النجومية". كما حصدت ثلاثة أفلا عربية جوائز.

الكلب ميسي رفقة الممثلين ألما بويستى وجوسى فاتانين (26/05/2023)

الكلب "ميسي" رفقة الممثلين ألما بويستى وجوسى فاتانين

فاز فيلم "أناتومي دون شوت" ("Anatomie d'une chute") للمخرجة الفرنسية، جوستين ترييه، بجائزة "بالم دوغ". الجائزة التي يمنحها مهرجان كان السينمائي لأحد الأفلام عن أفضل أداء في اختتام فعالياته، كانت من نصيب الكلب "يسي"، وفق ما أعلن منظمو هذه المسابقة. وقال منظمو "بالم دوغ" في بيان إنّ "سنوب (اسم الكلب في الفيلم) أدى دوراً أساسياً في حبكة الفيلم وأثار إعجاب لجنة التحكيم في مشهد درامي تظاهر فيه بطريقة مقنعة جداً بأنه مصاب بمرض"، مضيفين انّ "سنوب يتمتع بكل معايير النجومية".

ويتناول فيلم "أناتومي دون شوت"، الذي أفادت الصحافة العالمية أنه من بين الأعمال الأوفر حظاً لنيل السعفة الذهبية، محاكمة كاتبة ألمانية مُتهمة بقتل زوجها في شاليه يملكانه في جبال الألب الفرنسية.

كذلك، مُنحت جائزة تكريمية للمخرج البريطاني كين لوتش الذي كان فيلمه "ذي أولد اوك" ("The Old Oak") من بين الأعمال المُتنافسة على "بالم دوغ".

جوائز لأفلام عربية

وشهدت الدورة السادسة والسبعون  لمهرجان كانمشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن. وقد حصدت ثلاثة أفلام عربية جوائز بمسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

وقد فاز الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي في فرنساالفيلم بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وهو أول مشاركة سودانية في المهرجان، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات القليلة السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال. كما فاز فيلم (عصابات) للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم (كذب أبيض) والمستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

(أ ف ب) / إ.م

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


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