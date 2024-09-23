الكفاءات المهاجرة في شرق ألمانيا- بين المغادرة والبقاء

تقوم شركة متوسطة الحجم في بلدة صغيرة في تورينغن بشيء كبير حقاً وتجعله يطير. N3 هو اسم الشركة الصاعدة في أرنشتات، وهي الشركة الوحيدة في أوروبا التي تقوم بإصلاح محركات الطائرات حتى تتمكن طائرات إيرباص A380 أو بوينغ دريملاينر من التحليق في الأجواء. الأعمال مزدهرة: تستثمر الشركة التابعة لشركة لوفتهانزا ورولز رويس الآن 150 مليون يورو أخرى من أجل التوسع، وفي المستقبل ستتمكن من صيانة ما يصل إلى 250 محركاً سنوياً. يقول المدير التجاري ستيفان لاندس لـ DW: "إنها قصة نجاح عالمية". ويتابع "نحن شركة تربط بين الناس والثقافات وتجمعهم معاً للعمل على هذا المنتج الرائع. وهذا أيضًا جزء من حمضنا النووي. ومن المفاهيم الخاطئة أننا لا نستطيع القيام بذلك إلا من خلال مواردنا الخاصة. فلولا الدوافع الجيدة من الشركات الأخرى ومن الثقافات الأخرى لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم."

وقد لعب 1100 موظف دورهم في ذلك؛ حيث يعمل لدى N3 موظفون من 25 دولة. ومن بين هؤلاء المتخصص في تكنولوجيا المعلومات تي جي من الفلبين، ومهندس الطيران التشيلي لويس، ويوث من تايلاند الذي يعمل في خدمة العملاء. ويشيد ثلاثتهم بظروف العمل وروح الفريق وفرصة المساهمة باللغة الإنجليزية. ولكن ماذا كان رد فعلهم على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية تورينغن الذي صنفه مكتب حماية الدستور في الولاية على أنه يميني متطرف؟

يقول يوث لـ DW: "أنا قلق بعض الشيء، لكنني لست خائفًا. لا ينبغي للأحزاب أن تستخدم الصور النمطية وتضع كل المهاجرين معًا في سلة واحدة. نحن نأتي إلى هنا إلى شركة صاعدة، ونقدم مساهمتنا ونفعل شيئًا جيدًا ليس فقط للشركة، ولكن لألمانيا ككل."

فايمار: المؤسس والمالك سيباستيان لوك مع أوريانا من أوكرانيا ومحمد من الصومال صورة من: Oliver Pieper/DW

في أرنشتات يبدو التناقض الكامل في تورينغن واضحًا: فمن ناحية، شركة صاعدة ذات تفكير عالمي تعمل بنجاح على مستقبل موقع العمل. ومن ناحية أخرى، حزب مع زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في الولاية، بيورن هوكه الذي يريد العودة إلى الماضي، والذي يتخيل جيدًا ألمانيا بدون مهاجرين وبدلاً من ذلك بأعداد أقل بنسبة 20 أو 30 في المائة من السكان. والذي تمنى للشركات المشاركة في حملة ”صنع في ألمانيا - صنع بالتنوع" اضطرابات اقتصادية خطيرة.

يقول ستيفان لاندس: "نحن نعتمد على جذب العمالة الماهرة من آسيا، على سبيل المثال. لن يكون نجاح N3 ممكناً بدون العمالة الماهرة الدولية. سنفشل بسياسة تضع الجدران وتفضل العزلة. فالشخص الذي يريد أن تدخل الشركات المنفتحة على العالم في اضطرابات خطيرة، مثل السيد هوكه، ليس لديه فكرة تذكر عن السياسة الاقتصادية".

نظام الرعاية الصحية في تورينغن سينهار بدون المهاجرين

ستواجه الشركات المتوسطة الحجم مثل N3 مشاكل هائلة في المستقبل بدون متخصصين من جميع أنحاء العالم، ولكن النقص في العمالة الماهرة يؤثر بالفعل على شرق ألمانيا. ففي استطلاع للرأي أجراه معهد إيفو الاقتصادي، ذكرت 42.1% من الشركات في شرق ألمانيا أن أعمالها ستتأثر بالفعل بسبب نقص العمالة الماهرة في الربع الأول من عام 2024.

”نحتاج إلى بيئة تسمح بالاستقرار الاقتصادي والنمو والاستثمار“، حوار مع DW صورة من: Elke Siedhoff-Müller/N3

ليس الاقتصاد وحده هو الذي يتأثر بشكل كبير بنقص الهجرة، ولكن أيضًا قطاع الرعاية الصحية. ففي ولاية تورينغن، وهي إحدى الولايات الاتحادية ذات الكثافة الأقل في عدد الأطباء، يأتي واحد من كل أربعة أطباء في المستشفيات من الخارج. ويأتي معظم الأطباء الأجانب البالغ عددهم 1700 طبيب أجنبي من سوريا أو رومانيا أو أوكرانيا. أحدهم: طبيب القلب السوري أنس جانو الذي يعمل كطبيب أول في مستشفى يينا الجامعي منذ عام 2023. ويقول إن العديد من زملائه الأجانب يشعرون بالقلق بشأن كيفية تطور الوضع بعد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات. "يسعى الأطباء إلى الاندماج في نظام الرعاية الصحية هنا، فالطريق طويل جدًا لإتقان اللغة الألمانية على سبيل المثال. ولكن في بعض الأحيان ينتابك شعور بأن المعاملة لا تزال غير كافية، وأن الأصل ولون البشرة لا يزالان يلعبان دوراً في ذلك. وعندما تتحدث إلى زملاء آخرين وتسمع هذه القصص، من الطبيعي أن تفكر مرتين قبل القدوم إلى تورينغن على سبيل المثال."

”يحتاج الزملاء من الخارج إلى آفاق طويلة الأمد لأنفسهم وعائلاتهم“ - أنس جانو صورة من: Privar

ومع ذلك فإن المشكلة لا تكمن فقط في عدم قدوم الأطباء الذين لا يأتون، بل أيضًا العديد من الأطباء الذين يغادرون بعد فترة قصيرة: فأكثر من نصف الذين غادروا بقوا في تورينغن لمدة تقل عن عامين فقط. ومع ذلك فإن نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا لا يمنح المهاجرين في شرق ألمانيا وقفة للتفكير فقط. فقد خلص استطلاع حديث أجراه المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DEZIM) إلى أن واحدًا من كل أربعة أشخاص من أصول مهاجرة يفكر على الأقل افتراضيًا في مغادرة ألمانيا.

طبيب القلب سامر مطر، العضو المؤسس لجمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا، يقول ”جميع زملائي يشاهدون الأخبار كل يوم ويريدون أن يعرفوا إلى أين تتجه الأمور. ويقول الكثيرون إنه إذا وصل السيد هوكه إلى السلطة، فلن أتمكن من تربية أطفالي هنا. وقد انتقل زميل كبير هذا العام تحديدًا بسبب ذلك. ويفكر العديد من الزملاء في المغادرة".

أعده للعربية: م.أ.م