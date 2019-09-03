 الكشف عن رواتب لاعبي باريس سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 12.10.2019

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عالم الرياضة

الكشف عن رواتب لاعبي باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن الرواتب السنوية للاعبي فريق باريس سان جيرمان. ويأتي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المقدمة ومُبتعداً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما أتى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مكانة متقدمة أيضاً.

UEFA Champions League | Paris St Germain vs. Crvena Zvezda Thomas Tuchel (Getty Images/AFP/A. Poujoulat)

صورة أرشيفية.

يتمتع باريس سان جيرمان بقدرات مالية كبيرة للغاية، ففريق العاصمة الباريسية لا يتردد كثيراً في فتح خزائنه من أجل الظفر بخدمات أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم، وذلك بسبب رغبته في تحقيق الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن "سخاء" باريس سان جيرمان، لا يقتصر فقط على دفع مبالغ مالية كبيرة جداً لجذب أحسن اللاعبين بل يمتد أيضاً إلى الرواتب السنوية، التي يحصل عليها من يحمل قميص هذا النادي الفرنسي الطموح.

مختارات

يزداد التشويق في مسلسل نيمار وبرشلونة الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد أن تحول عثمان ديمبلي إلى وجه العقدة في حبكة هذا المسلسل الدرامي. (30.08.2019)

بعد صيف ساخن، لم ينتقل نيمار إلى برشلونة وإنما بقي في باريس سان جيرمان. الجميع في المعقل الباريسي يحاول العودة إلى الحياة الطبيعية ولو مؤقتا وعلى رأسهم النجم البرازيلي، لكن المدرب وعلى ما يبدو يطالب بوتيرة أسرع.  (07.10.2019)

فقد كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن نيمار دا سيلفا، يعتلي قمة أكثر اللاعبين حصول على الأموال في باريس سان جيرمان، إذ يتقاضى الدولي البرازيلي حوالي 36 مليون يورو كراتب سنوي. أما زميله في خط الهجوم كيليان مبابي، فقد حل ثانياً براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "بيلد"، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن المهاجم الأوروغوياني أديسون كافاني يأتي ثالثاً في ترتيب أجور لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحصل كافاني على راتب يصل إلى 18 مليون سنوياً.

 ويأتي كابتن الفريق تياغو سيلفا في المرتبة الرابعة، إذ يبلغ راتب المدافع البرازيلي الصلب 14 مليون يورو في السنة. ويليه مباشرة الجناح الأرجنتيني الطائر أنخيل دي ماريا براتب قدره حوالي 13 مليون يورو سنويا، حسب نفس المصدر.

أما المُنتقل إلى باريس سان جيرمان من فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كيلور نافاس، فإنه يحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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