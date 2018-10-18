 الكشف عن أسباب تراجع مستوى محمد صلاح | عالم الرياضة | DW | 20.10.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن أسباب تراجع مستوى محمد صلاح

بعدما خطف الأضواء في الموسم الماضي مع فريق ليفربول، أرجعت تحليلات صحفية أن هناك ثلاثة أسباب تُفسر تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" هذا الموسم، في ظل توقعات بعودة "الفرعون" إلى التألق قريباً.

Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten 0:1 - Salah (Reuters/U. Marcelino)

صورة من الأرشيف.

نقل موقع صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، عن الخبير الرياضي المصري أحمد يوسف قوله، إن هناك ثلاثة أسباب تُفسر تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح، برفقة فريقه ليفربول هذا الموسم عكس ما كان عليه الوضع في الموسم الماضي، حيث كان صلاح نجم "الريدز" الأول بدون منازع.

وقال أحمد يوسف إن أول هذه الأسباب هو أزمة حقوق الصورة، التي اندلعت بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم قبيل نهائيات كأس العالم روسيا 2018. فقد تم استخدام صورة صلاح على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة، ما دفع إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها صلاح إلى الاعتراض، معتبرة ذلك دعاية لشركة أخرى منافسة لها.

مختارات

بعدما أبدى سابقاً رفضه الشديد بيع نجم الفريق الأول محمد صلاح، ذكرت تقارير صحفية أن "الريدز" قد يقبل برحيل الدولي المصري صوب وجهة أخرى. النادي الإنجليزي وضع شرطاً للاندية الراغبة في الظفر بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة. (18.10.2018)

"سيارة رائعة من دون عجلة" هكذا وُصف أداء محمد صلاح في لقاء ليفربول مع سيتي. كثيرون يرون أن "مو" في طريقه إلى العودة للمستوى الذي أظهره الموسم الماضي، أولهم مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي يقول إن "لا شيء يثير القلق". (08.10.2018)

وأوضح يوسف أن السبب الثاني، هو تعرض محمد صلاح إلى الإصابة في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وذلك بعد تدخل قوي من مدافع "الميرنغي" سيرجيو راموس، وأضاف أن السبب الثالث هو طريقة تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع محمد صلاح أثناء مونديال روسيا الأخير.

وأشار نفس المتحدث إلى أن صلاح "لم يعد نفس الشخصية المبتسمة"، وتابع وفقاً لما نقله موقع "ليفربول إيكو" البريطانية "حتى المباراة أمام منتخب إي سواتيني كانت محبطة للغاية بالنسبة له...فقد أهدر فرصاً سهلة، لكن الهدف الذي سجله من ركلة ركنية كان مُدهشاً".

هذا وكان مدرب "الريدز" يورغن كلوب قد أبدى في وقت سابق ثقته في النجم المصري محمد، ونصح المدرب الألماني صلاح في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ميرور" بضرورة التمتع بقسط من الراحة، من أجل العودة إلى مستواه المعهود.

يُشار إلى أن محمد صلاح ( 26 عاماً) سجل في هذا الموسم ثلاث أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل توقعات باستعادة النجم المصري حاسته التهديفية في الجولات القليلة القادمة.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

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يناديه المصريون بـ "ابننا" ويفضّل محبوه في العالم بأسره نعته بـ "الفرعون". محمد صلاح، قصة نجاح انبثقت من حي مغمور في مصر وصارت سيرة تتناقلها الألسن عبر العالم. إصراره كشاب لتحقيق حلمه الكروي جعله قدوة لكثيرين. (28.05.2018)  

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