 القهوة.. إدمان بفوائد كثيرة وسلبيات لا تخطر على البال! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.10.2020

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صحة

القهوة.. إدمان بفوائد كثيرة وسلبيات لا تخطر على البال!

تعد القهوة المشروب المنبه الأكثر استهلاكا في العالم. يستمتع بها البعض بين الفينة والأخرى، بينما جعلها البعض مشروبا أساسيا ضمن عاداته الغذائية. فما إيجابيات شرب القهوة وما أضرارها؟ وما الكميات التي يمكن استهلاكها دون خوف؟

صورة تعبيرية لكوب من القهوة المبتسمة

صورة تعبيرية لكوب من القهوة المبتسمة

على الرغم من أن القهوة تعد من أكثر المشروبات استهلاكا عبر العالم، إلا أنها ملاحقة بسمعة غير طيبة. تطرقت المجلة  العلمية "نيو إنغلاند" لهذا الموضوع بتحليل 96 دراسة علمية سبق أن جعلت من القهوة موضوع دراسة، وخلصت لنتائج علمية نقلتها عنها جريدة "لو باغيزيان" الفرنسية.

وأكدت الدراسة أنه "يمكن لمدمني الكافيين استهلاك ما بين 3 و 5 أكواب من القهوة يوميًا، إذ أن ذلك قد يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة"، حسب ما نقله موقع "ياهو نيوز" الفرنسي عن الدراسة.

مختارات

احتساء أكواب من القهوة عادة يومية لملايين الناس في العالم، لكن دراسة توصلت إلى أن هناك علاقة بين شرب القهوة السوداء أو "السادة" وبين الحالة السلوكية والنفسية للأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من القهوة. فكيف ذلك؟

تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم. وفي ألمانيا تأتي على رأس قائمة المشروبات الأكثر استهلاكا. ومن أجل مراقبة كمية الكافيين المناسبة تم استحداث حاسبة آلية خاصة وظيفتها مراقبة هذه المادة المنشطة في الجسم.

ونفى الباحثون، حسب المصدر ذاته،  الشائعات التي تفيد أن القهوة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدين أنه ظهرت مؤخرًا أدلة علمية على فوائدها الصحية. ويرجع ذلك لاحتواء القهوة على مئات المواد النشطة كيميائيًا الموجودة في الكافيين مثل البوليفينول.

من جهة أخرى، تطرقت مجلة "حياة صحية" الفرنسية، للآثار صحية للقهوة، مركزة على المخاطر  الناتجة عن الإفراط في استهلاك القهوة، واصفة إياها بـ "أكثر المواد ذات التأثير النفسي استهلاكًا في العالم".

وذكرت المجلة أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية، وأن لها فوائد كثيرة إذا تم تناولها بكميات معقولة. لكنها تعطي نتائج عكسية عند تناولها بكميات كبيرة. من بينها أنها تصبح مصدرا لصداع الرأس الشديد، فالكافيين الموجود في القهوة له آثار علاجية في حالات الصداع النصفي العرضي، ولكن يحدث صداع أكبر وأكثر تكرارًا عندما يتوقف المستخدم اليومي عن تناوله فجأة.

ومن بين سلبيات شرب القهوة، أنها تعمل على امتصاص المعادن المفيدة لصحة الإنسان، إذ تذكر المجلة أنها تحتوي على تمتص الحديد الموجود في المعدة وتضعف عمل الكلى عن طريق منعها من الاحتفاظ بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وذكرت مجلة "في هيلثي" الفرنسية، أنه من بين المشاكل التي تنتج عن عدم تصفية القهوة قبل شربها، احتفاظها بمستويات عالية من الكافستول والكهويل؛ مركبان يطلق عليهما كحول الديتيربين، يزيدان من مستوى الكوليسترول في الدم. وأضافت المجلة أن الاستهلاك المفرط للقهوة يضر بالجهاز الهضمي وقد يسبب تقرحات وتهيجات أخرى في الأمعاء أو المعدة.

وأشارت المجلة إلى دراسات أثبتث الصلة بين استهلاك القهوة والإجهاض، مؤكدة أن استهلاك أكثر من 200 ملليغرام من القهوة يوميًا أثناء الحمل من شأنه أن يضاعف من خطر الوفاة المبكرة للجنين. كما ذكرت المجلة الصحية أن هناك خطر آخر لا يستهان به يتعلق بمادة كيميائية تحتويها القهوة تسمى الأكريلاميد، والتي من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

ونبهت المجلة في مقالها إلى أن الجمع بين التبغ والكافيين، يكون سببا في زيادة ضغط الدم وضغط الأعصاب، مما يعد عادة خطرة على القلب.

م.ب

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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