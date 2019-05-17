الكشف عن أسباب انسحاب ليفربول من صفقة دي ليخت

ليس سراً أن موهبة مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت تُسيل لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، فالدولي الهولندي الشاب قدم موسماً رائعاً للغاية، وكان قريباً للغاية من قيادة أياكس أمستردام إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لولا هدف توتنهام في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتتصارع عدة أندية أوروبية كبيرة، من أجل الفوز بخدمات ماتياس دي ليخت على غرار: برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، فيما يبدو أن ليفربول قد انسحب من سباق ضم الدولي الهولندي في "الميركاتو" الصيفي.

وفي هذا الشأن، كشف موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" عن أسباب انسحاب ليفربول من صفقة ماتياس دي ليخت، وأضاف أن أول سبب هو قيمة الصفقة المرتفعة مالياً، إذ يعتزم أياكس أمستردام الحصول على 61 مليون جنيه استرليني من أجل السماح لدي ليخت بالرحيل.

وأضحت صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن ليفربول لا يريد مجدداً إنفاق مبلغ كبير، لاسيما وأن "الريدز" تعاقد قبل فترة ليست بالطويلة مع الحارس البرازيلي أليسون والمدافع فان دايك، وأضاف أن كل هذه الصفقات كلفت كثيراً خزينة النادي.

أما السبب الثاني، فهو عدم رغبة مدرب ليفربول يورغن كلوب في وقف تطور مدافع "الريدز" غوميز، حيث يخشى المدرب الألماني من أن التعاقد مع ماتياس دي ليخت قد يتسبب في تراجع مستوى غوميز، ويؤدي بالتالي إلى جلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة للغاية.

يُشار إلى أن برشلونة، أصبح قريباً للغاية من ضم ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية، إذ من المتوقع أن تحسم الصفقة في وقت قريب للغاية، لاسيما مع رغبة اللاعب في الانتقال إلى الفريق الكتالوني، حسب ما أوردت تقارير صحفية متطابقة.