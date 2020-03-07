 الكعب العالي ينقذ شخصاً من موت محقق! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.03.2020

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منوعات

الكعب العالي ينقذ شخصاً من موت محقق!

نجح شاب في إنقاذ شخص من موت محقق في مدينة كايزر سلاورتن الألمانية. الشاب استعان بحذاء كانت ترتديه صديقته، من أجل تقديم يد العون للشخص الذي كان غائباً عن الوعي.

غالباً ما يُحذر خبراء الصحة من خطورة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي على صحة الإنسان.

نجح شاب في إنقاذ شخص من الموت المحقق.

غالباً ما يُحذر خبراء الصحة من خطورة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي على صحة الإنسان، إذ يمكن أن يتسبب هذا النوع من الأحذية، في إلحاق الضرر بالعمود الفقري، وتآكل غضروف الركبة، وتضرر الرحم والتعرض لكسور وغيرها.

بيد أن الأحذية ذات الكعب العالي، كانت عنصراً حاسماً في إنقاذ شخص من موت محقق، ففي مدينة كايزر سلاوترن الألمانية، أصيب شخص (63 عاماً) بنوبة قلبية أثناء قيادة السيارة، في واحد من شوارع المدينة، حسب ما أوردت قناة "RTL".

وأوضحت "RTL" أن شاباً (24 عاماً) تدخل على وجه السرعة، مُستخدماً طريقة أنقذت على ما يبدو حياة الرجل، الذي كان غائباً عن الوعي داخل سيارته. وأضافت أن الشاب اتصل بفريق الإسعاف، إلاّ أن هذا الأخير لم يتمكن من تقديم المساعدة إلى الرجل، لأن باب سيارته كان مغلقاً.

وأمام خطورة الموقف، أخذ الشاب الحذاء ذات الكعب العالي، الذي يعود إلى صديقته وكسر به الزجاج الجانبي للسيارة من أجل فتح الباب. وفعلاً، نجحت خطة الشاب في فتح الباب، حيث قدم فرق الإنقاذ المساعدة للرجل الغائب عن الوعي، وتم نقله إلى أقرب مستشفى.

ر.م/أ.ح

  • Red high heels seen from the back (ullstein bild - Imagebroker.net)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    أين يؤلم الحذاء؟

    هل ثمة خطأ؟ هل هناك مشكلة؟ هذا هو جوهر السؤال الذي يستخدمونه في عبارة" أين يؤلم الحذاء"؟ وتشير الأسطورة إلى أن رجلا رومانياً سُئل عن سبب تركه لزوجته الجميلة الثرية، فأشار إلى حذائه مجيبا "هذا جميل أيضا، لكن منتعله هو الوحيد الذي يعرف أين يؤلم القدم".

  • old walking boots with plants in them (picture-alliance/imageBroker)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    على من نلقي اللوم؟

    اذا كنت تعلق اللوم على شخص ما، يصفك الألمان بالقول" تضع الأمر في أحذيتهم". وأصل القصة أن النشالين الساهرين في الحانات خلال العصور الوسطى كانوا يخبئون بسرعة مسروقاتهم من قبيل العملات المعدنية في أحذية الساهرين معهم في الحانات لو جرى بحث مفاجئ عن النشالين في المكان.

  • Beat-up sneakers in the mud (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    "لن أرتدي هذا الحذاء"

    يقول الألمان "لن أرتدي هذا الحذاء"، وهو تعبير مجازي يتعلق باللوم وتحديد المسؤولية، وعدم سماح المرء للآخرين لإقحامه في موضوع لا دور له فيه. ونظرة سريعة إلى الحذاء الظاهر في الصورة، ستقنع أي انسان أنّه لن يرتديه بأي حال!

  • The sole of a handmade shoe is shown (picture-alliance/Weingartner)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    وضعَ العربة أمام الحصان

    حين يقول الألماني" اقلب باطنها ظاهراً فتكون حذاء"، فهو يعني العكس بالضبط، بمعنى أن أحدهم يضع العربة أمام الحصان. يعود هذا التعبير المجازي إلى مئات خلت من السنين في تاريخ صنعة السراجين، حيث كان يُقلب باطن الجلد إلى الخارج عند صناعة الحذاء. وهو أمر ما زال السراجون العاملون يدوياً يستخدمونه عبر العالم.

  • Baby shoes on top of a grown man's shoes (Fotolia/babimu)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    ما زال يحبو

    "عالقٌ في حذاء طفل"، تعبير مجازي يطلق على أي مبتدئ يخطو خطواته الأولى في شأن ما. ويشير الوصف إلى المشاريع أو التطورات التي ما زالت في مراحلها الأولى، سواء كانت مخترعات إبداعية، أو تغيرات سياسية.

  • A pair of old boots hanging from an electric cable

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    بلغ السيل الزبى !

    يطال سمعك قول أحدهم "هذا سيجعلك تخلع حذاءك"، وهو تعبير يشير إلى موقف لا يطاق إلى درجة مقرفة أحياناً، وقد يتبعه رد فعل كبير. ما هو التعبير المشابه له في لغتك؟ داغمار برايتنباخ/ م.م/ ا.ف


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لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

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