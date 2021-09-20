قصر الكرملين هو أشهر معالم موسكو المعمارية والتاريخية ومقر الرئيس الروسي. تُقام في القصر مراسيم استقبال رؤساء الدول والحكومات وتُوقع فيه أهم الاتفاقيات بين روسيا ومختلف دول العالم.

يقع مجمع قصر الكرملين على الضفة اليسرى لنهر موسكو. تم بناء القصر التاريخي الكبير في النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد الإمبراطور نيكولاي الأول. شهد الكرملين عدة توسعات لعل أبرزها بناء القصر الحكومي الحالي في عهد الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروشوف خلال ستينات القرن الماضي. يضم المجمع بمختلف أقسامه قاعات ومكاتب رئاسية وأخرى للاحتفالات والاجتماعات والمهرجانات والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأوبرا والباليه.