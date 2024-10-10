الكورية الجنوبية هان كانغ تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2024

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة من العمر 53 عاما بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

ولاحظت الأكاديمية السويدية أن "أعمال هان كانغ تتميز بهذا التعرض المزدوج للألم، والتوافق بين العذاب العقلي والعذاب الجسدي، في ارتباط وثيق بالفكر الشرقي". وقال رئيس لجنة نوبل أندرس أولسون للصحافيين إن الكاتبة المولودة في 27 تشرين الأول/ نوفمبر 1970 في غوانغجو بكوريا الجنوبية، تتمتع "بوعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، وبين الأحياء والأموات، ومن خلال أسلوبها الشعري والتجريبي، تعتبر مبتكرة في مجال النثر المعاصر".

وحققت هان كانغ التي تقيم في العاصمة سول، نجاحا عالميا بروايتها "النباتية"The Vegetarian الصادرة عام 2007 التي فازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016. وتصور الرواية المؤلفة في ثلاثة أجزاء العواقب العنيفة لرفض بطلة الرواية يونغ هاي أكل اللحوم، مما جعل محيطها ينبذها بقساوة.

حققت هان كانغ نجاحا عالميا بروايتها "النباتية"The Vegetarian الصادرة عام 2007 صورة من: Yonhap/picture alliance

بدأت مسيرة كانغ الأدبية في عام 1993 بنشر عدد من القصائد في مجلة أدبية وظهرت بواكير أعمالها النثرية في عام 1995 بمجموعة قصص قصيرة بعنوان "حب يوسو". كما كرّست نفسها للفن والموسيقى أيضا، إلى جانب الكتابة، وهو ما ينعكس في مجمل نتاجها الأدبي.

وباتت هان كانغ أول كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل الآداب، إلاّ أن الرئيس السابق كيم داي جونغ الذي تولى السلطة بين 1998 و2003 سبقها عام 2000 إلى نيل جائزة نوبل، ولكن تلك المخصصة للسلام، عن "جهوده من أجل السلام والمصالحة مع كوريا الشمالية".

وكان من بين المرشحين المفضلين لدى المراهنين قبل الإعلان الكاتب الصينية كان شيويه وعدد من المرشحين المحتملين الدائمين الآخرين مثل الكيني نغوغي وا ثيونغو والأسترالي جيرالد مورنان والكندية آن كارسون.

ويرى كثيرون أن جائزة الآداب ضمن جوائز نوبل هي الأكثر سهولة في الحصول عليها ومن ثم يلاحق اختيارات الأكاديمية ثناء وانتقادات بالقدر نفسه غالبا. وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

ع.غ/ خ.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)