الكرنفال في ألمانيا

احتفال شعبي سنوي منتشر على نطاق واسع في غرب وجنوب ألمانيا. يستمر الاحتفال عدة أيام يسودها مسيرات في الشوارع واحتفالات يشارك فيها الناس من مختلف الأطياف ومراكز صنع القرار.

تاريخيا يعود الكرنفال الى المذهب الكاثوليكي بما في ذلك الطقوس التي تنتهي بأربعاء الرماد، ولذا تنحصر أصوله في بافاريا ومناطق راينلاند والنمسا. يُسمى في غرب ألمانيا "الكرنفال"، بينما يُسمى "فاشنغ" في جنوبها وفي النمسا. أما في سويسرا وبعض المناطق الناطقة بالألمانية حولها فيُدعى "فاشناخت". وتقع أكبر استعراضات الكرنفال في مدينة براونشفايغ شمال ألمانيا.