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الكتاب الإلكتروني

مع اتساع نطاق استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بلوحات مفاتيح افتراضية، انتشر الكتاب الإلكتروني الذي بدأ يلقى إقبالا في عدد من الدول كألمانيا، بل ويرى فيه البعض تهديدا للكتاب الورقي.

توقعت شركة "بي دبليو سي" الاستشارية في فرانكفورت أن تبلغ مبيعات القراءة الإلكترونية للروايات والقصص البوليسية بما في ذلك كتب الأطفال والشباب نحو 852 مليون يورو بحلول عام 2017 ، وهو ما يعني زيادة سنوية بمعدل في المائة 43. ولا يعد هذا الأمر غريبا نظرا لسهولة اقتناء كتابك المفضل في دقائق قليلة عبر الانترنت، إضافة إلى سهولة نقل عشرات الكتب في لوحة إلكترونية واحدة.

Vladislav Martynov, CEO of Yota Devices company, presents the new YotaPhone smartphone during a ceremony in Moscow, December 4, 2013. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY TELECOMS)

هاتف روسي ذكي بشاشتين! 13.12.2013

ربما كان الكثيرون يحلمون بامتلاك هاتف بشاشتين واحدة أمامية وأخرى خلفية، وهو أمر أصبح اليوم متاحا مع هاتف روسي جديد يحمل اسم يوتافون. الهاتف الجديد يوفر لصاحبه مزايا إضافية ومختلفة مقارنة بباقي الهواتف الذكية.
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دراسة تتوقع نموا في الكتاب الإلكتروني الروائي 08.10.2013

تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نشرت إحدى مراكز الإحصاء نتائج استطلاع أظهرت مواظبة الألمان على قراءة الكتب وتنبأت بتزايد إقبالهم على الكتاب الإليكتروني الروائي.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 10: A young girl looks at a Sony e-book at the Frankfurt Book Fair on October 10, 2012 in Frankfurt, Germany. The Frankfurt Book Fair is the largest in the world and will run from October 10 - 14, 2012. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

من برلين إلى شتى أنحاء العالم عبر الكتاب الإلكتروني 10.08.2013

تسعى دار نشر صغيرة، تتخذ من إحدى ضواحي العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، إلى الدخول إلى أسواق الكتاب الناطقة باللغة الانجليزية عبر ترجمة أعمال أدبية ألمانية وبعض اللغات الأوروبية الأخرى وبيعها على شكل كتب إلكترونية.
Books from the Penguin publishing company are displayed in a book store in Central London on October 29, 2012. Penguin and Random House are to merge to create a leading publisher of English-language books as the pair seeks to cut costs in the face of fast-rising ebook publishing, their parent groups announced. AFP PHOTO / LEON NEAL (Photo credit should read LEON NEAL/AFP/Getty Images)

ميلاد أكبر دار نشر في العالم لمواجهة منافسة عصر الإنترنت 04.07.2013

شكل اندماج داري النشر راندوم هاوس التابعة لمؤسسة بيرتلسمان وبنجوين التابعة لمؤسسة بيرسون، ميلاد أكبر دار نشر في العالم. المجموعة الجديدة تسعى لتثبيت أقدامها في سوق النشر العالمية ومواجهة تحديات عصر النشر الالكتروني.
Electronic book © tverkhovinets #29785313

الكتب الأمريكية الإلكترونية تقلق الناشرين الأوروبيين 07.02.2012

انخفضت مبيعات الكتب الأوروبية بسبب المنافسة الشديدة لها من قبل مواقع النشر الأمريكية العملاقة، مثل موقع أمازون. اكتساح دور النشر هذه لأسواق جديدة مثل الكتاب الإلكتروني يزيد أيضا من قلق الناشرين الأوروبيين.
Bild Links:Bücher des neuen Literatur Nobelpreisträgers, dem chinesichen Exil-Schriftsteller Gao Xingjian, hält Fred Pusch vom Bochumer Projektverlag am Donnerstag (12.10.2000) Bild rechts: Amazon CEO Jeff Bezos displays a Kindle during an interview Tuesday, Oct. 6, 2009 --- DW-Grafik: Peter Steinmetz 2009_10_13-Buch-versus-Ebook

"القارئ الإلكتروني" لزيادة قدرة الكتاب الالكتروني على المنافسة 13.10.2011

بينما يجد تجار الكتب التقليدية صعوبة في تقبل الكتاب الإلكتروني، وجد اتحاد تجار الكتب في ألمانيا مخرجا لذلك من خلال قارئ كتب إلكتروني خاص. وتؤكد دراسة ألمانية عدم وجود فوارق في قراءة الكتب الالكترونية والمطبوعة.
www.kotobarabia.com e-book Verlag

دار كتب إلكترونية لتعزيز التواصل مع قراء العربية 19.05.2005

انطلقت الأسبوع الماضي أول دار عربية للنشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتهدف إلى تسهيل عملية النشر عن طريق استخدام تقنية الكتاب الإلكتروني. المناطق المحرومة من وصول الكتب والعرب المقيمين في المهجر هما أكبر المستفيدين.