 الكشف عن صورة نادرة لميسي وزوجته | عالم الرياضة | DW | 24.04.2019

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عالم الرياضة

الكشف عن صورة نادرة لميسي وزوجته

كشفت وسائل إعلام عن صورة نادرة تجمع النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي برفقة زوجته أنتونيلا روكوز. الصورة المُلتقطة على شاطئ بالأرجنتين تعود إلى سنة 1998، وترسم المعالم الأولى للعلاقة التي تجمع الثنائي منذ سنوات.

Schweiz, Lionel Messi mit Antonella Roccuzzo (picture alliance/Sven Simon/F. Hoemann)

صورة أرشيفية.

بعيداً عن عالم الساحرة المستديرة، الذي ينشر فيه سحره الكروي منذ سنوات، تُحاول جماهير كرة القدم معرفة كل تفاصيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاسيما وأن صاحب القدم اليسرى الساحرة يُسيج حياته الخاصة في أحيان كثيرة بأسوار عالية.

وقبل أيام، كان عشاق أحسن لاعب في العالم خمس مرات مع موعد خاص، يكشف الأيام الأولى لعلاقة ليونيل ميسي مع واحدة من أقرب الناس إلى قلبه، فقد نشرت صحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية صورة لميسي وهو في سن العاشرة برفقة زوجته الحالية أنتونيلا روكوز.

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في حفل ضخم بالقرب من المدينة التي نشأ بها، تزوج نجم كرة القدم ميسي من شريكة حياته وأم طفليه، وسط مجموعة من نجوم كرة القدم. يأتي الزفاف وسط مشاكل قضائية يواجهها ميسي مع السلطات الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من الضرائب. (01.07.2017)

ويشير موقع صحيفة "ديلي ميل" أن هذه الصورة لم يسبق أن تم رؤيتها من قبل، إذ يظهر ميسي برفقة زوجته ومجموعة من الأشخاص الذين تبدو على ملامحهم السعادة، وأضاف الموقع البريطاني أن الصورة التقطت على الشاطئ في بونتا موغوتيس بالأرجنتين.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن الصورة التقطت في  (يناير/ كانون الثاني 1998)، فقد كانت أنتونيلا على وشك بلوغ العاشرة من عمرها، وكانت كذلك صديقة مُقربة للغاية من ليونيل ميسي، وأردف أن أنتونيلا سافرت برفقة أسرتها إلى بونتا موغوتيس من أجل رؤية ابن عمها لوكاس سكاليا، الذي كان أحد أقرب أصدقاء ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي قد تعرف على أنتونيلا روكوز منذ مرحلة الطفولة، حيث بدأ علاقة هذا الثنائي في التشكل منذ تلك المرحلة، ليشد ليونيل ميسي الرحال بعدها ويرحل إلى برشلونة، من أجل اللعب مع الفريق الكتالوني.

وبعد سنوات من ابتعادهما عن بعضهما البعض، التحقت أنتونيلا روكوز بليونيل ميسي في برشلونة، حيث ظهرت مع النجم الأرجنتيني في عدة مناسبات وأحداث هامة.  وفي سنة 2017، عقد الثنائي قرانهما في حفل مميز حضره الكثير من الأشخاص.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    مانويل نوير ونينا فايس

    لسنوات طويلة ارتبط حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مانويل نوير بمصففة الشعر كاترين، لكن هذه العلاقة انتهت بالانفصال بعد مونديال البرازيل عام 2014. أما صديقته الحالية نينا فايس، فمازالت طالبة جامعية. إذا ظهر كلاهما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في حفل غنائي نظمته مؤسسة الإيدز الألمانية في برلين.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    ماريو غوتزه وآنه كاترين بروميل

    عندما كانت في الـ15 من عمرها بدأت صديقة غوتزه آنه كاترين بروميل عملها كعارضة أزياء، كما كشفت ولعها بالموسيقى عبر موقعها على الانترنيت، وذلك من خلال أغنياتها "هذا لي" و"لغة الجسد" التي قدمتهما تحت اسم "ترينا بي" المستعار . منذ عام 2012 وبطل العالم غوتزه يرتبط بعلاقة مع عارضة الأزياء بروميل التي تكبره بثلاث أعوام.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    لوكاس بودولسكي ومونيكا بوشلاسكي

    قبل بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية بفترة وجيزة، رزق لوكاس بودولسكي بطفلة. وكتب عبر تغريدة له على موقعه في تويتر "أنا فخور أن أكون أبا لابنتي التي ولدت في مدينة كولونيا، نحن سعداء وممتنون". ولدى بودولسكي ابن يدعى لويس وهو من مواليد 2008. تزوج بودولسكي في أبريل/ نيسان عام 2011 زواجا مدنيا في مدينة كولونيا. أما زواجه الكنسي فأقيم بعد شهرين في بولندا.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    توني كروس وجيسيكا فاربر

    أفضل أيام البطولة ستكون بالنسبة لنجم ر ريال مدريد توني كروس ربما ستكون أسبابها شخصية وبعيدة عن عالم الكرة، إذ ينتظر مع زوجته جيسيكا فاربر قدوم مولود جديد. علما أن كروس لديه طفل من مواليد 2013. وكان كروس قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام الألمانية قائلا "كرة القدم مهمة لكن الحياة الأسرية أهم". وكان كروس قد تزوج صديقة طفولته جيسيكا فاربر في عام 2015 في هايدلبرغ.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    بنديكيت وليزا هوفيديس

    لسنوات طويلة ارتبط مدافع شالكه ولاعب المنتخب الألماني بنديكيت هوفيديس بصديقة الطفولة ليزا، وتوجت العلاقة بالزواج عام 2015 في مدينة دسلدورف، حيث تعمل ليزا في مركز لممارسة اليوغا هناك.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

    أندريه شورله ومونتانا يوركه

    بعد انفصال أندريه شورله عن صديقته ساندرا تعرف بطل العالم في انكلترا على عارضة الأزياء الكندية مونتانا يوركه لتنشأ بينهما علاقة حب، ويعلنا عن خطوبتهما في عام 2015. وعندما انتقل شورله من تشلسي إلى فولفسبورغ انتقلت مونتانا معه إلى ألمانيا أيضا.

    الكاتب: د.ص


مختارات

وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

مثلما يختلف نجوم المنتخب الألماني يختلف أيضا جمال وكذلك طبيعة أعمال صديقاتهم وزوجاتهم. من لاعبة تنس شهيرة إلى معلمة يوغا وحتى مغنية. في معرض صور تتعرفون على أبرز نساء نجوم المنتخب الألماني لكرة القدم. (15.06.2016)  

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