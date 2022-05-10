 القوات الجوية الأمريكية تعلن نجاح اختبار سلاح فرط صوتي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القوات الجوية الأمريكية تعلن نجاح اختبار سلاح فرط صوتي

سلاح الجو الأمريكي يعلن إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت مطلع الأسبوع. وهذا النوع من الصواريخ أعلن عن استخدام روسيا له أثناء غزوها لأوكرانيا.

صواريخ فرط صوتية أمريكية (12/6/2019)

صواريخ فرط صوتية أمريكية

 

قالت القوات الجوية الأمريكية الاثنين (16 مايو/ أيار 2022)، إنها اختبرت بنجاح سلاحا فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات. وأضافت في بيان أن الاختبار أجري يوم السبت قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز بي-52 سلاح استجابة سريعة يطلق من الجو.

والولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي يطور أسلحة فرط صوتية التي تزيد سرعتها وقدرتها على المناورة صعوبة رصدها واعتراضها.

ووصف الجنرال هيث كولينز، المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية ذلك بـ "الإنجاز الكبير".

وعانى برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية من ثلاثة إخفاقات في اختبارات الصاروخ قبل هذا النجاح الأخير بسبب وجود عيوب أدت إلى تأجيل اختبار الصاروخ.

وركزت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل متزايد على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعد أن أصبح نواب الكونغرس قلقين من تخلف الولايات المتحدة عن البرامج الصينية والروسية.

وفي العام الماضي، اختبرت الصين بنجاح سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت يدور حول العالم قبل أن يصيب هدفه.

ومؤخرا، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في الحرب، عندما أطلقت صواريخ إسكندر وكينزال على أوكرانيا.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

 

مشاهدة الفيديو 01:38

جدل في ألمانيا بشأن تزويد الجيش الأوكراني بمزيد من الأسلحة

مختارات

ما هي الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟

تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.  

مواضيع ذات صلة

03.05.2022, USA, Washington: Demonstranten protestieren vor dem Obersten Gerichtshof der USA für das Recht auf Abtreibung. Foto: Alex Brandon/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

قانون الإجهاض يضع الحريات الفردية في الولايات المتحدة قيد الاختبار 10.05.2022

تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.

Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, besucht die Kirche im Rahmen eines Besuches der Stadt Butscha, 10.05.2022. Baerbock reist als erste Vertreterin der Bundesregierung nach dem Beginn des Krieges in die Ukraine. Butscha wurde bekannt durch ein Massaker mutmasslich durch Angehoerige der russischen Streitkraefte im Zuge der Besetzung der Stadt im Rahmen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Laut ukrainischen Angaben wurden ueber 400 Zivilisten getoetet.

بيربوك أول وزيرة في الحكومة الألمانية تزور أوكرانيا 10.05.2022

بعد جدل وانتقادات أوكرانية لبرلين، بدأت وزيرة الخارجية الألمانية اليوم زيارة لكييف، لتصبح أول وزيرة ألمانية تتوجه إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. أنالينا بيربوك وعدت بدعم كييف في التحقيق حول جرائم بوتشا.

Defense Secretary Lloyd Austin speaks at a news conference during the fourth U.S.-India 2 2 Ministerial Dialogue at the State Department in Washington, Monday, April 11, 2022. (Michael A. McCoy/Pool via AP)

مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية بألمانيا 26.04.2022

دعت الولايات المتحدة نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.