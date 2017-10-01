 القهوة .. حمصها زيادة تقييك من هذه الأمراض | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

القهوة .. حمصها زيادة تقييك من هذه الأمراض

يختلف الكثيرون فيما إن كانت القهوة صحية أم مضرة بصحتنا، لكن في دراسة جديدة أضاف فريق من الباحثين الكنديين مزية جديدة إلى القهوة، إذ يمكن أن تقيّ الدماغ من الإصابة بأمراض كالزهايمر وباركنسون.

Frau genießt Kaffee (Colourbox)

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة في كل انحاء العالم، إذ يرى كثيرون أنها تجدد طاقة الجسم وتبعث على زيادة التركيز خلال العمل. لكن ما لم يُعرف عن القهوة حتى الآن هو أنها تساهم في حماية الدماغ من أمراض الخرف كالزهايمر وباركنسون. وكلما كانت درجة تحميص حبات البن أكبر، بات مفعولها الوقائي هذا أكثر قوة، حسب ما توصل فريق من الباحثين الكنديين في دراسة حديثة نُشرت نتائجها مؤخرا في مجلة Frontiers in Neuroscience العلمية.

وبحسب موقع "جيو" الألماني، فإنه خلافاً للافتراضات السابقة يظهر المزيد والمزيد من الفوائد الصحية لشرب القهوة. وقد وجد الباحثون في معهد بحوث كرمبيل الكندي في تورنتو مؤخراً أن تناول القهوة يقلل من احتمال حدوث الخرف مثل الزهايمر أو مرض باركنسون. ويبدو أن هذا التأثير الوقائي للقهوة ينتج عن مركبات خاصة تنشأ أثناء عملية تحميص حبوب البن.

بالتأكيد سبق لك أن شاركت في الجدل حول مسألة ما إن كانت القهوة صحية أم ضارة؟ هذا السؤال يُطرح أيضاً في مجالس العلماء ومؤتمراتهم، فقد ظهرت العديد من الدراسات حول هذه المسألة في السنوات الأخيرة. في الماضي، كانت تُعتبر القهوة من المشروبات غير صحية إلى حد ما، وعُلل ذلك بتأثير تجفيف الجسم، وهو ما دحضته دراسات حديثة في السنوات الأخيرة.

مختارات

ينصح بعض خبراء التغذية باستخدام رشة صغيرة من القرفة بدل السكر في أكواب الشاي أو القهوة بالنسبة للراغبين في تخفيض الوزن. فكيف تساهم القرفة في التخلص من الوزن الزائد؟ (28.01.2018)

دراسة حديثة توصلت إلى مزيج غذائي يُساعد في الحماية من "الإجهاد التأكسدي" المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، فيما يُتوقع خبراء أن يتم استعمال هذا المزيج مستقبلاً في عدة مواد غذائية. (05.11.2018)

في الواقع، ترى الدراسة الكندية الحديثة أن القهوة أكثر صحة مما كان يعتقد معظم الناس، إذ تعمل كمهدئ ومحفز في الوقت نفسه. ويعتقد العلماء أنها تمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، كما ينقل موقع "أن فرانكن" الألماني. إضافة إلى ذلك تشير الدراسة الأخيرة إلى أن القهوة يمكن أن تحمي الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية.

لكن مهلاً: مع ذلك يمكن أن يسهم ارتفاع استهلاك القهوة في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي زيادة مشاكل المعدة ومرض الارتجاع.

أثبت فريق الباحثين الكنديين أن شرب بعض أنواع القهوة قد يكون مفيداً لصحة الدماغ. ولكن كيف يدعم هذا المشروب الساخن الشعبي الوظيفة الإدراكية؟ وجد الباحثون أساس آليات الحماية ليس في الكافيين، ولكن في المركبات التي تم إطلاقها أثناء تحميص حبوب البن.

وفي هذا السياق ينقل موقع "غيزوندهايت شتات برلين" الألماني عن مدير معهد بحوث كرمبيل، الدكتور دونالد ويفير المشارك في الدراسة قوله: "يبدو أن استهلاك القهوة مرتبط بالتقليل من تطور الزهايمر وباركنسون. أردنا دراسة سبب ذلك وأي المواد تساهم في التأثير في تراجع القدرات الذهنية".

وفحص الباحثون القهوة المحتوية على الكافيين والمحمصة بدرجة أعلى، إضافة إلى القهوة المحمصة منزوعة الكافيين، وكذلك البن بالكافيين المحمص قليلاً. ووجد الفريق أن الأصناف المحمصة بدرجة أكبر  - بغض النظر عن الكافيين - لها تأثير وقائي أقوى. ففي مزيد من الاختبارات تبلور عدد من المركبات، ما تُسمى بـ"فينيليندانس"، باعتبارها مسؤولة عن هذا التأثير الوقائي الإيجابي. وتتشكل هذه المركبات خلال عملية التحميص وتعطي القهوة مذاقها المر عادةً.

ووفقاً للباحثين فإن المركبات المحمصة في القهوة تضمن إمكانية ارتباط البروتينات الأقل سمية بالدماغ، كما ينقل "جيو" الألماني. وتوضع هذه البروتينات المسماة "تاو" و"بيتا-أميلويد" في صورة درع في الدماغ، وتُعتبر من مسببات الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر وداء باركنسون.

كما يؤكد فريق البحث إن وقت التحميص الطويل على وجه الخصوص هو المسؤول عن تكوين مركبات التحميص الواقية من هذه الأمراض. ولا يهم هنا ما إذا كانت القهوة منزوعة الكافيين أم لا. لذلك فإن أقوى تأثير وقائي على الدماغ يعتمد على الأصناف المحمصة الداكنة.

ع.غ/ ع.ج.م

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    فاكهة النجمة (الكرموبلا)

    الاستهلاك المعتدل لفاكهة النجمة والمعروفة أيضا بال(الكرمبولا) غير مضر. ولكن تناول كميات كبيرة منها أو لدى الإصابة بفشل كلوي من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بتسمم "فاكهة النجمة" وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته. وأعراض هذا التسمم هو القيء والحذق وانخفاض ضغط الدم والوهن وبعض التشنجات وفي الحالات القصوى من الممكن أن يؤدي إلى حدوث فشل كلوي.

  • Thunfisch Salat

    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    سمك التونة

    الأسماك الكبيرة مثل التونة، هي من بين أكثر الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الزئبق والذي يعرف بتأثيره الضار على الصحة، والسبب هو أن التونة تتغذى على أنواع أخرى من الأسماك ما يعني أنها تمتص كمية كبيرة من المعادن الضارة وفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس".

  • Kombucha Tee

    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    شاي الكومبوتشا

    يتميز شاي كومبوتشا باحتوائه على بعض المواد المفيدة مثل البروبيوتيك وهي عبارة عن بكتيريا معوية مفيدة ولكن ربما لا يعرف الكثيرون أن الإكثار من تناوله له آثار جانبية، فوفقا لموقع "ديلي بوست" يؤدي حمض اللاكتيك الموجود في الكومبوتشا إلى الإصابة بنوبات ذعر لدى البعض. فضلا عن أن الكوموبتشا يحتوي على كمية قليلة من الكحول. كما أن شاي الكومبوتشا المصنع ذاتيا في المنزل يمكن أن يكون ملوثا بالعفن والبكتيريا.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    جوزة الطيب

    تستعمل جوزة الطيب في تحضير الكثير من الأطباق، ورغم ذلك إلا أن استخدامها بكثرة يمكن أن يكون له آثارا جانبية لا يعلمها الكثيرون، إذ من الممكن أن تسبب الهلوسة ونوبات قلق وفزع حسبما موقع "غيزوندهايت هويته"، وتناول 5 غرامات من جوزة الطيب يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة، لذا ينصح بعدم الإكثار منها لتفادي الإصابة بالتسمم.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    القهوة

    تعد القهوة بالنسبة للكثيرين المشروب الذي يساعدهم على تعديل مزاجهم، ما يدفعهم للإكثار من تناوله، إلا أن تعديل المزاج بالإكثار من القهوة يعني زيادة نسبة الكافيين التي نتناولها، وهو ما يعد مضرا حسبما موقع "ديلي بوست"، إذ قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والدوخة وصولا إلى الإصابة بنوبة قلبية.

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    أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

    الماء

    وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن الإكثار من الماء من الممكن أن يكون مميتا، فالإكثار من شرب المياه دون تناول ما يكفي من الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم ويؤدي إلى إغراق الخلايا والدم بالماء بشكل كبير. ما يعني أن الخلايا لا يمكنها القيام بعملها جيدا لعدم قدرتها على إرسال الإشارات الكهربائية اللازمة، وعدم علاج ذلك يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالتسمم بالمياه المميت.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

أطعمة ومشروبات مفيدة لكنها قد تصبح قاتلة!

"ما زاد عن حده انقلب ضده" ربما تنطبق هذه المقولة على بعض الأطعمة، التي من الممكن أن تتحول إلى مواد سامة تؤدي إلى الوفاة، في حالة الإكثار منها..جولة مصورة للتعرف على بعض هذه الأطعمة. (17.08.2015)  

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