القهوة من أكثر المشروبات المفضلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والكثير من دول العالم في مناطق أخرى. وللقهوة فوائد عدة منها تقليل الإصابة بالسرطان وتحسين مستوى الكولسترول في الدم.

عُرفت القهوة أولا في أثيوبيا واليمن قبل أن تنتشر من هناك إلى بلاد فارس وتركيا وبلاد الشام ومنها إلى باقي أنحاء العالم. تنمو شجيرات القهوة أو البن في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بالدرجة الأولى. ومن أشهر أنواعها "ارابيكا" أو القهوة العربية التي يعود مصدرها إلى اليمن. وإلى اليمن أيضا يعود أصل قهوة "الموكا" الفاخرة نسبة إلى ميناء المخا اليمني الشهير.