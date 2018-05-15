 الكشف عن خطط فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 24.07.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن خطط فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز عاقد العزم على طي صفحة زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو. تقارير صحفية تكشف مشروع رئيس "الميرنغي" الكروي الجديد بالاعتماد على فلسفة كروية قطب رحاها الاستثمار في الشباب.

Florentino Perez (picture-alliance/dpa/EFE/J. Martin)

صورة من الأرشيف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطط رئيس فريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز في سوق انتقالات اللاعبين، بعد رحيل نجم "الميرنغي" الأول كريستيانو رونالدو، وأضافت أن بيريز يتجه إلى التخلي عن إبرام تعاقدات كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، والاعتماد عوضا عن ذلك على الشباب لقيادة قاطرة ريال مدريد في المرحلة القادمة.

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كثيراً ما تصدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للانتقادات، التي طالت مهاجم الفريق كريم بنزيما، لكن يبدو أن بيريز غير أخيراً موقفه حيال المهاجم الفرنسي، واقترح عليه الانتقال إلى وجهة كروية جديدة. فما هي يا ترى؟ (06.04.2018)

كثيراً ما أبدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تمسكه الكبير بنجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الفائز بخمس كرات ذهبية قد غيرت من قناعة بيريز، الذي حدد سعر كريستيانو رونالدو. (02.06.2018)

وأوضحت نفس التقارير، أن الرسالة القادمة من سانتياغو برنابيو مفادها أن فلورنتينو بيريز، لن يقوم بتعاقدات مجنونة كما كان معروفا عيله سابقا، وأردفت أن كابتن الفريق سيرجيو راموس يعرف بدوره خطط فلورنتينو بيريز.

وبحسب نفس المصدر، يُعول فلورنتينو بيريز الآن على كل من الويلزي غاريث بيل، والنجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور (18 عاما)، لقيادة ريال مدريد في المرحلة القادمة مع مدرب الأبيض الملكي الجديد لوبيتيجي.

ويُتوقع أن يلعب غاريث بيل دورا كبيرا في الفريق، خاصة بعد رحيل نجم الريال الأول كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس، ورغبة صاحب القدم اليسرى القوية في لعب دور أكبر مع "الأبيض الملكي" في المرحلة القادمة.

ويشير موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد، سيعتمد على الشباب من أجل إعادة بناء الفريق، خاصة وأن الكثير من لاعبي "الميرنغي" تجاوزوا عتبة الثلاثين، وأضاف أن بيريز سيواصل سياسة جلب لاعبين شباب وصقل موهبتهم، من أجل مواصلة نجاح ريال مدريد.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد 02.06.2018

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد.

Kolumnisten Emad El-Din Hussein

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