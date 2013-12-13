مع اتساع نطاق استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بلوحات مفاتيح افتراضية، انتشر الكتاب الإلكتروني الذي بدأ يلقى إقبالا في عدد من الدول كألمانيا، بل ويرى فيه البعض تهديدا للكتاب الورقي.

توقعت شركة "بي دبليو سي" الاستشارية في فرانكفورت أن تبلغ مبيعات القراءة الإلكترونية للروايات والقصص البوليسية بما في ذلك كتب الأطفال والشباب نحو 852 مليون يورو بحلول عام 2017 ، وهو ما يعني زيادة سنوية بمعدل في المائة 43. ولا يعد هذا الأمر غريبا نظرا لسهولة اقتناء كتابك المفضل في دقائق قليلة عبر الانترنت، إضافة إلى سهولة نقل عشرات الكتب في لوحة إلكترونية واحدة.