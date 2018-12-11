الكشف عن خطة ريال مدريد لضم نجم سان جيرمان

ذكر موقع "foot-sur7" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يحلم بضم الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف الموقع الفرنسي أن بيريز سيحاول جاهداً إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم الفرنسي الشاب مبابي.

وأوضح نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز، يُخطط لإبرام صفقات مدوية في الصيف القادم، إذ لن يتعاقد رئيس "الميرنغي" فقط مع النجم البلجيكي إيدين هازارد بل يضع أيضاً كيليان مبابي على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد الظفر بخدماتهم.

وتابع المصدر أن ريال مدريد، مستعد لإعطاء باريس سان جيرمان كلاً من المهاجم كريم بنزيما ومتوسط الميدان الموهوب إيسكو، بهدف إقناع النادي الباريسي التخلي عن مبابي، الذي يُتوقع أن يكون أفضل لاعب في العالم في السنوات القليلة المقبلة.

هذا ويُعاني إيسكو من تراجع حاد في مستواه، ويُلازم دكة بدلاء ريال مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة، فضلاً عن مشاكله مع جماهير "الأبيض الملكي". في حين يتعرض كريم بنزيما لصافرات الاستهجان بين الفينة والأخرى بسبب تذبذب مستواه، وإهداره في أكثر من مرة عدة فرص سانحة للتسجيل.

وبحسب المصدر، فإن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل سيستفيد – في حال تمت الصفقة- من قدوم بنزيما وإيسكو، اللذان يُعدان من بين أحسن اللاعبين في العالم، إذ يملك كل من بنزيما وإيسكو خبرة كبيرة فوق الملاعب الأوروبية، ويمكنهما مساعدة النادي الباريسي في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُعد هدف باريس سان جيرمان الرئيسي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان، أصدر مؤخراً بياناً شديد اللهجة ينفي فيه شائعات رحيل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا عن الفريق، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وتفادي تعرضه للعقوبة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.