 الكشف عن خطة ريال مدريد لضم نجم سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 18.12.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن خطة ريال مدريد لضم نجم سان جيرمان

وضع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خطة للظفر بخدمات نجم ينشر سحره الكروي مع باريس سان جيرمان. "الميرنغي" سيقدم عرضاً قوياً للفريق الباريسي على أمل إقناعه بالتخلي عن نجمه، الذي يتوقع أن يصبح الأفضل في العالم في وقت قريب.

Spanien Fußball Primera División Real Madrid v Athletic Bilbao 2:1 Benzema (picture-alliance/AP Photo/D. O. de Olza)

بنزيما وإيسكو يعدان طرفاً في هذا الصفقة المنتظرة.

ذكر موقع "foot-sur7" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يحلم بضم الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف الموقع الفرنسي أن بيريز سيحاول جاهداً إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم الفرنسي الشاب مبابي.

وأوضح نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز، يُخطط لإبرام صفقات مدوية في الصيف القادم، إذ لن يتعاقد رئيس "الميرنغي" فقط مع النجم البلجيكي إيدين هازارد بل يضع أيضاً كيليان مبابي على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد الظفر بخدماتهم.

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ذكرت تقارير صحفية أن هناك سبباً مُعيناً يدفع النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تفجير موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، بينما أثبت نجم باريس سان جيرمان علو كعبه وقاد فريق العاصمة الفرنسية إلى فوز مهم على مارسيليا العنيد. (30.10.2018)

ريال مدريد يُجهز لصفقة كروية كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة "الميرنغي" تعزيز صفوفه بلاعبين يساعدون الفريق على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية. (24.11.2018)

وتابع المصدر أن ريال مدريد، مستعد لإعطاء باريس سان جيرمان كلاً من المهاجم كريم بنزيما ومتوسط الميدان الموهوب إيسكو، بهدف إقناع النادي الباريسي التخلي عن مبابي، الذي يُتوقع أن يكون أفضل لاعب في العالم في السنوات القليلة المقبلة.

هذا ويُعاني إيسكو من تراجع حاد في مستواه، ويُلازم دكة بدلاء ريال مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة، فضلاً عن مشاكله مع جماهير "الأبيض الملكي". في حين يتعرض كريم بنزيما لصافرات الاستهجان بين الفينة والأخرى بسبب تذبذب مستواه، وإهداره في أكثر من مرة عدة فرص سانحة للتسجيل.

وبحسب المصدر، فإن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل سيستفيد – في حال تمت الصفقة- من قدوم بنزيما وإيسكو، اللذان يُعدان من بين أحسن اللاعبين في العالم، إذ يملك كل من بنزيما وإيسكو خبرة كبيرة فوق الملاعب الأوروبية، ويمكنهما مساعدة النادي الباريسي في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُعد هدف باريس سان جيرمان الرئيسي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان، أصدر مؤخراً بياناً شديد اللهجة ينفي فيه شائعات رحيل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا عن الفريق، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وتفادي تعرضه للعقوبة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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