الكشف عن تفاصيل عقد غريزمان مع برشلونة

منذ إعلان أنطوان غريزمان رحيله رسمياً عن فريقه أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، والحديث لا يتوقف عن الوجهة المستقبلية للنجم الفرنسي الهداف، الذي تسيل موهبته الكروية لعاب أكبر الأندية في القارة الأوروبية.

وكان أنطوان غريزمان، قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة في الموسم الماضي، بيد أن صاحب القدم اليسرى المميزة، أدار ظهره للنادي الكتالوني في آخر لحظة، وفضل مواصلة رحلته الكروية مع "الروخيبلانكوس". بيد أن غريزمان مستعد الآن لحمل قميص "البلوغرانا" بداية من الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "foot01" أن برشلونة سيضم أنطوان غريزمان في الأول من يوليو/تموز القادم؛ إذ سيدفع النادي الكتالوني 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي.

وتابع المصدر أن أنطوان غريزمان سيضحي بجزء كبير من راتبه السنوي من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني؛ إذ سيحصل على 17 مليون يورو في السنة عوضاً عن 23 مليون يورو، التي كان يحصل عليها مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

ونون نفس المصدر أن راتب النجم الفرنسي مع "البلوغرانا"، سيرتفع كل سنة بمبلغ مليون يورو إلى غاية سنة 2022-2021، حيث سيصل راتبه السنوي إلى 19 مليون يورو، وأضاف أن غريزمان سيحصل أيضاً على 2 مليون يورو كمكافأة في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

يُشار إلى برشلونة، في حاجة ماسة إلى مهاجم من نوعية أنطوان غريزمان في صفوفه، إذ أظهرت مباريات النادي الكتالوني، خصوصاً في الأمتار الأخيرة من الموسم حاجة الفريق إلى مهاجم هداف من طينة أنطوان غريزمان.