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الكرملين

قصر الكرملين هو أشهر معالم موسكو المعمارية والتاريخية ومقر الرئيس الروسي. تُقام في القصر مراسيم استقبال رؤساء الدول والحكومات وتُوقع فيه أهم الاتفاقيات بين روسيا ومختلف دول العالم.

يقع مجمع قصر الكرملين على الضفة اليسرى لنهر موسكو. تم بناء القصر التاريخي الكبير في النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد الإمبراطور نيكولاي الأول. شهد الكرملين عدة توسعات لعل أبرزها بناء القصر الحكومي الحالي في عهد الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروشوف خلال ستينات القرن الماضي. يضم المجمع بمختلف أقسامه قاعات ومكاتب رئاسية وأخرى للاحتفالات والاجتماعات والمهرجانات والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأوبرا والباليه.

TOPSHOT - Members of a local electoral commission empty a ballot box at a polling station after the last day of the three-day parliamentary election, in Moscow, on September 19, 2021. - The vote will see lawmakers elected to the 450-member lower house State Duma, where United Russia currently holds 334 seats, and to several local legislatures. After a year that saw a historic crackdown on the opposition and with President Vladimir Putin's United Russia party floundering in the polls, authorities are doing what they can to drum up interest in parliamentary elections taking place over three days from 17-19 September, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

حزب بوتين يعلن فوزه في الانتخابات.. تنديد غربي وانتقادات داخلية! 20.09.2021

انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب اتهامات بالتزوير، فيما نددت واشنطن تندد بأجواء وظروف الانتخابات معتبرةً أن الروس "مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية". الكرملين وصف الانتخابات بـ"الحرة والنزيهة".
NOVOSHAKHTINSK, ROSTOV-ON-DON REGION, RUSSIA SEPTEMBER 18, 2021: A woman casts her ballot during the 2021 Russian parliamentary election at polling station No 1470. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021 voters will go to the polls to elect members of the Russian State Duma voters will also elect heads of nine Russian regions and 39 constituent regions of Russia will hold regional parliamentary elections. Erik Romanenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS110F8A

وسط اتهامات بالتزوير - حزب "بوتين" يعلن فوزه بثلثي مقاعد الدوما 20.09.2021

أعلن حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير وحملة قمع وإقصاء لأبرز معارضي الكرملين. ويحتفظ الحزب بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور.
Russian citizens read their ballots at a polling station during parliamentary elections at the Russian embassy in Vilnius, Lithuania, Sunday, Sept. 19, 2021. The election is widely seen as an important part of President Vladimir Putin’s efforts to cement his grip on power ahead of the 2024 presidential polls, in which control of the State Duma, or parliament, will be key. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

نتائج أولية: حزب بوتين يتصدّر انتخابات مجلس الدوما 19.09.2021

مع فرز تسعة بالمئة فقط من الأصوات على مستوى البلاد، أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التشريعية الروسية فوز حزب روسيا الموحدّة بنحو 38.57 بالمئة من الأصوات، في اقتراع استُبعد منه أبرز معارضي الكرملين.
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

معارضون ينددون بحجب "تطبيق نافالني" مع انطلاق الانتخابات الروسية 17.09.2021

وسط استياء كبير واتهامات بالرضوخ لضغوط السلطات، نددت المعارضة الروسية بحجب تطبيق إلكتروني للاحتجاج على الانتخابات البرلمانية الروسية من متاجر "غوغل" و"آبل"، في خضم فتح مراكز الاقتراح.
Russia's Prime Minister Vladimir Putin (R) and Gazprom CEO Alexei Miller attend a gas pipeline opening ceremony in Russia's far eastern city of Vladivostok, in this September 8, 2011 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. Picture taken September 8, 2011. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Yuri Maltsev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS)

الغاز الطبيعي.. سلاح الدب الروسي لابتزاز أوروبا؟ 10.09.2021

رغم المعارضة الشديدة للولايات المتحدة ولجزء كبير من أوروبا، تمكنت ألمانيا من فرض إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2". ويرى المعارضون في الأنبوب سلاحاً قوياً في يد الكرملين قد لا يتردد مستقبلاً في استعماله لابتزاز أوروبا.
Russian President Vladimir Putin and U.S. President Joe Biden shake hands during a meeting at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

على أرض محايدة .. قمة "الخطوط الحمراء" بين بايدن وبوتين 16.06.2021

مع انخفاض العلاقات بين بلديهما إلى أدنى مستوى، انطلقت قمة تاريخية بين جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة "الخطوط الحمراء" والمصالح المشتركة، في وقت تعيد واشنطن رسم علاقاتها الخارجية في فترة ما بعد ترامب.
epa02625235 Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (L) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV

قمة تجمع بين بوتين وبايدن في جنيف... ما أبرز ملفاتها؟ 25.05.2021

أعلن البيت الأبيض وكذلك الكرملين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان لأول مرة منذ وصول بايدن للحكم، وسيعقدان قمة في 16 حزيران/ يونيو في جنيف. ما هي أبرز الملفات المتوقع تداولها في القمة؟
In this photo taken on Monday, May 11, 2020, Russian President Vladimir Putin delivers his speech while congratulating graduates of Russian military academies and universities on the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in WWI at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) |

بعيداً عن الإعلام.. بوتين يتلقى لقاح كورونا بعد أشهر من تطويره 23.03.2021

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتلقى أحد لقاحات كورونا الثلاثة التي طورتها بلاده لكن بعيداً عن الإعلام، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين متأخرة.
10.03.2011 epa02625257 U.S. Vice President Joe Biden (L) speaks with Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV ++

بوتين رداً على بايدن: القاتل هو من يصف الآخر بذلك! 18.03.2021

بعد أن وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"القاتل"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك". ووصف الكرملين تصريحات بايدن بـ"السيئة جداً"، وقال: "من الآن فصاعداً سننطلق من هذا المبدأ".
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

تقرير: ألمانيا في صلب حملات دعائية روسية "مضللة" 09.03.2021

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي كيف تحولت ألمانيا إلى محور لجهود تضليل معلوماتية روسية في السنوات الأخيرة، وذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في التكتل.
Russian opposition leader Alexei Navalny, accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, attends a court hearing in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

صحف ألمانية: نافالني بطل تراجيدي يقض مضاجع الكرملين 03.02.2021

يسعى أليكسي نافالني، أبرز معارضي الكرملين، إلى إسقاط فلاديمير بوتين من عرش الاتحاد الروسي الذي يقوده منذ أكثر من عشرين عاما. بوتين المعتد بنفسه أكثر من أي زعيم آخر، يجد نفسه هذه المرة في مأزق غير مسبوق حسب معلقين ألمان.
Police officers detain a man during a protest against the jailing of opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, on Sunday, Jan. 31, 2021. Thousands of people took to the streets Sunday across Russia to demand the release of jailed opposition leader Alexei Navalny, keeping up the wave of nationwide protests that have rattled the Kremlin. Hundreds were detained by police. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

روسيا.. اعتقالات واسعة وطوق أمني على "قلب موسكو" 31.01.2021

أعلن مسؤول ألماني بأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا وصلت لهوة منذ "تسميم" نافالني، لأن الكرملين لا يقبل، برأيه، بوجود معارضة قوية. السلطات الروسية اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا مطالبين بالإفراج عن نافالني.
A man holds a placard reading One for all, all for one during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Omsk, Russia January 23, 2021. REUTERS/Alexey Malgavko

نافالني يحرك الشارع الروسي.. فهل يهز عرش بوتين؟ 27.01.2021

كسب المعارض الروسي نافالني جولة من وراء القضبان بتلبية عشرات آلاف المحتجين لندائه والنزول إلى الشارع، لكن معركته مع الكرملين طويلة فإلى متى يصمد هو وأنصاره؟ وما هي الأوراق التي يملكها ويمكن أن يستخدمها ضد بوتين وحزبه؟

Police detain a protester during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in downtown Moscow on January 23, 2021. - Navalny, 44, was detained last Sunday upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

واشنطن وبروكسيل تدينان الاعتقالات الجماعية في روسيا 24.01.2021

أثارت أعمال العنف والاعتقالات الجماعية للشرطة الروسية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن معارض الكرملين أليكسي نافالني انتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

Russian President Vladimir Putin takes part in a a video conference call with members of the working group on amendments to the Russian constitution at the Novo-Ogaryovo residence, outside Moscow, Russia July 3, 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

نافالني يتهم بوتين بامتلاك مجمع فخم والكرملين ينفي 19.01.2021

بعد يومين من توقيفه، اتهم المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتلاك مجمع فخم، واصفاً المجمع بأنه "دولة داخل روسيا"، وقال إن بوتين "مهووس بالثروات والترف". لكن الكرملين نفى اتهامات نافالني.
17.01.2021 *** Eine Anhängerin des Kremlgegners Nawalny steht am Flughafen BER. Hier wird der Abflug von Nawalny mit einem Flugzeug der der Fluggesellschaft „Pobeda“ zurück nach Moskau erwartet. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Er gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

ترقباً لوصول نافالني.. إجراءات أمنية مشددة في مطار موسكو 17.01.2021

أفادت تقارير إعلامية من موسكو أن أجهزة الأمن شددت إجراءاتها في مطار فنوكوفو استعدادا لوصول المعارض أليكسي نافالني عائدا من برلين بعد أشهر من العلاج، فيما أشارت السلطات الروسية إلى أنها تخطط للقبض على نافالني فور وصوله.
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