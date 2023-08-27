 الكساح.. مرض القرن التاسع عشر يعود للظهور من جديد! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.08.2023

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صحة

الكساح.. مرض القرن التاسع عشر يعود للظهور من جديد!

الكساح عادة من الأمراض التي طالها النسيان، لكن ما أثار الانتباه هو عودة هذا المرض للظهور مؤخرا في اسكتلندا. فماذا وراء هذه الحالات؟ وكيف يمكن تفسير الأعراض التي تظهر على المصابين بهذا المرض الذي يعود للقرن التاسع عشر؟

صورة أشعة ملونة للجزء السفلي من جسم الطفل.

الكساح هو اضطراب يصيب الأطفال وينطوي على تليين العظام وإضعافها، وينجم في المقام الأول عن نقص فيتامين د.

دق الأطباء الاسكتلنديون ناقوس الخطر بعد أن أعلنت السلطات الصحية بالبلاد تسجيل 442 حالة الإصابة بمرض الكساح العام الماضي. وهو ما أكدته أيضا المجلة الطبية الألمانية. وسجلت هذه الحالات ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت عام 2018،  354 حالة.

وتسعى الجهات المسؤولة إلى البحث في علاقة هذه الإصابات بالظروف الاقتصادية الصعبة للعائلات التي ظهرت فيها هذه الحالات.

فماذا نعرف عن هذا المرض؟

مختارات

يقول الدكتور كريستوف شبيشت في حوار مع قناة RTL الألمانية إنّ "الكساح ليس مرضا معديا أو وراثيا وإنما ناجم عن النقص الشديد في فيتامين د بالجسم ويعزز ذلك قلة التعرض للشمس أو نقص التغذية".

ويوضح الطبيب شبيشت أنه" مع النقص في الهرمون الذي ينتج تلقائيا من الجسم تصبح العظام لينة وتتعرض للتشوه"، لذلك عادة ما تظهر لدى الأطفال المصابين بالمرض أعراض مثل السيقان المقوسة، أو تفكُّك الرُّكبتَين.

وغالبًا ما يعاني الرضع والأطفال الصغار المصابون بالكساح أيضًا من آلام العظام، وينمون ويتطورون بشكل أبطأ كما أنهم يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ويوضح الدكتور شبيشت: "النقص الكبير في فيتامين د يدمر جهاز المناعة، والمصابون بهذا المرض يكون جهاز المناعة عندهم ضعيف".

ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع فيتامين د؟

لذلك ينبغي الانتباه إلى تعرض الأطفال للعدوى ومراقبة صحتهم العامة وهل يعانون من خمول عام. وكل هذه الأمور يمكن فحصها في اختبارات الدم، كما يوضح الدكتور شبيشت. أما إذا ظهرت التشوهات على العظام فإن مرض الكساح يكون قد تمكن من الطفل. حسب ما جاء على موقع صحيفة شتيرن الألمانية.

لماذا المزيد من حالات الكساح في اسكتلندا؟

لمنع ظهور مرض الكساح عند الأطفال ينبغي على الوالدين الحرص على إعطاء أطفالهم الرضع حبوب الفيتامين د التي يصفها الطبيب خاصة في العامين الأولين.

ويوضح الدكتور شبيشت ذلك بالقول "بطبيعة الحال الأطفال الرضع لا يمكنهم ولا ينبغي لهم التعرض للشمس بشكل مباشر لأخذ فيتامين د. لذلك فإن مستحضرات فيتامين د والتغذية المتوازنة تساعد الأطفال على تخزين هذا الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجونها."

يشرح الطبيب شبيشت سبب تسجيل المزيد من حالات الكساح في اسكتلندا على النحو التالي: "اسكتلندا في الحقيقة ليست بلدا مشمسا إلى حد كبير. لكن سوء التغذية يلعب أيضًا دورًا مهمًا، لأنه حتى في الماضي كانتأمراض العظام منتشرة على نطاق واسع، خاصة في الأحياء الفقيرة".

أما فيما يتعلق بألمانيا فلا يوجد هناك تزايد في حالات الإصابة بمرض الكساح، لكن الدكتور شبيشت يؤكد تنامي أعراض نفص الفيتامين د على الأشخاص. ويؤكد أيضا أن الأمراض المستوردة مثل السل والجرب  ستصبح أكثر انتشارا.

هـ.د/ أ.ح

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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