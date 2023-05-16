الكلب "ميسي" يفوز بجائزة أفضل أداء "مقنع" في مهرجان كان

فاز فيلم "أناتومي دون شوت" ("Anatomie d'une chute") للمخرجة الفرنسية، جوستين ترييه، بجائزة "بالم دوغ". الجائزة التي يمنحها مهرجان كان السينمائي لأحد الأفلام عن أفضل أداء في اختتام فعالياته، كانت من نصيب الكلب "يسي"، وفق ما أعلن منظمو هذه المسابقة. وقال منظمو "بالم دوغ" في بيان إنّ "سنوب (اسم الكلب في الفيلم) أدى دوراً أساسياً في حبكة الفيلم وأثار إعجاب لجنة التحكيم في مشهد درامي تظاهر فيه بطريقة مقنعة جداً بأنه مصاب بمرض"، مضيفين انّ "سنوب يتمتع بكل معايير النجومية".

ويتناول فيلم "أناتومي دون شوت"، الذي أفادت الصحافة العالمية أنه من بين الأعمال الأوفر حظاً لنيل السعفة الذهبية، محاكمة كاتبة ألمانية مُتهمة بقتل زوجها في شاليه يملكانه في جبال الألب الفرنسية.

كذلك، مُنحت جائزة تكريمية للمخرج البريطاني كين لوتش الذي كان فيلمه "ذي أولد اوك" ("The Old Oak") من بين الأعمال المُتنافسة على "بالم دوغ".

جوائز لأفلام عربية

وشهدت الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كانمشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن. وقد حصدت ثلاثة أفلام عربية جوائز بمسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

وقد فاز الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي في فرنساالفيلم بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وهو أول مشاركة سودانية في المهرجان، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات القليلة السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال. كما فاز فيلم (عصابات) للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم (كذب أبيض) والمستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

(أ ف ب) / إ.م