الكبسولة القلبية هي عبارة عن جهاز منظم لضربات القلب، إذ تقوم بتزويد القلب بالكهرباء اللازمة، ولكن ما يميزها عن منظم ضربات القلب العادي هو أنها تعمل بدون كابل يصلها بالبطين.

ينصح أخصائيو القلب لمن يعاني من مشكلة تنظيم ضربات القلب باستعمال جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد الذي يدعم نبض القلب عند الضرورة ويزوده بالكهرباء اللازمة. أجهزة تنظيم نبض القلب التقليدية تزرع تحت الجلد وتوصل عبر كابل بالبطين. أما الكبسولة القلبية فهي من دون كابل. إذ يتم إدخال الكبسولة الصغيرة عبر قثطرة إلى القلب، وتعلق بعضلة القلب بواسطة خطاف وتعطي النبضات الكهربائية عندما يحتاجها القلب، ما يساعد على تفادي المشاكل المرتبطة بالكابل منها انقطاعه أو تلفه ما يمكن أن يؤدي إلى انسداد في الأوردة الدموية.