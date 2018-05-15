الكشف عن خطط فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطط رئيس فريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز في سوق انتقالات اللاعبين، بعد رحيل نجم "الميرنغي" الأول كريستيانو رونالدو، وأضافت أن بيريز يتجه إلى التخلي عن إبرام تعاقدات كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، والاعتماد عوضا عن ذلك على الشباب لقيادة قاطرة ريال مدريد في المرحلة القادمة.

وأوضحت نفس التقارير، أن الرسالة القادمة من سانتياغو برنابيو مفادها أن فلورنتينو بيريز، لن يقوم بتعاقدات مجنونة كما كان معروفا عيله سابقا، وأردفت أن كابتن الفريق سيرجيو راموس يعرف بدوره خطط فلورنتينو بيريز.

وبحسب نفس المصدر، يُعول فلورنتينو بيريز الآن على كل من الويلزي غاريث بيل، والنجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور (18 عاما)، لقيادة ريال مدريد في المرحلة القادمة مع مدرب الأبيض الملكي الجديد لوبيتيجي.

ويُتوقع أن يلعب غاريث بيل دورا كبيرا في الفريق، خاصة بعد رحيل نجم الريال الأول كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس، ورغبة صاحب القدم اليسرى القوية في لعب دور أكبر مع "الأبيض الملكي" في المرحلة القادمة.

ويشير موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد، سيعتمد على الشباب من أجل إعادة بناء الفريق، خاصة وأن الكثير من لاعبي "الميرنغي" تجاوزوا عتبة الثلاثين، وأضاف أن بيريز سيواصل سياسة جلب لاعبين شباب وصقل موهبتهم، من أجل مواصلة نجاح ريال مدريد.