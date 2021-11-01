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القهوة

القهوة من أكثر المشروبات المفضلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والكثير من دول العالم في مناطق أخرى. وللقهوة فوائد عدة منها تقليل الإصابة بالسرطان وتحسين مستوى الكولسترول في الدم.

عُرفت القهوة أولا في أثيوبيا واليمن قبل أن تنتشر من هناك إلى بلاد فارس وتركيا وبلاد الشام ومنها إلى باقي أنحاء العالم. تنمو شجيرات القهوة أو البن في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بالدرجة الأولى. ومن أشهر أنواعها "ارابيكا" أو القهوة العربية التي يعود مصدرها إلى اليمن. وإلى اليمن أيضا يعود أصل قهوة "الموكا" الفاخرة نسبة إلى ميناء المخا اليمني الشهير.

ARCHIV - Ein Tropfen Milch fällt spritzend in eine Tasse mit Kaffee (Archivfoto vom 20.02.2007). (zu dpa Studie: Jeder Deutsche kauft mehr als vier Kilogramm Kaffee im Jahr vom 14.10.2017) Foto: picture-alliance/dpa/T. Hase - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

نصائح للتغلب على أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين 01.11.2021

خفقان القلب، تعرق اليدين ورعشة الجسم. أعراض قد تحدث لك عند شرب كمية من القهوة تضر أكثر مما تنفع جسمك. فما الحل؟ هل عليك الانتظار حتى تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها؟ لا! هناك حيل تقلل من نسبة الكافيين في جسمك.
ILLUSTRATION - Ein junger Mann liegt am 06.12.2018 in einer Wohnung in Hamburg krank auf einer Couch und seine Freundin bringt ihm einen Tee (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

لا تتناول هذه الأشياء عند الإصابة بنزلات البرد! 18.10.2021

يلعب نظامنا الغذائي دوراً كبيراً في تخفيف أعراض الأمراض والشفاء منها بسرعة. ومع انتشار نزلات البرد، هناك أطعمة ومشروبات ينصح بالابتعاد عنها، فما هي؟
Close up of Pot of Lamb Biryani with a spoon © Monkey Business - Fotolia.com #8654828

أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل! 06.10.2021

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau steht am 08.04.2016 in Hamburg in ihrer Kueche und ueberlegt, welchen Smoothie sie trinken soll. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز مزاج الخريف الثقيل! 25.09.2021

إذا كنت ممن يعانون من اكتئاب الخريف، فقد يكون استبدال القهوة الصباحية بمشروب طبيعي طازج حلاً للمشكلة. لكن ما هو المشروب الذي ينصح بشربه لتعديل المزاج والتخلص من كآبة الخريف؟
A female Anopheles mosquito (The carrier of the Malaria disease parasite plasmodium) drinks blood from the human body in Tehatta, West Bengal, India on 24 April 2021. Globally, 3.3 billion people in 106 countries are at risk of malaria. World Malaria Day (WMD) is an international observance commemorated every year on 25 April and recognizes global efforts to control malaria. This year, WHO and partners will mark World Malaria Day by celebrating the achievements of countries that are approaching - and achieving - malaria elimination. Ahead of World Malaria Day, WHO will publish a new report highlighting successes and lessons learned among the ''E-2020'' group of malaria-eliminating countries. (Photo by Soumyabrata Roy/NurPhoto)

الانجذاب للضوء و"الدم الحلو" وغيرهما.. خرافات تلاحق البعوض! 19.09.2021

عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!
5.8.2021, Eco India, Nothing on our planet can survive without water. Yet in most parts of the world, it’s scarce. The global water crisis is threatening millions of people and their livelihoods. But there are ways to combat water scarcity. Redaktion: Heather Moore

كيف يمكننا حل مشكلة شح المياه وتجنب حروبها مستقبلا؟ 23.08.2021

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟
Cup of coffe latte standing on coffee beans isolated on dark red background

الافراط في شرب القهوة قد يكون سببا للخرف والسكتات الدماغية 26.07.2021

يعتبر شرب القهوة من الطقوس الصباحية الشائعة، بيد أن بحثا جديدا كشف أن تناول الكثير من القهوة يمكن أن يؤثر على صحة الدماغ. ووجد الباحثون أن الاستهلاك المفرط للقهوة يقلل من الحجم الكلي للدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 7.November, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine Tasse schwarzer Kaffee steht am 28.10.2010 in Berlin auf Kaffeebohnen. Forscher der Universität Bochum fanden heraus, dass Koffein die Wahrnehmung von positiven Begriffen verbessert. Foto: Soeren Stache/dpa (zu dpa: «Studie: Kaffee verbessert positive Wahrnehmung» am 07.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة قبل الفطور مستوى السكر في الدم 24.06.2021

هل أول ما يتبادر إلى ذهنك بعد الاستيقاظ من النوم بعد ليلة غير هادئة هو شرب فنجان قهوة، قبل تناول وجبة الفطور؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك إعادة النظر في هذه العادة التي أظهرت دراسة حديثة أن لها تداعيات سلبية.
young female executive having migraine

بمشروبات بسيطة.. كيف تخفف من آلام الصداع النصفي؟ 22.03.2021

تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض غالبا ما تعيق أو على الأقل تؤثر بالسلب على أداء أنشطة الحياة اليومية. فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟

Cup of Coffee and Coffee Beans | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

باحثون: الإكثار من شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا 15.01.2021

تذكر بعض الدراسات عدة منافع للقهوة، فهي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ولها تأثير إيجابي على الكبد. بحث جديد يشير الآن إلى أن الاستهلاك اليومي للقهوة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
Cup of black coffee on a bed of coffee beans | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

إليك أفضل الأوقات لشرب القهوة! 26.11.2020

هل تعلم أن الطريقة التي تشرب بها القهوة تبيّن عدة أسرار عن شخصيتك؟ هذا ما أكدته دراسة لجامعة "إنسبروك". لكن للقهوة طقوس ومواعيد إذا تجاوزتها قد تتسبب بضرر لجسدك.
July 27, 2020, Nairobi, Kericho, Kenya: A farmer harvests coffee berries at a farm in Chemegong area, Nairobi..One kilogram sells at 0.4USD at processing centres. The cost of living in Kenya is also affecting farmers during the Coronavirus (COVID-19) crisis. (Credit Image: © Billy Mutai/SOPA Images via ZUMA Wire |

هل ستصبح القهوة قريبا مشروب الأغنياء فقط؟ 18.11.2020

ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات، عوامل ناتجة عن تغير المناخ وتؤثر بشدة على إنتاج القهوة. فمن الممكن أن تُدمر نصف الأراضي الزراعية في غضون 30 عاما، ما يهدد الملايين من المزارعين بعواقب وخيمة.
Quelle: https://www.pexels.com/photo/happy-coffee-6347/

القهوة.. إدمان بفوائد كثيرة وسلبيات لا تخطر على البال! 29.10.2020

تعد القهوة المشروب المنبه الأكثر استهلاكا في العالم. يستمتع بها البعض بين الفينة والأخرى، بينما جعلها البعض مشروبا أساسيا ضمن عاداته الغذائية. فما إيجابيات شرب القهوة وما أضرارها؟ وما الكميات التي يمكن استهلاكها دون خوف؟
ID # 1598496 Junge Frau Sprühen Parfüm auf Unterarm

كيف تتخلص من التعرّق الدائم في فصل الصيف؟ 11.08.2020

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الدائم، خاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.
Cup of coffe latte standing on coffee beans isolated on dark red background

لهذه الأسباب.. احذر الإفراط في تناول القهوة! 10.08.2020

هل القهوة مضرة أم مفيدة لجسم الإنسان؟ سؤال باتت الإجابة عنه أسطورية من فرط النتائج المتضارية التي استخلصتها العديد من الدراسات. ورغم ذلك يسود إجماع بين الأطباء بأن الإفراط في شرب القهوة له أعراض سيئة مؤكدة.
concept of aging and skin care. face of young woman and an old woman with wrinkles

احرصي على نضارة بشرتك بهذه الطريقة.. 26.07.2020

القهوة من أكثر المشروبات شعبية وخصوصاً في الصباح لما تمنحه من طاقة وتعديل للمزاج. ولكن ما مدى تأثير القهوة على البشرة؟ وهل هناك علاقة بين نوع المشروب الذي تختاره لنفسك يومياً ونضارة البشرة وصحة الجلد عموما؟
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