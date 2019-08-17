 القوى المدنية في هونغ كونغ تتحدى بكين بمظاهرة سلمية ضخمة | أخبار | DW | 18.08.2019

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أخبار

القوى المدنية في هونغ كونغ تتحدى بكين بمظاهرة سلمية ضخمة

من جديد شارك عشرت الآلاف من المحتجين في هونغ كونغ على هيمنة بكين على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، في تحد لتهديدات الصين التي تلوح بقوتها العسكرية لقمع المتظاهرين، وفي تحد أيضا للأمطار والرياح العاتية التي عصفت بالجزيرة.

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste (AFP/I. Lawrence)

احتشد المحتجون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ الأحد(18 آب/أغسطس 2019) استعدادا لتجمع كبير يهدف للإثبات لمسؤولي المدينة أنّ الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي واسع على الرغم من تصاعد العنف والتحذيرات المتزايدة من بكين.

وتسببت عشرة أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في معارك مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز المسيّل للدموع. وفي القوت نفسه اتخذت الصين مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، معتبرة التظاهرات الأكثر عنفا أفعالا "شبه إرهابية".

مختارات

تشهد هونغ كونغ أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين قبل نحو 22 عاما. ودعت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى "تحقيق حيادي" في أعمال العنف هناك. وأعلن مطار هونع كونغ تعليق جميع رحلات الإقلاع والسماح فقط بالهبوط. (13.08.2019)

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء الأوضاع في هونغ كونغ. وفيما دعت المستشارة ميركل للحوار والقيام بكل شيء من أجل تجنب العنف وحفظ مكتسبات المواطنين هناك، أوصى وزير الخارجية ماس الألمان بعدم السفر إلى هونغ كونغ. (14.08.2019)

ورغم الاشتباكات التي تدور عادة ليلا، لم تحظ الحركة الاحتجاجية سوى بتنازلات قليلة من قبل الصين او مسؤولي المدينة غير المنتخبين. ومنع متظاهرون الثلاثاء مسافرين من اتمام إجراءات السفر في مطار المدينة، ولاحقا اعتدوا على رجلين اتهما بأنهما جاسوسان للصين.

وأساء انتشار الصور والمشاهد إلى الحركة التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة أو مؤسسات حكومية، ودفعت بالمتظاهرين للتفكير مليا بأهدافهم. وبذلك يكون تجمع الأحد في "منتزه فكتوريا" محاولة لإعادة الحركة الاحتجاجية لمسارها السلميّ.

وتظاهرة الأحد "عقلانية وغير عنيفة" بحسب "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" التي دعت إلى التجمع وهي مجموعة احتجاجية ترفض العنف كانت في السابق القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي سجلت مشاركة قياسية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو عندما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع. وسمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة الأحد لكنها منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة.

 وسبق أن تجاهل المتظاهرون قرارات حظر سابقة في الأسابيع الماضية ما أدى إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. إلا أن متظاهري الأحد حافظوا على سلمية المظاهرة ولم يتحركوا داخل المدينة، حسب الاتفاق مع الشرطة المحلية.

وبهدف نشر الخوف والرعب بين المتظاهرين، نشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أيضا صورا لعسكريين وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ كونغ، فيما حذرت الولايات المتحدة بكين من عواقب إرسال جنود، وهي الخطوة التي يقول العديد من المحللين إنها ستسيء إلى سمعة الصين وستكون كارثة اقتصادية عليها.

ح.ع.ح/إ.ف(أ.ف.ب)

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    قام رجال الشرطة الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بفكّ حصار نفق احتله ناشطون باستخدام الهراوات. وبالإضافة إلى جرح عدد من المتظاهرين، جرى اعتقال عشرات آخرين.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    كانت هذه أشد الاشتباكات منذ استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع قبل أسبوعين. ورغم أن الشرطة انسحبت في البداية من النفق المسدود، فإنها تدخلت بعد ذلك.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    حسب ما أفاد شهود عيان، لجأ رجال الشرطة في مواجهة المتظاهرين إلى ضربهم وغير ذلك من أعمال العنف البشعة. ويظهر مقطع فيديو شخص يدوسه رجال شرطة بالأقدام.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    يشكل النفق الذي سده المتظاهرون جزءاً من طريق رئيسي في هونغ كونغ. ومرت ساعة كاملة حتى استعادت الشرطة سيطرتها عليه.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    مرة أخرى، قضى مئات الآلاف من المتظاهرين ليلتهم في إحدى المخيمات الثلاثة المؤقتة المنتشرة في المدينة.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    سبب هذه الاحتجاجات قرار صيني يسمح بإجراء انتخابات مباشرة في هونغ كونغ وينص في الوقت نفسه على قيام بكين بتعيين المرشحين للانتخابات بنفسها.

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    كان من المقرر أصلاً إجراء محادثات في الأسبوع الماضي بين ممثلي حركة الاحتجاج وحكومة هونغ كونغ للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية. لكن المحادثات ألغيت بشكل مفاجئ...

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    احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

    تصر كل من الحكومة المركزية في بكين وحكومة هونغ كونغ على موقفهما، إذ ما تزالان غير مستعدتين لتقديم أية تنازلات لحركة الاحتجاج الديمقراطي. الكاتب: إيستر فيلدن/ أخيم زيغيلو


مختارات

احتجاجات هونغ كونغ تتفاقم

اندلعت في هونغ كونغ اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مطالبين بمزيد من الديمقراطية، أدت أيضاً إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، وذلك بعد سدّ المتظاهرين لأحد أنفاق المرور الحيوية في المدينة. (16.10.2014)  

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